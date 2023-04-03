«Челси» — «Ливерпуль». Вместе с Поттером ушла вся магия

4 апреля состоится перенесённый матч 8-го тура АПЛ «Челси» — «Ливерпуль». Начало игры – в 22:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам. Поставить на победу лондонцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.56, а шансы ливерпульцев оцениваются аналитиками в 2.90. Ничья доступна за 3.75.
Коэффициенты букмекеров на матч чемпионата Англии «Челси» — «Ливерпуль» 4 апреля 2023 года
По мнению букмекеров, матч будет результативным: на тотал меньше 2.5 мяча можно поставить за 2.10, а на тотал больше 2.5 мяча – за 1.90. На гол «Челси» дают коэффициент 1.25, а гол «Ливерпуля» оценивается в 1.28. Поставить на «обе забьют» можно в букмекерских конторах за 1.65.
Анализ и прогноз на матч 29-го тура АПЛ «Челси» — «Ливерпуль» (04.04.2023)
Эта встреча на стадионе «Стэмфорд Бридж» должна была состояться ещё в середине сентября, но была перенесена на весну. Данный матч мог стать дебютом Грэма Поттера у руля «Челси» в АПЛ, но в итоге станет дебютом в этом статусе для его помощника Бруно Сальтора.
Поттер был уволен с поста главного тренера после того, как проиграл «Астон Вилле» (0:2). Руководству клуба уже не было интересно, что команда играла с подавляющим преимуществом. Три очка дают за забитые голы, а не за многочисленные нереализованные моменты.
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Грэм Поттер продержался во главе «Челси» 31 матч – 18 побед, восемь ничьих и 11 поражений. По среднему количеству набранных очков в АПЛ (1,27) Поттер установил антирекорд среди всех тренеров, которые провели как минимум 20 матчей у руля «Челси» в истории этого турнира.
Виноват ли Грэм Поттер? Вряд ли, ведь намного хуже себя проявляется новый владелец «Челси» Тодд Боули. Он продемонстрировал чудеса некомпетентности как в футбольных вопросах, так и в трансферных делах, покупая за большие деньги футболистов, которые себя не оправдали.
До открытия зимнего трансферного окна ключевой проблемой «Челси» был переполненный лазарет, а после вала дорогостоящих покупок на результаты повлияло отсутствие сыгранности между новичками. Старт у Поттера в «Челси» был обнадёживающим, но за последние 25 игр синие одержали только семь побед при 11 поражениях.
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По информации немецкого издания, в шорт-лист претендентов на пост главного тренера «Челси» входят три-четыре специалиста. Среди них Оливер Гласнер, Луис Энрике и Юлиан Нагельсман, недавно уволенный из «Баварии». Молодой немецкий тренер способен дать результат на коротком отрезке.
«Челси» проводит один из своих худших сезонов за много лет и занимает 11-е место с 38 очками, отставая от лигочемпионской четвёрки в турнирной таблице на 12 очков. По сути, единственной надеждой «Челси» на сохранение статуса топ-клуба является победа в Лиге чемпионов, в которой лондонцы героически вышли в четвертьфинал.
Для «Ливерпуля» подобных лазеек к величию больше не осталось – Юрген Клопп и его команда грезят об успешном рывке в оставшихся играх чемпионата Англии, чтобы нагнать буксующие в последнее время «Тоттенхэм» и «Брайтон».
Стали известны имена трёх кандидатов на пост главного тренера «Челси».
Однако и сам «Ливерпуль» нельзя назвать образцом стабильности. Мерсисайдцы проиграли три официальных матча подряд, чего с ними не случалось с февраля 2021 года. Более продолжительной серии поражений у красных не было более восьми лет.
Впрочем, стоит учитывать силу соперников. Клуб проиграл «Реалу» (0:1) и «Манчестер Сити» (1:4). Матч с «горожанами» выглядел игрой равных соперников только в первом тайме, но во второй половине энергозатратный футбол Клоппа дал сбой, и «Ман Сити» забил три безответных мяча.
«Ливерпуль» заканчивал ту игру обречённо, словно держа в уме необходимость играть ещё с одним именитым соперником через два дня на третий. В последние годы очные матчи мерсисайдцев с «Челси» выявляли победителя разве что в сериях пенальти – в финалах кубковых турниров. Пять подряд очных игр заканчивались ничейным результатом.
Однако на этот раз «Ливерпуль» при всех проблемах выглядит куда более качественной и сбалансированной командой, чем соперник. Увольнение тренера не придаст «Челси» импульса – сообщается, что футболисты основного состава были в шоке от новости.
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Поэтому поставим на победу гостей. «Ливерпуль» умеет собираться на большие матчи. Пусть от «Челси» на его нынешнем этапе развития осталась только память о былых результатах, но шаткое турнирное положение и былые обиды сработают для гостей в плюс. Поставим на победу красных за коэффициент 2.90.
Прогноз и ставка на матч чемпионата Англии «Челси» — «Ливерпуль» 4 апреля 2023 года
Руководство «Челси» поспешно уволило Грэма Поттера. Пока придёт новый тренер и начнёт работать, пройдёт немало времени. У «Ливерпуля» свои интересы к этой встрече. Команда Клоппа проиграла два важных матча подряд, но смотрелась в них неплохо. Синие являются для гостей раздражителем, а турнирное положение не оставляет других вариантов, кроме как забирать три очка.
Ставка: победа «Ливерпуля» за 2.90.
Экспресс с коэффициентом 8.04.
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