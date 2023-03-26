Австрия — Эстония. Забитцер в отличной форме

27 марта 2023 года состоится матч квалификации Евро-2024 Австрия — Эстония. Начало игры — в 21:45 мск. Букмекерская контора «Фонбет» считает фаворитами хозяев: поставить на победу австрийцев можно с коэффициентом 1.17. Шансы эстонцев оценены в 18.0. Заключить пари на ничью предлагается за 7.20.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч Евро-2024 Австрия — Эстония 27 марта 2023 года

Эксперты «Фонбет» считают, что встреча Австрия — Эстония получится результативной: тотал больше 2.5 мяча котируется за 1.60, а тотал меньше 2.5 мяча оценён аналитиками в 2.30. Ставки на то, что австрийцы победят со счётом 2:0, принимаются за 5.50 по линии «Фонбет». Всем, кто зарегистрируется, будет доступен фрибет 2000 рублей.

Анализ и прогноз на матч квалификации ЧЕ-2024 Австрия — Эстония (27.03.2023)

Австрии предстоит нелёгкое соперничество в группе F с такими командами, как Бельгия и Швеция. Однако остальные две сборные — Эстония и Азербайджан — могут дать им хорошие надежды на попадание на Евро-2024.

Австрия начала отборочный турнир, обыграв Азербайджан со счётом 4:1. До этого австрийцы выиграли в товарищеской встрече с Италией (2:0). Это придаст им бодрости перед матчем с Эстонией.

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В прошлом эти команды встречались всего два раза. Австрия выиграла оба матча. Обе встречи состоялись во время отборочного турнира к чемпионату мира по футболу 1998 года.

Австрия в последнее время побеждала в основном дома, за исключением матчей с такими командами, как Хорватия и Дания. В то же время Эстонии не удаётся одержать победу на выезде, несмотря на слабых соперников.

Последние домашние матчи Австрии были в основном результативными. Так, в четырёх из последних шести домашних встреч с участием австрийцев забивалось больше 2.5 мяча. К малозабивным играм относится победа со счётом 2:0 с Италией. Таким образом, мы ожидаем, что в этом матче будет забито более 2.5 мяча.

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За исключением того матча с Италией, Австрия пропускала мячи во всех своих домашних играх за последний год. Вероятнее всего, забить получится у эстонцев.

Австрийцы в последнее время стараются изо всех сил сравняться с сильнейшими командами Европы. В последних трёх матчах сборная обыграла Италию и сыграла вничью с Францией. Такая статистика заставляет поверить в их победу во встрече с уступающей во всём Эстонией.

Рекомендуем поставить на победу Австрии и тотал больше 2.5 мяча за 1.77 по линии «Фонбет». Всем, кто пройдёт регистрацию, букмекерская контора подарит фрибет 2000 рублей.

Ставка: победа Австрии и тотал больше 2.5 мяча.

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