«Вашингтон» — «Рейнджерс». Овечкин мимо плей-офф

После этого поражения можно утверждать, что сезон «кэпс» не спасут.

2 апреля состоится матч НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» — «Нью-Йорк Рейнджерс». Начало встречи — в 20:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они отдают предпочтение хозяевам. Поставить на победу «Рейнджерс» в основное время можно с коэффициентом 2.10, а успех «Кэпиталз» идёт за 3.10. На ничью предлагают поставить за 4.00.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» — «Нью-Йорк Рейнджерс» 2 апреля 2023 года

Букмекеры считают, что матч НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» — «Нью-Йорк Рейнджерс» будет результативным: тотал больше 5.5 шайбы идёт за 1.65, а тотал меньше 5.5 шайбы — за 2.24. Сделать ставку на гол на первой минуте в букмекерских конторах можно с коэффициентом 10.0, а вероятность серии буллитов оценена аналитиками в 13.0.

Анализ и прогноз на матч НХЛ «Вашингтон» — «Рейнджерс» (02.04.2023)

НХЛ - регулярный чемпионат 02 апреля 2023, воскресенье. 20:00 МСК Вашингтон Кэпиталз Вашингтон Не начался Нью-Йорк Рейнджерс Нью-Йорк Кто победит в основное время? П1 X П2

В Национальной хоккейной лиге на 2 апреля запланировано большое количество интересных матчей регулярного чемпионата. Отдельное внимание стоит уделить игре между «Вашингтоном» и «Рейнджерс», которая пройдёт на льду «Кэпитал Уан-Арены», а первое вбрасывание состоится в 20:00 мск.

«Вашингтон» не прекращает попытки попасть в зону плей-офф, но за семь последних игр была лишь одна победа — в матче с «Чикаго» (6:1). Накануне клуб проиграл в гостях «Тампа-Бэй» (1:5). Единственную шайбу за «Кэпс» забросил Крэйг Смит. Евгений Кузнецов и Расмус Сандин ему ассистировали. До конца регулярного чемпионата командам осталось сыграть по шесть матчей.

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«Столичные» идут на 12-й строчке Востока, набрав 77 очков за 76 встреч. Отставание от зоны плей-офф приличное. Впереди ждут такие соперники как «Бостон», «Нью-Джерси» и «Айлендерс». Под конец сезона «Кэпс» проще не становится.

«Рейнджерс» располагаются на пятой строчке Востока, набрав 99 очков за 76 матчей. Пусть и последние две игры прошли не лучшим образом. Накануне клуб проиграл в гостях «Баффало» (2:3 ОТ). В воротах гостей стоял Ярослав Галак. К 28-й минуте они проигрывали 0:2, но стараниями Каапо Какко и Адама Фокса «синерубашечники» сравняли счёт. В овертайме удача была на стороне хозяев. Джефф Скиннер забросил победную шайбу в овертайме.

До этого «Рейнджерс» проиграл «Нью-Джерси» (1:2), который находится на третьей строчке Востока. Команда выиграла 7 из 10 последних встреч и лишь недавно результаты пошли на спад. Впереди ждёт третий выездной матч и статистика очных игр весьма интересная. Соперники провели 94 встречи, из которых на счету «Вашингтона» 50 побед, тогда как у «Рейнджерс» — 44. Весомого преимущества у хозяев нет.

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Последняя игра в Нью-Йорке осталась за хозяевами (5:3). При этом «Рейнджерс» на выезде одержал 22 победы за 38 игр в сезоне. «Вашингтон» дома выступает слабо в этом сезоне — 17 побед в 37 встречах. Плюс уход некоторых важных игроков и перестройка состава лишь усугубляют положение.

У гостей в составе есть Патрик Кейн, Владимир Тарасенко, Артемий Панарин и Мика Зибанежад. Звёздные лидеры в порядке и клуб уже вышел в плей-офф. На фоне нестабильной игры хозяев, и перестройки, гости смотрятся более предпочтительно. Серьёзных проблем нет.

В 10 последних очных играх лишь раз тотал был меньше 4.5 шайбы. При этом команды за это время ни разу не дошли до овертайма. Поэтому мы рекомендуем ставку на победу «Рейнджерс» в основное время и тотал больше 4.5 шайбы за 2.30. Положение в турнирной таблице также показывает уровень игры команд.

Хозяева вряд ли смогут сотворить сенсацию, Александр Овечкин второй матч подряд без набранных очков. Плюс не так заметны в последних играх Никлас Бекстрём, Том Уилсон, Ти Джей Оши, а впереди непростой матч.

Прогноз и ставки на матч НХЛ «Вашингтон» — «Рейнджерс» 2 апреля 2023 года.

«Вашингтону» сильно не везёт под конец сезона и перестройка состава никак не помогает. «Рейнджерс» отменно усилились под занавес регулярки и клуб второй раз при Галлане вышел в плей-офф. Хозяева дома играют слабо и проблемы никак не заканчиваются. Гости же смотрятся лучше, плюс в очных встречах соперники зачастую действовали результативно. Так что поставим на победу гостей и тотал больше.

Ставка: победа «Рейнджерс» и тотал больше 4.5 шайбы за 2.30.

Экспресс с коэффициентом 13.14.

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