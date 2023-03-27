Экспресс на 27 марта с коэффициентом 9.66: Левандовски, Влахович и Мбаппе отожгут

Поляки реабилитируются за поражение в матче с чехами, французов поведёт вперёд новый капитан, а сербы заберут победу в балканском дерби.

2-й тур квалификации Евро-2024 продолжается, и нас ждёт немало интересных событий в воскресенье, 27 марта. Представляем вашему вниманию экспресс с коэффициентом 9.66 из матчей, которые будут сыграны сегодня.

Лучшие прогнозы на Евро-2024.

Прогноз на матч Черногория — Сербия 27 марта

Сборная Черногории уже показала, что с ней придётся в этой группе считаться, а сербы свой матч отыграли не на максимуме возможностей, но это не помешало им победить. Сейчас гостям нужно будет уже включаться на всю, иначе есть шанс на незапланированную потерю очков. Черногория свой лучший футбол показывает дома, здесь её нельзя недооценивать.

Сербы смотрятся ощутимо сильнее соперника. У них гораздо выше класс футболистов, поставленная игра, неплохой тренер, который смог построить команду из звёзд. Для сборной Сербии это серьёзное достижение. На фоне всего этого Черногория, которая до сих пор пытается выехать на ветеранах, выглядит блекло.

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Если сборная Сербии сама себе не создаст проблем в этом матче, не станет недооценивать соперника и правильно на него настроится, то победа от неё никуда не денется. Под хорошим натиском оборона черногорцев не выдержит, а в их нападении некого бояться, кроме серьёзно сбавившего Йоветича. Предлагаем поставить на победу сборной Сербии за 1.85.

Прогноз на матч Польша — Албания 27 марта

Дебют Фернанду Сантуша у руля сборной Польши стал провальным быстрее, чем этого можно было ожидать. В матче с Чехией поляки уступали в счёте 0:2 уже к третьей минуте матча. Гол престижа был забит на 87-й минуте, и его автором стал резервист Дамиан Шиманьски, проводивший свой 10-й матч за сборную.

Роберт Левандовски с учётом матчей «Барселоны» не забивает четыре игры подряд. Последний раз подобная серия у лидера сборной Польши была в октябре 2018 года. Матч с Албанией – отличная возможность выправить положение.

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Победа в игре с Арменией в 1-м туре стала для Албании единственной в 11 встречах. Однако стоит учесть форму армянской сборной, пропустившей 19 мячей в последних шести играх. Сама Албания до этого матча забила восемь голов в 13 играх. Положение усугубляет травма одной из главных надежд нового поколения – нападающий «Челси» Армандо Броя не сыграет в предстоящей встрече.

Новый тренерский штаб Польши сделает выводы после провала в Чехии. Желание реабилитироваться перед своими болельщиками будет зашкаливать не только у Роберта Левандовского. Поставим на победу хозяев с разницей минимум в два мяча за 2.75.

Прогноз на матч Ирландия — Франция 27 марта

Ирландия взяла курс на омоложение состава. Уже вырисовываются новые контуры сборной. В товарищеском матче с Латвией Стивен Кенни выпустил в основе молодого нападающего «Брайтона» Эвана Фергюсона, вокруг которого и будет строиться игра хозяев. 18-летний форвард полностью оправдал доверие главного тренера и забил дебютный гол за национальную команду. К Эвану уже проявляет интерес «Манчестер Юнайтед», ведь в 10 играх текущего сезона АПЛ у ирландца в активе три забитых мяча и две результативные передачи.

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Сборная Франции также вошла в квалификационный турнир Евро-2024 с изменениями в составе. Получил капитанскую повязку от Дидье Дешама нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе и немедленно отметил это событие двумя забитыми мячами в ворота Нидерландов. В 1-м туре отбора Франция катком прошлась по сопернику, испортив дебют Куману в качестве главного тренера. Итоговый счёт 4:0 в пользу «трёхцветных». Кроме Мбаппе, точными ударами отметились Гризманн и Юпамекано.

Сборная Ирландии старается действовать с акцентом на атаку. Весьма вероятно, что молодые футболисты при поддержке своих преданных болельщиков пойдут вперёд с первых минут. Исход четырёх последних домашних матчей Ирландии говорит в пользу варианта с тремя и более забитыми мячами. Рекомендуем изучить ставку на тотал больше 2.5 мяча за 1.90.

Экспресс на матчи 27 марта

Ставка 1: победа Сербии в матче с Черногорией за 1.85.

Ставка 2: победа Польши в матче с Албанией с форой (-1.5) за 2.75.

Ставка 3: тотал больше 2.5 мяча в матче Ирландия — Франция за 1.90.

Общий коэффициент: 1.85 Х 2.75 Х 1.90 = 9.66.

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