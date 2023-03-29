Экспресс на 29 марта с коэффициентом 10.9: Фёдоров идёт за Кубком, Овечкин — за Гретцки

29 марта пройдут очередные игры в НХЛ, а также седьмой матч серии ЦСКА – «Локомотив» в Кубке Гагарина. Предлагаем вашему вниманию экспресс с коэффициентом 10.9 из встреч, которые будут сыграны сегодня.

Прогноз на матч Кубка Гагарина ЦСКА – «Локомотив» 29 марта

ЦСКА в нынешнем розыгрыше Кубка Гагарина постоянно находит проблемы. Уже вторую серию подряд команда Сергея Фёдорова затягивает до седьмого матча, лишаясь права на ошибку. Впрочем, это право было у чемпиона ранее, и он воспользовался им в полной мере. Армейцы позволили «Локомотиву» не просто отыграться со счёта 1-3, но и дали навязать себе неудобный стиль игры.

10 лучших прогнозов на сегодня.

Перебросали соперника вдвое, забив при этом всего одну шайбу. Стоит отдать должное команде Игоря Никитина, который пока не изменяет себе, продолжая ставить на грамотное взаимодействие на своей половине площадки. В этом плей-офф железнодорожники всего два раза ввязались в открытую игру с большим количеством голов, но в 8 из 11 матчей не было заброшено более четырёх шайб.

Ярославцы понимают, как им следует действовать, поэтому отходить от привычного плана не станут. ЦСКА будет сложно забить много, и едва ли общий тотал превысит четыре гола. Основной ставкой возьмём тотал меньше 3.5 шайбы с коэффициентом 2.40.

Прогноз на матч НХЛ «Вашингтон» — «Айлендерс»

«Вашингтон» перед матчем с «Айлендерс» получил на два дня отдыха больше, чем обычно. Это было весьма кстати – игра с «Питтсбургом» (3:4) вышла эмоциональной и энергозатратной. «Вашингтон» отыгрался со счёта 0:3, но на последних минутах встречи пропустил от Евгения Малкина. Это поражение стало четвёртым за пять последних матчей для «Кэпиталз», а учитывая, что «Питтсбург» является прямым конкурентом за место в плей-офф, шансы на продолжение сезона у «Вашингтона» стали ещё меньше.

Лучшие экспрессы на сегодня.

Одну из шайб в матче с «Питтсбургом» забросил Александр Овечкин. Российский нападающий отличается голами в четвёртом матче подряд. За последние шесть игр Овечкин забросил шесть шайб. Шансы выбить 50 голов в сезоне ещё остаются. Пока у лучшего снайпера «Вашингтона» 42 шайбы и 30 результативных передач в 68 играх сезона. Осталось сыграть восемь матчей.

Чем ближе конец сезона, тем более смело играет «Вашингтон». Матчи с участием столичной команды стали весьма результативными – за последние восемь игр зрители увидели 63 шайбы в основное время. Поставить на тотал больше 7.5 шайбы можно с коэффициентом 3.60.

«Айлендерс» в борьбе за плей-офф чувствует себя куда увереннее. Нью-йоркцы обыграли дома «Нью-Джерси» (5:1), и эта победа стала для них четвёртой в шести матчах, но всего первой за три последние игры. Второй звездой встречи стал Илья Сорокин. Российский вратарь отразил 30 из 31 броска и одержал седьмую победу в девяти последних играх.

«Вашингтон» находится не в такой хорошей форме, как «Айлендерс», но в этом сезоне «столичные» уже дважды обыгрывали «островитян». Шансы на плей-офф практически потеряны, и это позволяет хозяевам площадки сыграть раскрепощённее. Поставим на победу «Вашингтона» в основное время за 2.56.

Прогноз на матч НХЛ «Колорадо» — «Миннесота»

В минувший игровой день «Колорадо» победил в гостях «Анахайм» (5:1). Эта победа стала для «лавин» девятой в 10 последних матчах. Шесть из этих побед были одержаны в основное время, а пять – с разницей минимум в две шайбы. Единственной командой, которая смогла огорчить «Колорадо» на этом временном отрезке, стал «Питтсбург».

Одну из шайб в матче с «Анахаймом» забросил Валерий Ничушкин. Российский нападающий набирает очки в семи матчах подряд. Всего на счету Ничушкина 43 (16+27) очка в 44 матчах. Напомним, часть регулярного чемпионата форвард пропустил из-за травмы.

Предстоящая встреча очень важна для «Колорадо», ведь предстоит сыграть с лидером Центрального дивизиона, от которого «Эвеланш» отстают на одно очко. «Миннесота» набрала отличный ход – 7 побед в 10 матчах. В основное время «Миннесота» проиграла лишь однажды за последние 20 матчей.

Травма лучшего бомбардира «Уайлд» Кирилла Капризова, который пропустил уже девять матчей, повлияла на результативность «Миннесоты» неожиданно в лучшую сторону. Лишь в одном из пяти последних матчей «дикари» забросили менее трёх шайб. При этом в трёх из четырёх последних матчей «Миннесота» пропустила лишь по одной шайбе.

«Уайлд» проиграли «Колорадо» оба матча в текущем сезоне, а также пять из шести последних матчей в Денвере. Однако сейчас разница между соперниками не столь велика, и нас ждёт упорный матч с высокой значимостью результата.

Рекомендуем поставить на тотал больше 5.5 шайбы за 1.77. «Колорадо», как и «Миннесота», в последнее время забрасывает немало шайб – в пяти из семи недавних матчей «Эвеланш» отличались минимум пять раз. Поэтому нас ждёт увлекательный хоккей.

Экспресс на матчи 29 марта

Ставка 1: ТМ 3.5 шайбы в матче ЦСКА – «Локомотив» за 2.40.

Ставка 2: победа «Вашингтона» в матче с «Айлендерс» за 2.56.

Ставка 3: ТБ 5.5 шайбы в матче «Колорадо» — «Миннесота» за 1.77.

Общий коэффициент: 2.40 Х 2.56 Х 1.77 = 10.8.

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