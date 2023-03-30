«Ман Сити» — «Ливерпуль». Юрген Клопп хитрее Гвардиолы

1 апреля состоится матч 29-го тура английской Премьер-лиги «Манчестер Сити» — «Ливерпуль Юнайтед». Начало игры – в 14:30 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам. Поставить на победу «горожан» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.65, а шансы «Ливерпуля» оцениваются аналитиками в 5.85. Ничья доступна за 4.45.

Лучшие прогнозы на АПЛ.

Коэффициенты букмекеров на матч чемпионата Англии «Манчестер Сити» — «Ливерпуль» 1 апреля 2023 года

По мнению букмекеров, матч будет результативным: на тотал меньше 2.5 мяча можно поставить за 2.34, а на тотал больше 2.5 мяча – за 1.74. На гол «Манчестер Сити» дают коэффициент 1.10, а гол «Ливерпуля» оценивается в 1.51. Поставить на «обе забьют» можно в букмекерских конторах за 1.71.

Анализ и прогноз на матч 29-го тура АПЛ «Манчестер Сити» — «Ливерпуль» (01.04.2023)

Англия - Премьер-лига. 29-й тур 01 апреля 2023, суббота. 14:30 МСК Манчестер Сити Манчестер Не начался Ливерпуль Ливерпуль Кто победит в основное время? П1 X П2

29-й тур АПЛ будет открыт матчем с громкой вывеской – «Манчестер Сити» принимает «Ливерпуль». Даже тот факт, что эта встреча всего лишь второй и шестой команд текущего чемпионата, не делает предстоящую игру менее интригующей.

Большинство футболистов, участвующих во встрече, не успели восстановиться после матчей сборных. Это внесёт некоторый дисбаланс в подготовку к игре, но и покажет умение тренеров находить оптимальные решения по составу в неординарной, но давно привычной ситуации.

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Из ростера «Ман Сити» в сборные разных возрастов и континентов были вызваны 18 футболистов. Правда, двое из них так и не сыграли за свои страны ни минуты. Вратарь Эдерсон Мораес отдохнул на скамейке запасных в товарищеском матче сборной Бразилии с Марокко, а нападающий Эрлинг Холанд покинул расположение сборной Норвегии из-за травмы.

Участие лучшего бомбардира «горожан» всё ещё под вопросом. В самом худшем сценарии это будет всего второй матч АПЛ, который Холанд пропустит в этом сезоне. Первую такую встречу «Манчестер Сити» выиграл у «Лестера» (1:0).

Нелишним будет отметить, что «Манчестер Сити» до паузы на игры сборных не проигрывал 10 матчей с учётом всех турниров, а шесть последних встреч были выиграны с общим счётом 23:1. Холанд забил девять мячей в трёх играх.

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«Ливерпуль» делегировал в различные сборные 12 игроков, семерых из которых можно считать незаменимыми в стартовом составе. Был вызван в национальную команду, но не доехал до неё из-за повреждения уругваец Дарвин Нуньес. Это тоже значимая потеря для «Ливерпуля» в нападении.

Международная пауза позволила «Ливерпулю» перевести дух после вылета из Лиги чемпионов. Команда Юргена Клоппа достойно провела ответный матч с «Реалом» в попытке отыграть отставание в три мяча, но слабая реализация моментов опять подвела красных.

Другая проблема «Ливерпуля» – плохая форма, в которой пребывают большинство игроков. Это всё приводит к нестабильности результатов. Мерсисайдцы чередуют ударные отрезки откровенными провалами. Более двух матчей подряд «Ливерпуль» не выигрывал с октября, но и трёх подряд поражений в текущем сезоне у Юргена Клоппа ещё не было.

«Ливерпулю» осталось сыграть 12 матчей в АПЛ, попытавшись пробиться в первую четвёрку турнирной таблицы. Отставание от «Тоттенхэма» составляет семь очков при двух матчах в запасе, а от «Ньюкасла» – пять очков.

Встречи Юргена Клоппа с Хосепом Гвардиолой нередко превращаются в тактические дуэли, в которых тренера «Манчестер Сити» подводят внезапные эксперименты со схемой игры. «Ливерпуль» проиграл только одну из шести последних встреч с «горожанами» и лишь одну из четырёх игр на стадионе «Этихад».

Это единственное поражение – результат матча Кубка лиги, который состоялся в текущем сезоне всего через несколько дней после финала чемпионата мира. Обе команды в той игре были сильно разбалансированы из-за большого количества футболистов, вернувшихся из Катара в разное время и в различной физической форме.

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Учитывая всё вышесказанное, предположим, что Юрген Клопп воспользуется всеми преимуществами. Его подопечные дольше отдыхали, и лишь небольшая часть футболистов побывала на матчах сборных. Гвардиоле снова придётся весьма непросто, а мы поставим на то, что «Ливерпуль» как минимум не проиграет, и сделаем это за коэффициент 2.48.

Прогноз и ставка на матч чемпионата Англии «Манчестер Сити» — «Ливерпуль» 1 апреля 2023 года

«Ливерпуль» проведёт первый официальный матч за 17 дней, которые позволили футболистам перезагрузиться. Игры сборных, конечно, повлияют на готовность красных ко встрече, но соперник находился в более сложных условиях. К тому же «Манчестер Сити», возможно, потерял из-за травмы своего лучшего бомбардира Эрлинга Холанда. Юрген Клопп умеет эффективно играть с командами Хосепа Гвардиолы даже на его поле и сможет снова придумать эффективный рецепт добычи очков.

Ставка: «Ливерпуль» не проиграет за 2.48.

Экспресс с коэффициентом 6.38.

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