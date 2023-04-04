«Лейпциг» — «Боруссия». Марко Ройс выпустит пар

5 апреля состоится матч 1/4 финала Кубка Германии «Лейпциг» — «Боруссия» Дортмунд. Начало игры — в 21:45 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу «быков» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.33. Успех дортмундцев оценён экспертами в 3.00. Ставки на ничью принимаются за 3.80.

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Коэффициенты букмекеров на матч Кубка Германии «Лейпциг» — «Боруссия» Д 5 апреля 2023 года

Букмекеры уверены, что матч «Лейпциг» — «Боруссия» Дортмунд получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.55, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.46. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.17. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.24. Поставить на «обе забьют» можно за 1.50.

Анализ и прогноз на матч 1/4 финала Кубка Германии «Лейпциг» — «Боруссия» Д (05.04.2023)

Кубок Германии. 1/4 финала 05 апреля 2023, среда. 21:45 МСК РБ Лейпциг Лейпциг Не начался Боруссия Д Дортмунд Кто победит в основное время? П1 X П2

Позади уже 26 туров чемпионата Германии, а также матчи 1/8 финала Кубка страны. На 5 апреля запланированы две встречи 1/4 финала турнира. В самой поздней из них на стадионе «Ред Булл-Арена» в Лейпциге померяются силами «РБ Лейпциг» и дортмундская «Боруссия». Стартовый свисток прозвучит в 21:45 мск.

Февраль и март никак нельзя записать в актив «Лейпцига». За последние восемь туров в чемпионате Германии одержано только три победы — в матчах с «Вольфсбургом» (3:0), франкфуртским «Айнтрахтом» (2:1) и мёнхенгладбахской «Боруссией» (3:0). Также команда сыграла вничью с идущим в нижней части турнирной таблицы «Кёльном» (0:0).

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Поражения «красные быки» потерпели сначала во встречах с «Унионом» (1:2) и как раз дортмундской «Боруссией» (1:2). Следом они вылетели из Лиги чемпионов, без шансов уступив «Манчестер Сити». Это усугубило спад подопечных Марко Розе. После этого они проиграли «Бохуму» (0:1) и «Майнцу» (0:3) во встрече последнего тура чемпионата Германии.

Моральный настрой и игра команды из Лейпцига на последнем отрезке сезона вызывают вопросы и серьёзные опасения в преддверии грядущего матча. Во встрече с «Майнцем» она значительно больше владела мячом, но нанесла намного меньше ударов, в частности, в створ. Соперник действовал эффективнее и собраннее.

У дортмундской «Боруссии» в разы лучше результаты в последних восьми турах чемпионата Германии, нежели у «красных быков». Она потерпела только одно поражение и один раз сыграла вничью.

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Всё бы ничего, но уступили чёрно-жёлтые «Баварии» (2:4). Настрой на матч был сумасшедший, ведь в случае победы они увеличили бы отрыв и приблизились к долгожданному чемпионству. Перечеркнула все мечты ошибка своего же голкипера Грегора Кобеля. Он промахнулся по мячу в простой ситуации на 13-й минуте встречи.

После этого дортмундцы посыпались. К 50-й минуте они проигрывали уже 0:4. Два мяча им удалось отквитать, но они уже ни на что не повлияли. Сильнее прочих негодовал многолетний лидер «Боруссии» Марко Ройс. Нападающий со злостью запустил в газон бутылку с водой после замены на 61-й минуте игры.

Теперь «Боруссия» отстаёт от «Баварии» на два очка, и с настроем у неё могут возникнуть не менее серьёзные проблемы, чем у «Лейпцига». В последние годы неоднократно случалось такое, что после поражений в матчах с мюнхенцами чёрно-жёлтые теряли уверенность в своих силах, попадали в чёрную полосу.

При таком раскладе выявить фаворита в предстоящем матче не представляется возможным, но сильнее выглядит «Боруссия». У неё в разы лучше результаты на дистанции. С другой стороны, встреча пройдёт на стадионе «Ред Булл-Арена», что даёт некоторое преимущество «Лейпцигу».

Учитывая это, неплохим вариантом для ставки выглядит ОЗ + ТБ 2.5 мяча за коэффициент 1.71. В первую очередь на стороне такого исхода история очных встреч. Шесть из последних семи закончились именно так. Другая тоже получилась результативной, но забивали в ней только чёрно-жёлтые — 3:0.

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Также в пользу данного исхода свидетельствует большое количество забитых командами мячей. За 26 туров в чемпионате Германии «красные быки» забили 49 голов. Пропустили тоже прилично — 33. Дортмундцы забили 57 мячей, а пропустили — 35.

Прогноз и ставки на матч Кубка Германии «Лейпциг» — «Боруссия» Дортмунд 5 апреля 2023 года

«Лейпциг» сильно сбавил на последнем отрезке сезона. Он начала регулярно много пропускать и проигрывать. Не сказать, что «красные быки» пребывают в кризисе, но спад у них, очевидно, имеется. С тем же может столкнуться «Боруссия». Поражения в матчах с «Баварией» зачастую сказываются на ней крайне негативно. Поэтому предлагаем проверить «обе забьют» и верх по голам.

Ставка: обе забьют и тотал больше 2.5 мяча за коэффициент 1.71.

Экспресс с коэффициентом 7.74.

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