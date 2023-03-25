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Экспресс на бои UFC on ESPN 43, 26 марта 2023 года, во сколько начало, где смотреть онлайн бесплатно, кард участников

Экспресс на бои UFC с коэффициентом 10.08: россияне побьют американцев
Максим Ермаков
Экспресс на бои UFC
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Возвращение Яны Куницкой-Сантос и непростой бой Альберта Дураева.

В ночь на 26 марта в Сан-Антонио состоится очередной турнир по смешанным единоборствам UFC on ESPN, главным боем которого станет поединок между Марлоном Верой и Кори Сэндхагеном. Представляем вам экспресс с коэффициентом 10.08 на бои, которые пройдут сегодня ночью.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Холли Холм — Яна Куницкая-Сантос

UFC 2023. UFC Fight Night (on ESPN 43), Сан-Антонио, США
Холли Холм - Яна Куницкая-Сантос
26 марта 2023, воскресенье. 04:00 МСК
Холли Холм
Не началось
Яна Куницкая-Сантос

Холли Холм стремится вернуть свою чемпионскую форму даже в 41 год. Она по-прежнему является одним из элитных ударников в дивизионе, так как славится хорошим боксом. Поскольку Сантос не обладает такой мощью удара, как Кетлен Виейра (последняя соперница Холли), то у американки будет гораздо больше шансов добиться победы, держа её на дистанции.

Яна Сантос (Куницкая) одно время была претенденткой на титул чемпионки в своей весовой категории. Затем наступили тяжёлые времена, и в последнем поединке она была нокаутирована опасной Ирене Альданой. Теперь Яна хочет исправить ошибку и вернуть уверенность, выиграв в бою с Холли Холм. Главное преимущество россиянки – это возраст, ведь она младше соперницы на восемь лет.

Двалишвили заявил, что дрался с травмой против Яна.

Всё выглядит так, будто этот поединок должен вернуть американку на победный путь. Виейра была гораздо более опасным бойцом с её мощью и чёрным поясом по бразильскому джиу-джитсу. Сантос, конечно, может испортить праздник, если ей удастся потянуть время и замедлить Холли.

Трудно представить, что возрастная американка сможет навязать борьбу Яне, которая возвращается в октагон переполненная мотивацией. К тому же не будем забывать, что Сантос (Куницкая) является чемпионкой России по тхэквондо и тайскому боксу. Поэтому в стойке она сможет дать отпор Холм и победит за коэффициент 2.87.

Марлон Вера — Кори Сэндхаген

UFC 2023. UFC Fight Night (on ESPN 43), Сан-Антонио, США
Марлон Вера - Кори Сэндхаген
26 марта 2023, воскресенье. 04:30 МСК
Марлон Вера
Не началось
Кори Сэндхаген

Марлон Вера набрал великолепную форму, победив в четырёх последних поединках. Его удары стали очень точными и сильными. Он также является известным нокаутёром и может уложить соперника в любой момент.

На счету эквадорца восемь побед нокаутом и десять сабмишеном. В своём последнем бою Вера в течение четырёх раундов разбивал Доминика Круза и выглядел великолепно в стойке. Затем он нанёс идеальный удар в голову, отправив соперника в нокаут. Марлон Вера также опасен в партере благодаря истории побед сабмишенами и может поставить соперника в тяжёлую ситуацию, если тот хоть на секунду замешкается на канвасе.

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Кори Сэндхаген продолжает оставаться одним из самых креативных ударников в UFC. Ему не чужда пятираундовая битва, и он будет рад провести её с Марлоном, если ситуация того потребует. В арсенале Сэндхагена большое разнообразие ударов, которые он использует. Он часто применяет колени и выбрасывает локти под неудобными углами.

Американец отлично уклоняется и очень быстр на ногах, что делает его сложной мишенью для попадания. Сэндхаген ведёт бой в дёрганом стиле, который сбивает с толку многих его оппонентов. Он использует множество финтов и пытается запутать углами, которые срезает движением ног. Он дрался с Петром Яном и Диллашоу, но обоим проиграл. В последнем поединке выиграл у китайца Сун Ядуна. Думается, у него будет достаточно шансов, чтобы победить в стойке Марлона. Ставим на победу Кори за 1.62.

Чиди Нджокуани — Альберт Дураев

UFC 2023. UFC Fight Night (on ESPN 43), Сан-Антонио, США
Чиди Нджокуани - Альберт Дураев
26 марта 2023, воскресенье. 02:00 МСК
Чиди Нджокуани
Не началось
Альберт Дураев

Альберт Дураев добился успеха в UFC благодаря своей борьбе, и против Нджокуани он будет действовать по тому же плану. Однако в своём последнем бою с Хоакином Бакли россиянин не смог провести много тейкдаунов и потерпел поражение в стойке. Он получил сильное повреждение глаза, и бой был остановлен.

Борьба Дураева — это то место, где он идеален, но только если ему удаётся занять нужную позицию. Он владеет множеством приёмов и любит изматывать соперников своей борьбой. Если он сможет проводить много тейкдаунов, то должен выиграть этот бой, несмотря на статус андердога.

Нджокуани чувствует себя комфортно в октагоне, где бы ни проходил бой, и представляет опасность для многих соперников, которым приходится противостоять ему. У него быстрые удары в стойке, длинные ноги, и поэтому Чиди привык держать противников на дистанции.

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Американский боец умеет грамотно работать локтями в клинче и может «выключить свет», если попадёт в цель. Хотя ему нелегко даётся защита от борьбы, он хорошо обороняется, уже будучи в партере, благодаря своему чёрному поясу по джиу-джитсу. Его длинные конечности могут стать проблемой для Дураева.

Нджокуани нельзя ошибаться в этом поединке, потому что его промах может открыть путь Дураеву к проведению тейкдаунов. Если Чиди удастся удержать бой в стойке, он сможет превзойти Дураева в ударной технике.

Оба спортсмена подходят к бою после после поражения и будут голодны. Нджокуани имеет значительное преимущество в стойке и за счёт своего высокого роста, но Дураев обладает превосходными борцовскими навыками. Это классическая битва борца против ударника. Если россиянин сможет провести тейкдауны, он будет контролировать Нджокуани и выиграет этот бой за счёт контроля сзади и сверху. Поэтому поставим на победу Дураева за коэффициент 2.17.

Экспресс на бои UFC

Ставка 1: победа Яны Куницкой-Сантос над Холли Холм за 2.87.

Ставка 2: победа Кори Сэндхагена над Марлоном Верой за 1.62.

Ставка 3: победа Альберта Дураева над Чиди Нджокуани за 2.17.

Общий коэффициент: 2.87 Х 1.62 Х 2.17 = 10.08.

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Заглавное фото: Chris Unger/Getty Images

Источник: «Чемпионат»

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