Экспресс на 15 марта с коэффициентом 12.3: Семак и Анчелотти слишком сильны

15 марта пройдут очередные матчи Кубка России и Лиги чемпионов. Предлагаем вашему вниманию экспресс с коэффициентом 12.3 из встреч, которые будут сыграны сегодня.

Прогноз на матч Кубка России «Зенит» — «Динамо» Москва 15 марта

«Зенит» последние годы доминирует в РПЛ, и в текущем розыгрыше команда семимильными шагами движется к пятому кряду чемпионству. На текущий момент петербургская команда возглавляет турнирную таблицу, опережая идущий следом «Спартак» на восемь очков.

Питерский клуб ударно провёл зимние сборы. Команда Сергея Семака в пяти матчах победила, три встречи завершила вничью и потерпела лишь одно поражение — во встрече с иранским «Сепаханом» (0:2). Суммарный счёт после девяти товарищеских матчей — 27:5.

10 лучших прогнозов на сегодня.

Сине-бело-голубые не сбавляет оборотов и в официальной части. Команда из Санкт-Петербурга возобновление клубного сезона отпраздновала крупной кубковой победой над «Волгой» из Ульяновска (3:0), а затем с аналогичным счётом переиграла «Пари НН» в РПЛ. Впрочем, последний матч в чемпионате России с «Химками» хоть и шёл по аналогичному сценарию, но неожиданно подмосковный клуб наказал питерский клуб за шапкозакидательство. В итоге — Густаво Мантуан уже в компенсированное арбитром время установил окончательный счёт в матче — 3:2.

Московское «Динамо» ушло на перерыв в статусе четвёртой команды чемпионата, с отставанием в шесть очков от прошлогоднего третьего места. Славиша Йоканович во время зимних сборов в ОАЭ и Турции демонстрировал с командой убедительные результаты — семь побед, одна ничья — во встрече с «Оренбургом» (3:3), а также лишь одно поражение — в матче с ЦСКА (1:2). Однако перенести победный импульс на официальную часть сезона бело-голубые не смогли, продемонстрировав откровенно слабую игру в обороне. Этим обязан пользоваться «Зенит».

Рекомендуем ставку на победу «Зенита» с форой (-1.5) за 2.25.

Прогноз на матч Кубка России «Крылья Советов» — ЦСКА 15 марта

«Крылья» неплохо начали вторую часть сезона, но потом без шансов проиграли на выезде ЦСКА. Игорь Осинькин ставит своей команде интересный и атакующий футбол, однако, когда соперник разгадывает замысел самарцев, у них сразу начинаются проблемы, которые могут вылиться в такой нелицеприятный исход.

Лучшие экспрессы на сегодня.

ЦСКА пока уверенно побеждает дома, но выездные матчи армейцам даются с трудом. Кубковый матч с «Краснодаром» на выезде пошёл не по плану, однако там было солидное преимущество после первой игры, которое позволило армейцам расслабиться. Поражение от «Сочи» так объяснить уже не получится, там ЦСКА просто сыграл ниже своих возможностей. Зато дома армейцы уверенно справились и с «Краснодаром», и с «Крыльями», забив в этих матчах семь безответных мячей.

Судя по всему, Владимир Федотов подобрал ключи к этому сопернику. «Крыльям» будет сложно отойти от обидного поражения в Москве и дома предложить сопернику что-то новое. Этот матч — отличный шанс для ЦСКА прервать череду плохих выездных матчей и наконец выиграть в гостях. Предлагаем поставить на победу ЦСКА за 2.39.

Прогноз на матч Лиги чемпионов «Реал» — «Ливерпуль» 15 марта

«Ливерпуль» едет в Мадрид в надежде на чудо. Отыграть три мяча в гостях — действительно звучит как что-то на грани фантастики, однако за прошедшие три недели команда Юргена Клоппа показала, что нет ничего невозможного. Речь идёт, конечно же, о матче с «Манчестер Юнайтед», в котором была одержана историческая победа со счётом 7:0.

Впрочем, уже в следующей встрече «Ливерпуль» умудрился проиграть замыкающему таблицу АПЛ «Борнмуту» — 0:1, снова явив миру все свои болячки, ключевая из которых – плохая реализация голевых моментов. Шансов у «Ливерпуля» возникает много, но неудачи лидеров нападения Дарвина Нуньеса и Мохамеда Салаха могут превратить выигрышный матч в катастрофу.

«Реал» забил «Ливерпулю» пять мячей, нанеся шесть ударов в створ, однако мадридцам некогда было праздновать победу. Календарь испанского сезона подкинул им кубковый матч с «Барселоной» (0:1) и мадридское дерби с «Атлетико» (1:1). Оба этих матча роднило то, что грозные соперники играли от обороны. «Ливерпуль», по заявлению Юргена Клоппа, будет вынужден рисковать.

«Реал» на минувших выходных поднял себе настроение, уверенно победив «Эспаньол» (3:1). А Винисиус Жуниор опять поругался с судьями. 22-летний бразилец получает порцию критики за своё поведение и схлопотал три жёлтые карточки подряд, но от его игры слишком многое зависит, пока Карим Бензема восстанавливается после травмы.

У Юргена Клоппа не остаётся иных вариантов, кроме как играть в атаку. Исход встречи сильно зависит от настроения и фарта лидеров «Ливерпуля», которые могут как выдать матч жизни, так и провалиться на ровном месте. Однако открытая игра таких соперников порадует любителей зрелищного футбола, внимание которых будет приковано к этой встрече. Ставка на тотал больше 3.5 мяча за 2.30 – обязательный вариант для такой игры.

Экспресс на матчи 15 марта

Ставка 1: победа «Зенита» в матче с «Динамо» с форой (-1.5) за 2.25.

Ставка 2: победа ЦСКА в матче с «Крыльями Советов» за 2.39.

Ставка 3: ТБ 3.5 мяча в матче «Реал» — «Ливерпуль» за 2.30.

Общий коэффициент: 2.25 Х 2.39 Х 2.30 = 12.3.

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