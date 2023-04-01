«Атлетико» — «Бетис». Гризманн выберет правильный настрой

2 апреля 2023 года состоится матч Примеры «Атлетико» — «Бетис». Начало игры — в 22:00 мск. Букмекерская контора «Фонбет» считает фаворитами хозяев: поставить на победу мадридцев можно с коэффициентом 1.52. Шансы «Бетиса» оценены в 6.90. Заключить пари на ничью предлагается за 4.10.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч Примеры «Атлетико» — «Бетис» 2 апреля 2023 года

Эксперты «Фонбет» не считают, что встреча «Атлетико» — «Бетис» получится результативной: тотал больше 2.5 мяча котируется за 1.97, а тотал меньше 2.5 мяча оценён аналитиками в 1.85. Ставки на то, что мадридцы победят со счётом 1:0, принимаются за 6.50 по линии «Фонбет». Всем, кто зарегистрируется, будет доступен фрибет 2000 рублей.

Анализ и прогноз на матч чемпионата Испании «Атлетико» — «Бетис» (02.04.2023)

Испания - Примера. 27-й тур 02 апреля 2023, воскресенье. 22:00 МСК Атлетико М Мадрид Не начался Бетис Севилья Кто победит в основное время? П1 X П2

2 апреля «Бетис» отправится на «Цивитас Метрополитано», чтобы сыграть с мадридским «Атлетико».

Хозяева начинают выходные на третьем месте в Ла Лиге с 51 очком, а гости находятся на пятом месте с 45 очками. Если зелёно-белые всё ещё думают о Лиге чемпионов, то должны выигрывать.

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Последний матч перед международным перерывом «Атлетико» провёл дома с «Валенсией» в Ла Лиге и выиграл со счётом 3:0. «Матрасники» забили первыми на 23-й минуте и удвоили своё преимущество вскоре после перерыва. На 67-й минуте «Атлетико» добавил третий гол, и последние 20 минут встречи прошли в комфортной обстановке.

Эта победа означает, что «Атлетико» остался непобеждённым в восьми последних матчах, сыгранных в Ла Лиге. Клуб победил «Осасуну», «Сельту» и «Жирону» на выезде, а также дома выиграл у «Атлетика» и «Севильи». Также были ничейные результаты с «Хетафе» и «Реалом». В обоих случаях со счётом 1:1.

«Бетис» приезжает в Мадрид после домашней победы в игре с «Мальоркой» — 1:0. Единственный гол был забит на 48-й минуте, и это была важная победа для зелёно-белых, ведь до неё они не могли выиграть на протяжении четырёх встреч во всех соревнованиях.

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«Бетис» стал сложной командой для прогнозирования, и он не проигрывает в шести последних матчах Примеры. Клуб выиграл дома у «Вальядолида» (2:1) и «Мальорки» (1:0), а также в гостях у «Альмерии» (3:2) и «Эльче» (3:2).

Зелёно-белые не уступали в последних четырёх выездных встречах Ла Лиги, выиграв в трёх из них.

«Атлетико» Мадрид остался без защитника Рейнилда Мандава из-за травмы колена. Также есть сомнения по поводу физической готовности Серхио Регилона.

«Бетис» не сможет рассчитывать на Андреса Гуардадо. Винисиуса Абнера, Луиса Фелипе, Набиля Фекира и Хуана Круса.

«Атлетико» значительно улучшил своё положение после чемпионата мира, но «Бетис» в последнее время доказывает, что в Ла Лиге его трудно обыграть. Мы ожидаем, что обе команды забьют в захватывающем матче и игра может закончиться на равных, с тоталом больше 2.5 мяча.

Ставка на обе забьют и тотал больше 2.5 мяча принимается в букмекерской конторе «Фонбет» с коэффициентом 2.55. Все, кто пройдёт регистрацию, получат фрибет 2000 рублей. Потратить его можно для ставок на любые события, в том числе на матчи Примеры.

Ставка: обе забьют и тотал больше 2.5 мяча за 2.55.

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