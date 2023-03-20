Экспресс на 20 марта с коэффициентом 13.29: Ларионов готов к реваншу с Ротенбергом

В ожидании начала отборочных туров на Евро-2024 обратим внимание на плей-офф Кубка Гагарина, НХЛ и матч, который будет сыгран в испанской Сегунде. Представляем вашему вниманию экспресс с коэффициентом 13.29 на матчи, которые будут сыграны сегодня.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Прогноз на матч Кубка Гагарина «Торпедо» — СКА 20 марта

«Торпедо» во второй встрече серии словно забыло о необходимости защищать собственные ворота. Автозаводцы играли в открытый хоккей с победителем регулярного чемпионата и были близки к успеху. Они проиграли со счётом 4:5, но оставили надежду болельщикам на следующие матчи в Нижнем Новгороде. На третью и четвёртую игры серии раскуплены все билеты, поэтому поддержка фанатов хозяевам обеспечена. На домашней арене Ларионов вряд ли будет отказываться от фирменного атакующего хоккея.

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Тренерский штаб СКА остался доволен результатом второй игры серии, но не её содержанием. Слишком много вольностей позволяла защита армейцев сопернику, по мнению Романа Ротенберга. Есть обоснованные претензии к голкиперу Дмитрию Николаеву, который в паре моментов с пропущенными шайбами вполне мог потащить броски. Неплохо действовал форвард Хайруллин, дважды отдавший результативную передачу партнёрам по звену.

«Торпедо» верно своим принципам и в плей-офф. Рекомендуем изучить ставку на тотал больше 5.5 шайбы за 2.25.

Прогноз на матч Сегунды «Мирандес» — «Эйбар» 20 марта

Лидеру Сегунды предстоит сложная задача по сохранению первого места после этого тура. «Мирандес» отнюдь не тот соперник, который легко отдаёт очки фаворитам, что доказывал уже не раз на протяжении всего сезона. Сейчас «кабаны» в прекрасной форме, подтверждая качество игры результатами. В четырёх последних матчах Сегунды команда проиграла всего один раз – минимально «Тенерифе» (0:1).

При этом хозяева обыгрывали «Вильярреал Б» (2:1) и отбирали очки у «Леганеса» (0:0), которые располагаются в первой семёрке чемпионата и ведут борьбу за повышение. Разумеется, речь не идёт о возможной победе «Мирандеса», ведь это будет сенсацией. «Эйбар» всеми силами старается закрепиться на вершине таблицы, и пока у него это неплохо получается. Гости не только одержали четыре победы в четырёх последних матчах, но и не пропустили в них ни одного мяча.

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Вероятнее всего, болельщиков на трибунах ждёт очень осторожный и совсем не результативный матч. «Мирандес» умеет играть закрыто и редко пропускает больше одного гола за встречу, а забить «Эйбару» тяжело любому сопернику. Кроме того, нельзя игнорировать тот факт, что уже шесть матчей подряд эти команды играют друг с другом исключительно вничью. Вот и на сей раз рассмотрим вариант ничейного результата с коэффициентом 3.00.

Прогноз на матч НХЛ «Детройт» — «Флорида» 21 марта

В этом матче не так просто найти настоящую интригу именно по итоговому результату. Команды сейчас не просто находятся в разной весовой категории, но и мотивация у них разная. «Детройт» уже смирился с тем, что плей-офф в нынешнем сезоне ему не светит. «Красные крылья» расстались с некоторыми ветеранами и уже полтора месяца почти не добывают побед. За 11 последних матчей у них девять поражений, выиграть удалось лишь в матче с «Чикаго» (4:3) и неожиданно с «Бостоном» (5:3).

Важно отметить, что у хозяев плохо работает оборона, которая на данном отрезке всего раз смогла не пропустить больше двух шайб за встречу. С «Флоридой», которая не просто умеет, а строит всю свою игру на активности впереди, у них будут большие проблемы. «Пантеры» по-прежнему верны себе – они не оглядываются на собственные ворота, где всегда готов геройствовать Бобровский, но оказывают мощное давление на чужие.

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Нередко это сказывается отрицательно, потому никак закрепиться в первой восьмёрке на Востоке не получается, однако сейчас гости хороши. Они шесть матчей подряд набирают очки, проиграв только «Виннипегу» в овертайме. За это время средняя результативность «Флориды» равна четырём шайбам. Таким образом, первой ставкой возьмём победу гостей с коэффициентом 1.97.

Экспресс на матчи 20 марта

Ставка 1: тотал больше 5.5 шайбы в матче «Торпедо» — СКА за 2.25.

Ставка 2: ничья во встрече «Мирандес» — «Эйбар» за 3.00.

Ставка 3: победа «Флориды» в матче с «Детройтом» за 1.97.

Общий коэффициент: 2.25 Х 3.00 Х 1.97 = 13.29.

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