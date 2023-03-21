Экспресс на 21 марта с коэффициентом 8.3: пока Капризов лечится, Кучеров набирает очки

21 марта пройдут очередные матчи в КХЛ и НХЛ. Предлагаем вашему вниманию экспресс с коэффициентом 8.3 из встреч, которые будут сыграны сегодня.

Прогноз на матч КХЛ «Металлург» — «Авангард» 21 марта

«Авангард» пытается наскоком преодолеть уже вторую стадию плей-офф. С «Сибирью» получилось, да и «Металлург», хоть и старался, дважды уже проиграл. Характера «Магнитке», конечно, не занимать, в первом матче команда Ильи Воробьёва была вынуждена отыгрываться и уступила только в овертайме. Во втором смогла отыграть отставание в три шайбы, однако в итоге не удержала ничейный счёт.

10 лучших прогнозов на сегодня.

Главное, чтобы такие результаты не надломили команду, но это вряд ли. У «Магнитки» ещё есть все шансы отыграться. Они уже убедились, что с «Авангардом» можно играть, и никакой суперсилы у омичей нет. Главное — правильно использовать преимущество домашних матчей и выдержать стартовую агрессию «ястребов», которые в первом периоде любят взвинчивать темп.

Первый домашний матч для «Магнитки» — это шанс переломить неудачно складывающуюся серию. Если не сейчас, то уже, скорее всего, не в этом сезоне. В прошлом году «Металлург» тоже начинал серию с «Авангардом» с двух поражений, но нашёл в себе силы собраться и выиграть её. Михаилу Кравцу лучше не расслабляться. Предлагаем поставить на победу «Металлурга» за 2.46.

Прогноз на матч НХЛ «Монреаль» — «Тампа-Бэй» 22 марта

«Монреаль» и «Тампа» сыграют друг с другом спустя три дня после предыдущей встречи. Матч в Тампе закончился в пользу хозяев (5:3). В отличие от своего соперника, который имел три дня отдыха, «Тампа» сыграла ещё один матч и уступила «Нью-Джерси» (2:5). В этой встрече заброшенной шайбой отметился Никита Кучеров, который достиг отметки в 100 (28+72) очков за сезон. Это уже третий такой результативный сезон у российского нападающего.

Лучшие экспрессы на сегодня.

Поражение от «Нью-Джерси» стало для «Тампы» всего вторым в последних шести матчах, а вот у «Монреаля» дела идут куда хуже – 9 поражений в 10 последних играх. Последние встречи с участием «Монреаля» выходят весьма результативными – в четырёх матчах было заброшено 44 шайбы.

В Монреале «Тампа-Бэй» в последнее время играет очень успешно. В шести из семи последних матчей «Тампы» на площадке «Канадиенс» победа оставалась за гостями. В текущем сезоне «Тампа-Бэй» на голову выше своего ближайшего соперника – все три победы были одержаны с разницей минимум в две шайбы. Поставим на гостей с форой (-1.5) за 1.92.

Прогноз на матч НХЛ «Нью-Джерси» — «Миннесота» 21 марта

Обе команды борются за победу в своих дивизионах, отставая от лидеров на одно очко. «Нью-Джерси» пережил мини-спад из трёх поражений подряд, чего не случалось с ними с декабря, и победил «Тампа-Бэй» (5:2). Впрочем, стоит учесть, что «молнии» играли два дня подряд и это могло сказаться на готовности Никиты Кучерова и компании.

«Миннесота» в предыдущий игровой день пропустила две шайбы от Александра Овечкина, но для «Уайлд» матч с «Вашингтоном» сложился удачно – 5:3. Эта победа стала для «Миннесоты» 12-й в 16 последних встречах. Команду не подкосила даже травма Кирилла Капризова. Лучший бомбардир «Миннесоты» пропустил уже пять матчей, и, как ни парадоксально, результативность в играх с участием «Уайлд» только возросла. В этих пяти встречах было заброшено 43 шайбы.

«Миннесота» для «Нью-Джерси» – крайне неудобный соперник. С 2018 по 2023 год «дьяволы» смогли выиграть лишь один из семи матчей у «дикарей». Учитывая текущую форму команд и тот кураж, который поймала «Миннесота», поставим на то, что гости как минимум не проиграют в основное время, за 1.75.

Экспресс на матчи 21 марта

Ставка 1: победа «Металлурга» в матче с «Авангардом» за 2.46.

Ставка 2: победа «Тампы» в матче с «Монреалем» с форой (-1.5) за 1.92.

Ставка 3: «Миннесота» не проиграет «Нью-Джерси» за 1.75.

Общий коэффициент: 2.46 Х 1.92 Х 1.75 = 8.3.

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