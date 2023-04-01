«Вест Хэм» — «Саутгемптон». Дэвид Мойес покинет зону вылета

Обе команды зависли над пропастью и могут попрощаться с АПЛ, но ещё есть время исправить ошибки.

2 апреля 2023 года состоится матч АПЛ «Вест Хэм» — «Саутгемптон». Начало игры — в 16:00 мск. Букмекерская контора «Фонбет» считает фаворитами хозяев: поставить на победу лондонцев можно с коэффициентом 1.75. Шансы «Саутгемптона» оценены в 5.00. Заключить пари на ничью предлагается за 3.65.

Лучшие прогнозы на АПЛ.

Коэффициенты букмекеров на матч АПЛ «Вест Хэм» — «Саутгемптон» 2 апреля 2023 года

Эксперты «Фонбет» не считают, что встреча «Вест Хэм» — «Саутгемптон» получится результативной: тотал больше 2.5 мяча котируется за 2.15, а тотал меньше 2.5 мяча оценён аналитиками в 1.72. Ставки на то, что лондонцы победят со счётом 1:0, принимаются за 6.00 по линии «Фонбет». Всем, кто зарегистрируется, будет доступен фрибет 2000 рублей.

Анализ и прогноз на матч чемпионата Англии «Вест Хэм» — «Саутгемптон» (02.04.2023)

Англия - Премьер-лига. 29-й тур 02 апреля 2023, воскресенье. 16:00 МСК Вест Хэм Юнайтед Лондон Не начался Саутгемптон Саутгемптон Кто победит в основное время? П1 X П2

В воскресенье «Вест Хэм» примет «Саутгемптон» на стадионе «Олимпийский» в очень важном матче.

«Молотобойцы» занимают 19-е место в АПЛ и находятся всего на одно очко выше «Саутгемптона», занимающего 20-ю строчку.

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Победа любой из этих команд и поражение «Лестера», занимающего 18-е место, полностью изменит положение в тройке претендентов на вылет. Ранее в этом сезоне клубы сыграли вничью.

«Саутгемптон» не проигрывал в четырёх матчах с «Вест Хэмом» во всех соревнованиях. Три из этих четырёх встреч прошли на стадионе «Сент-Мэрис».

В этом сезоне «святые» не являются сильной выездной командой. В гостях у них четыре победы, одна ничья и девять поражений при девяти забитых мячах и 22 пропущенных. «Вест Хэм» будет стремиться использовать преимущество домашнего поля. Он не проигрывает в четырёх последних встречах АПЛ подряд на стадионе в Лондоне.

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Из последних шести матчей в лиге «Вест Хэм» взял шесть очков. Команда Дэвида Мойеса забила семь голов и пропустила девять. В прошлом матче «молотобойцы» сыграли вничью со счётом 1:1 с «Астон Виллой».

«Саутгемптон» в последних шести матчах забил всего пять голов, пропустив шесть. В этом сезоне «святые» забили всего 23 мяча. «Вест Хэм» добился не лучшего результата, забив 24 гола. В плачевном состоянии находится оборона гостей Пропущено 46 мячей за 28 игр. Защита лондонцев выглядит намного лучше, пропустив 34 гола.

Тренер «Саутгемптона» Рубен Селлес может остаться без нападающего Че Адамса и защитника Мохаммеда Салису. Оба восстанавливаются после травм. Хуан Лариос, Валентино Ливраменто и Армель Белла-Котчап остались вне заявки.

У Мойеса есть только два травмированных игрока. Вратарь Лукаш Фабианьски получил повреждение головы и может пропустить матч. Нападающий Майкл Антонио может вернуться после проблем с икроножной мышцей. Джаррод Боуэн и Саид Бенрахма лидируют в команде «Вест Хэм» по количеству голов — по четыре.

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В последнее время «Вест Хэм» демонстрирует хорошую домашнюю форму. Он не проигрывал в последних четырёх встречах на своём поле и должен взять три важных очка в матче с «Саутгемптоном». «Молотобойцы» победят со счётом 2:0 и станут ближе к тому, чтобы покинуть зону вылета. Ставки на победу со счётом 2:0 принимают с коэффициентом 7.50 по линии «Фонбет». За регистрацию букмекерская контора дарит фрибет 2000 рублей.

Ставка: победа «Вест Хэма» со счётом 2:0 за 7.50.

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