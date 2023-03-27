Черногория — Сербия. Митрович — король отборочных турниров!

27 марта состоится матч 2-го тура группы G в рамках отборочного турнира на Евро-2024 Черногория – Сербия. Начало – в 22:45 мск. Эксперты «Фонбет» считают фаворитами гостей: поставить на победу Сербии в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.84. Успех Черногории оценивается в 4.58. На ничью дают коэффициент 3.50.

Коэффициенты букмекеров на матч квалификации Евро-2024 Черногория — Сербия 27 марта 2023 года

Эксперты «Фонбет» считают, что матч Черногория – Сербия не будет результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.35, а тотал меньше 2.5 мяча – за 1.64. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.66. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.19. Поставить на «обе забьют» предлагают за 2.03. Всем, кто зарегистрируется, будет доступен фрибет 2000 рублей.

Анализ и прогноз на матч квалификации Евро-2024 Черногория — Сербия (27.03.2023)

Сербия и Черногория сразятся в Подгорице в рамках отборочного турнира Евро-2024. И те и другие стартовали с победы и полны решимости продолжить удачную серию.

Черногория приедет на матч после победы 1:0 над Болгарией в своем стартовом матче. Единственный гол в игре черногорцы забили на 70-й минуте. Эта победа стала для Черногории первой за последние пять матчей. Они потерпели поражения от Боснии на выезде и Финляндии дома в Лиге наций, а также проиграли 0:1 Словении в товарищеском матче. Кроме того, была ещё и ничья со Словакией (2:2) в товарищеской встрече.

Лучшие прогнозы на сегодня.

В целом результаты Черногории не радуют: всего четыре победы в 25 отборочных матчах чемпионата Европы. Они одержали всего одну победу в 11 последних отборочных встречах Евро и не выиграли ни одного из пяти последних домашних отборочных матчей. Кроме того, в последних двух играх на своём поле эта команда не смогла поразить ворота соперника.

Сербия отправляется в Подгорицу, начав отборочную кампанию Евро-2024 с домашней победы над Литвой со счётом 2:0. Возможно, по счёту эта победа не очень убедительна, но команда полностью контролировала игру.

Сербы вообще здорово играют отборочные турниры, а вот в финальной стадии им всегда чего-то не хватает. Вот и на ЧМ-2022 не удалось выйти из группы: поражения от Бразилии и Швейцарии и ничья с Камеруном. После этого Сербия обыграла США со счётом 2:1 в товарищеском матче.

Сербия не знает поражений в последних семи отборочных матчах чемпионата Европы. Они выиграли пять из этих семи встреч, а на выезде у них серия из трёх игр без поражений. Более того, в каждой из этих трёх игр сербы забивали как минимум дважды.

Вряд ли черногорцы изменят победный состав, а вот у Сербии возможно появление с первых минут Сергея Милинковича-Савича, который в игре с Литвой вышел на замену.

Черногория уже выполнила задачу-минимум на это отборочное окно: победила прямого конкурента — сборную Болгарии. Сербы здорово играют в квалификациях к крупным турнирам и должны спокойно выйти на Евро-2024. В Подгорице поставим на их сухую победу, вряд ли здесь будет голевая феерия. «Фонбет» даёт на этот исход коэффициент 2.15. Всем, кто пройдёт регистрацию, букмекерская контора дарит фрибет 2000 рублей.

Ставка: сухая победа Сербии за 2.15.

Экспресс с коэффициентом 8.59.

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