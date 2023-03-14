«Реал» — «Ливерпуль». Юрген Клопп покидает Лигу чемпионов

15 февраля состоится ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов «Реал» — «Ливерпуль». Начало игры — в 23:00 мск. Эксперты «Фонбет» в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу испанцев в можно с коэффициентом 2.30. Успех англичан оценен экспертами в 2.75. Ставки на ничью в основное время принимаются за 3.85.

Лучшие прогнозы на Лигу чемпионов.

Коэффициенты букмекеров на матч Лиги чемпионов «Реал» — «Ливерпуль» 15 марта 2023 года

Букмекер «Фонбет» уверен, что матч «Реал» — «Ливерпуль» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.60, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.35. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.20. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.23. Поставить на «обе забьют» можно за 1.52. Ставки на ничью со счётом 1:1 принимаются в букмекерской конторе «Фонбет» с коэффициентом 8.00. Всем, кто пройдёт регистрацию, будет доступен фрибет 2000 рублей.

Анализ и прогноз на матч 1/8 финала Лиги чемпионов «Реал» — «Ливерпуль» (15.03.2023)

На выходных отгремели матчи внутренних первенств, а на очереди — Лига чемпионов. 15 марта состоятся две ответные встречи 1/8 финала турнира. В одной из них на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде померяются силами «Реал» и «Ливерпуль». Стартовый свисток прозвучит в 23:00 мск.

«Реал» во второй половине сезона менее стабилен, чем в первой. Из-за неудач и ничейных результатов он сильно отстал от лидирующей «Барселоны» в Ла Лиге. Кроме того, подопечные Карло Анчелотти проиграли в матче за Суперкубок сине-гранатовым (1:3). Также уступили и в первой встрече 1/2 финала Кубка Испании каталонцам, со счётом 0:1.

Слуцкий: интересные события развиваются внизу таблицы РПЛ.

С другой стороны, в последних восьми турах в чемпионате Испании мадридцы потерпели только одно поражение — во встрече с «Мальоркой» (0:1), на выезде. Также они три раза сыграли вничью. Немаловажно и то, что, в отличие от «Барселоны», они преуспевают в Лиге чемпионов.

В первом матче с «Ливерпулем» «сливочные» одержали разгромную победу — 5:2. Примечательно, что изначально встреча складывалась не в их пользу. «Сливочные» пропустили два быстрых мяча. Виновником одного из них стал Тибо Куртуа. Голкипер грубо ошибся при выносе мяча от ворот.

«Реал» сумел взять себя в руки и переломить ход встречи. Главными героями матча стали Карим Бензема и Винисиус Жуниор. Оба оформили по дублю, а также записали на свой счёт по голевой передаче. Французский форвард пропустил очень много игр из-за травм. Он не смог сыграть в матче последнего тура с «Эспаньолом» из-за повреждения лодыжки.

Чалов: наглость Промеса очень сильно ему помогает.

В важных матчах Бензема приносит огромную пользу своей команде. Его вклад трудно переоценить. Поэтому многих болельщиков «сливочных» очень обрадовала новость, что Бензема сможет принять участие в ответной встрече с «Ливерпулем». Об этом сообщил в недавнем интервью Карло Анчелотти.

Также итальянец отметил, что, несмотря на преимущество в три мяча, он потребует от своих подопечных сыграть не на удержание счёта, а на максимуме все 90 минут. Тренер подчеркнул, что не хочет повторения прошлогоднего опыта игр 1/4 финала ЛЧ с «Челси», когда его команда выиграла в первом матче 3:1, а в ответном пропустила три мяча и с трудом выцарапала путёвку в полуфинал.

И это очень плохие новости для «Ливерпуля», который намного нестабильнее «Реала». В течение всего текущего сезона «красные» безвольно теряют очки. В 26 турах в АПЛ они одержали только 12 побед. Также шесть раз сыграли вничью.

В последних 10 турах АПЛ мерсисайдцы одержали лишь четыре победы. Они обыграли располагающийся в зоне вылета «Эвертон», игравший с 22-й минуты в меньшинстве «Ньюкасл», а также находящийся в середине турнирной таблицы «Вулверхэмптон» (во всех трёх случаях 2:0) и «Манчестер Юнайтед» (7:0), на домашнем стадионе.

Последний случай, само собой, наиболее интересен. У подопечных Юргена Клоппа залетало вообще всё. Они выступили очень здорово. Вот только после этого мерсисайдцы уступили занимавшему на тот момент последнее место «Борнмуту» (0:1), который подходил ко встрече с одной победой в 10 матчах.

Сборная Ирана перед матчем с Россией назначила нового главного тренера.

В очередной раз мерсисайдцы упустили ряд потенциально голевых моментов. Мохамед Салах не сумел реализовать 11-метровый удар. К предстоящей игре красные наверняка подходят не в самом лучшем настроении, без уверенности в собственных силах. Предлагаем взять П1 за коэффициент 2.30 по линии «Фонбет». За регистрацию букмекерская контора дарит фрибет 2000 рублей. Поставить его можно на любое событие, в том числе на матч Лиги чемпионов.

В шести из семи последних очных встреч «сливочные» одержали победы. На домашнем стадионе они традиционно выступают наиболее успешно. Кроме того, в последних шести турах АПЛ на выезде «красные» выиграли лишь у ослабленного красной карточкой «Ньюкасла». Также было два ничейных результата. Всё остальное — поражения.

Прогноз и ставки на матч 1/8 финала Лиги чемпионов «Реал» — «Ливерпуль» 15 марта 2023 года

«Реал» выглядит явным фаворитом. Последние семь очных встреч всецело на его стороне. Карло Анчелотти не намерен играть на удержание счёта. Если уж на выезде «сливочным» удалось разгромить «Ливерпуль», то на домашнем стадионе они тем более должны выиграть. В последних восьми турах в Ла Лиге «галактикос» добыли хорошие результаты. Плюс восстановился Бензема. «Красные» же после крупной победы во встрече с «МЮ» снова с треском провалились.

Из-за ужасной нестабильности и плохой реализации моментов в то, что они сумеют зацепиться за ничью, верится с трудом. Поэтому предлагаем поставить на победу «Реала» за коэффициент 2.30. Сделать ставку можно в букмекерской конторе «Фонбет», которая дарит фрибет 2000 рублей всем, кто пройдёт регистрацию.

Ставка: победа «Реала» за коэффициент 2.30.

Экспресс с коэффициентом 45.5.

«Милан» заинтересован в трансфере полузащитника «Краснодара» Сперцяна.

Сборная России по футболу примет участие в чемпионате стран Центральной Азии.

Йорди Рейна: МЛС почти всем отличается от РПЛ.

«Челси» согласен расстаться с 11 футболистами.