Экспресс с коэффициентом 11.69: Ларионов едет в отпуск, у Билялетдинова сложности

22 марта пройдут очередные матчи в КХЛ, а днём позже стартует отборочный турнир Евро-2024. Предлагаем вашему вниманию экспресс с коэффициентом 11.69 из футбольных и хоккейных встреч.

Прогноз на матч КХЛ «Адмирал» — «Ак Барс» 22 марта

Главный тренер «Адмирала» отказался называть причину поражения во втором матче серии с «Ак Барсом» (1:2). Тем не менее он пообещал выйти в финал конференции и там раскрыть секрет. Оказалось, что его слова не расходятся с делом. Третий матч серии выиграли «моряки». Победа (1:0 ОТ) пришла к команде в дополнительное время, когда точным броском отметился Лисовец. Тамбиеву удалось затянуть соперника в вязкий хоккей в медленном темпе, что позволило хозяевам успешно сушить игру и держать опасных нападающих «Ак Барса» под контролем.

10 лучших прогнозов на сегодня.

Тренерский штаб казанцев столкнулся со сложностями в плане акклиматизации хоккеистов. «Барсы» ярко провели только второй период, когда перехватили инициативу. Об этом красноречиво говорит соотношение бросков — 17-8 в пользу гостей. Но развить успех не удалось — соперник грамотно сбил темп. В овертайме у подопечных Билялетдинова не осталось сил на осмысленные комбинации, что и привело к закономерному поражению.

«Адмирал» нашёл способ нейтрализовать козыри «Ак Барса». Тамбиев наверняка продолжит гнуть свою линию и постарается повторить сценарий минувшей игры. Рекомендуем изучить ставку на тотал меньше 3.5 шайбы за 2.25.

Прогноз на матч КХЛ «Торпедо» — СКА 22 марта

«Торпедо» находится на грани вылета из Кубка Гагарина. После первого раунда команде Игоря Ларионова с его по-хорошему безумным атакующим хоккеем оказалось нечего предложить лучшему клубу регулярки. Нижегородцы почти всегда стараются играть с позиции силы, в двух из трёх матчей они перебросали СКА и создали достаточно голевых моментов, но забили в этих играх всего два гола.

Лучшие экспрессы на сегодня.

Армейцы Невы, в свою очередь, хорошо усвоили уроки первого раунда от минского «Динамо». Стоит отметить, что подопечные Романа Ротенберга начали не просто лучше контролировать темп игры, но и идеально распоряжаться своими возможностями у чужих ворот. В решающих стадиях атак игроки «Торпедо» попросту не поспевают за соперниками.

В «Нагорном» СКА в нынешнем сезоне осечек не допускает совсем – в третьем матче они обыграли хозяев со счётом 4:0, а в регулярном чемпионате были две победы при средней результативности в шесть шайб. В среду «Торпедо» будет стараться громко хлопнуть дверью, но санкт-петербуржцы не намерены затягивать серию. Поэтому возьмём победу СКА с коэффициентом 2.24.

Прогноз на матч Казахстан – Словения 23 марта

Сборная Казахстана стала одной из главных сенсаций Лиги наций в 2022 году. Команда Магомеда Адиева заняла первое место в квартете C3, опередив Азербайджан, Словакию и Беларусь. Немаловажно, что все три домашних матча закончились для Казахстана победами. Искусственный газон «Астана-Арены» остаётся важным преимуществом для сборной, тогда как встречи на выезде даются Казахстану очень тяжело.

Редко побеждает в гостях и сборная Словении. За последние полтора года команда Матьяжа Кека выиграла лишь 2 из 13 матчей на выезде. Однако при этом сразу пять из семи последних гостевых игр словенцев завершились вничью.

Первые матчи под руководством Магомеда Адиева во главе сборной выходили достаточно осторожными, однако затем Казахстан разыгрался и стал больше позволять своим соперникам. В четырёх из пяти последних игр с участием казахстанской команды забивалось ровно три мяча. Более двух голов было зафиксировано и в четырёх из шести последних игр Словении. Поставим на тотал больше 2.5 мяча за 2.32.

Экспресс на матчи 22-23 марта

Ставка 1: ТМ 3.5 шайбы в матче «Адмирал» — «Ак Барс» за 2.25.

Ставка 2: победа СКА в матче с «Торпедо» за 2.24.

Ставка 3: ТБ 2.5 мяча в матче Казахстан – Словения за 2.32.

Общий коэффициент: 2.25 Х 2.24 Х 2.32 = 11.69.

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