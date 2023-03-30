«Шальке» — «Байер». У Хаби Алонсо даже Азмун полезен

Испанец может возглавить «Реал». Ещё бы, ведь у него заиграли даже те, кто сидел на скамейке.

1 апреля состоится матч 26-го тура чемпионата Германии «Шальке» — «Байер». Начало игры — в 16:30 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами гостей: поставить на победу «Байера» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.90. Успех «Шальке» оценён экспертами в 4.10. Ставки на ничью принимаются за 3.80.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч Бундеслиги «Шальке» — «Байер» 1 апреля 2023 года

Букмекеры сомневаются, что матч «Шальке» — «Байер» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.90, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.96. Гол хозяев доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.48. Если забьют гости, сыграет коэффициент 1.18. Поставить на «обе забьют» можно за 1.81.

Анализ и прогноз на матч 26-го тура чемпионата Германии «Шальке» — «Байер» (01.04.2023)

В Германии футбольный сезон в самом разгаре. Позади матчи 1/8 финала Кубка страны, а также 25 туров Бундеслиги. На 1 марта запланировано шесть встреч 26-го тура. В одной из них на стадионе «Фельтинс-Арена» в Гельзенкирхене встретятся местный «Шальке» и «Байер». Стартовый свисток прозвучит в 16:30 мск.

За последние восемь туров в чемпионате Германии «Шальке» не потерпел ни одного поражения. Впрочем, за этот же период времени он одержал только две победы — в матчах с замыкающим турнирную таблицу «Штутгартом» (2:1) и идущим на 14-м месте «Бохумом» (2:0), для которого поражение стало четвёртым подряд.

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Во всех остальных встречах команде из Гельзенкирхена не без везения удалось зацепиться за ничейные результаты, в частности во встречах с «Унионом» (0:0) и дортмундской «Боруссией» (2:2). В обоих случаях соперники выиграли по всем параметрам.

Томаса Райса есть за что похвалить. Благодаря его решениям у «горняков» появился заметный прогресс в защитном плане. Тренер сменил схему на более оборонительную, а также сделал основным голкипером Ральфа Фермана. За эти восемь матчей вратарь совершил целых 26 сейвов, пропустив только три мяча.

Но в то же время, как мы уже отметили ранее, не обошлось без удачи. Кроме того, данные изменения не приносят необходимых плодов. «Шальке» по-прежнему выглядит одним из главных аутсайдеров. Он располагается в зоне вылета — на предпоследнем месте в турнирной таблице немецкой Бундеслиги.

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Основной проблемой «горняков» теперь является плохая реализация моментов, а также нехватка техничных игроков. У «Байера» качество состава будет в разы получше. Благодаря назначению на должность главного тренера Хаби Алонсо уровень игроков и командного футбола у «львов» значительно возрос.

За последние 13 туров в чемпионате Германии «фармацевты» потерпели всего лишь три поражения. Также они один раз сыграли вничью. Во всех остальных матчах подопечные Алонсо выигрывали, в том числе во встрече последнего тура с «Баварией» (2:1).

За этот период времени «фармацевты» забили целых 29 мячей. В трёх (два гола и голевой пас) из них поучаствовал Сердар Азмун. Иранец заметно прибавил под руководством Алонсо. Он помог своей команде выйти в 1/4 финала Лиги Европы. На последних стадиях «львы» обыграли «Монако» и «Ференцварош».

Проделанная Алонсо работа и результаты «Байера» впечатлили президента мадридского «Реала» Флорентино Переса. Сообщается, что он настаивает на кандидатуре испанского специалиста, ставя его выше остальных претендентов из шорт-листа на должность главного тренера «сливочных». А ведь ещё недавно он возглавлял резервную команду «Реала Сосьедад».

По некоторой информации, если Карло Анчелотти не добьётся успеха в Лиге чемпионов и Кубке Испании, то будет уволен. Алонсо в таком случае сможет возглавить «Реал» со следующего сезона. В предстоящем матче его подопечные наверняка одержат победу. Поставить на данный исход можно с коэффициентом 1.90.

После победы «львов» в матче с «Баварией» знаменитый экс-полузащитник сборной Германии Михаэль Баллак выразил восхищение и отметил впечатляющий тонус клуба из Леверкузена. Он поделился мнением, что футболисты «Байера» находятся в очень хорошей физической форме.

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Баллак подчеркнул, что «фармацевты» поддерживают невероятный темп, играя каждые три дня, что свидетельствует о правильной тренировочной нагрузке, контроле и высочайшей квалификации главного тренера. «Львы» выросли во всех отраслях. В частности, улучшилась их глубина состава. Тот же Азмун теперь важен и полезен.

Прогноз и ставки на матч Бундеслиги «Шальке» — «Байер» 1 марта 2023 года

У «Шальке» стала крепче оборона, но кардинально это ничего не меняет. Расположение в турнирной таблице осталось прежним. Качество состава и реализация остались прежними. Неплохие результаты в последних восьми турах Бундеслиги «горняки» добыли не без удачи. Вряд ли им удастся зацепиться за ничью во встрече с пребывающим на подъёме «Байером». «Фармацевты» стали намного сильнее благодаря Хаби Алонсо. Они уверенно обыгрывают всех подряд, демонстрируя отменный футбол. Фаворит очевиден.

Ставка: победа «Байера» за коэффициент 1.90.

Экспресс с коэффициентом 6.38.

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