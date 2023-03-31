«Арсенал» — «Лидс». Хави Грасия не остановит Микеля Артету

1 апреля состоится матч 29-го тура английской Премьер-лиги «Арсенал» — «Лидс». Начало игры – в 14:30 мск. Эксперты «Фонбет» отдают предпочтение хозяевам. Поставить на победу «горожан» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.65, а шансы «Ливерпуля» оцениваются аналитиками в 5.85. Ничья доступна за 4.45.

Коэффициенты букмекеров на матч чемпионата Англии «Арсенал» — «Лидс» 1 апреля 2023 года

Эксперты «Фонбет» считают, что матч будет результативным: на тотал меньше 2.5 мяча можно поставить за 2.34, а на тотал больше 2.5 мяча – за 1.74. На гол «Манчестер Сити» дают коэффициент 1.10, а гол «Ливерпуля» оценивается в 1.51. Поставить на «обе забьют» можно в букмекерских конторах за 1.71. Всем, кто зарегистрируется, будет доступен фрибет 2000 рублей.

Анализ и прогноз на матч 29-го тура АПЛ «Арсенал» — «Лидс» (01.04.2023)

Англия - Премьер-лига. 29-й тур 01 апреля 2023, суббота. 17:00 МСК Арсенал Лондон Не начался Лидс Юнайтед Лидс Кто победит в основное время? П1 X П2

«Арсенал» и «Лидс» сыграют 1 апреля на «Эмирейтс» в матче АПЛ. Хозяева лидируют в АПЛ, набрав 69 очков, а у гостей идёт борьба за выживание: 14-я строчка и 25 очков.

«Арсенал» в последнем матче перед паузой уверенно обыграл «Кристал Пэлас» 4:1. После этого успеха у «канониров» шесть побед в восьми последних матчах. Оба матча, в которых лондонцы не победили, пришлись на Лигу Европы: здесь случилась неудача в противостоянии со «Спортингом». «Арсенал» вылетел, проиграв в серии пенальти.

Лучшие прогнозы на сегодня.

А вот в АПЛ «Арсенал» выиграл все свои последние шесть матчей. В каждом из трёх последних домашних матчей команда Микеля Артеты забивала не менее трёх голов.

«Лидс» в последнем туре победил «Вулверхэмптон» 4:2. Эта победа стала для команды первой за четыре игры, а в АПЛ — первой за восемь матчей. В четырёх из шести последних игр на выезде «Лидс» уступал.

Вряд ли команда Хави Грасии сможет создать какие-то проблемы «Арсеналу». Лондонцы настроены на чемпионство и уверенно собирают максимум очков в матчах с середняками и аутсайдерами. К тому же «Лидс» очень плох на выезде. Поставим на крупную победу «Арсенала». «Фонбет» даёт на этот исход коэффициент 3.10. Всем, кто пройдёт регистрацию, букмекерская контора дарит фрибет 2000 рублей.

Ставка: победа «Арсенала» с форой (-2.5) за 3.10.

Экспресс с коэффициентом 7.54.

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