«Бавария» — «Фрайбург». Томас Тухель знает своё дело

Тренер пока что работает преимущественно с настроем команды, и это приносит отличные плоды.

4 апреля состоится матч 1/4 финала Кубка Германии «Бавария» — «Фрайбург». Начало игры — в 21:45 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу мюнхенцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.29. Успех клуба из Фрайбурга-им-Брайсгау оценён экспертами в 10.5. Ставки на ничью принимаются за 6.00.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч Кубка Германии «Бавария» — «Фрайбург» 4 апреля 2023 года

Букмекеры уверены, что матч «Бавария» — «Фрайбург» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.44, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.80. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.04. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.68. Поставить на «обе забьют» можно за 1.81.

Анализ и прогноз на матч 1/4 финала Кубка Германии «Бавария» — «Фрайбург» (04.04.2023)

Кубок Германии. 1/4 финала 04 апреля 2023, вторник. 21:45 МСК Бавария Мюнхен Не начался Фрайбург Фрайбург Кто победит в основное время? П1 X П2

Позади уже 26 туров чемпионата Германии, а также матчи 1/8 финала Кубка страны. На 4 апреля запланированы две встречи 1/4 финала турнира. В самой поздней из них на стадионе «Альянц-Арена» в Мюнхене местная «Бавария» примет «Фрайбург». Стартовый свисток прозвучит в 21:45 мск.

Неожиданно для многих «Бавария» произвела смену главного тренера. Юлиан Нагельсман и два его помощника были отправлены в отставку. Должность занял опытный Томас Тухель. С ходу перед немецким специалистом возникла непростая задача — матч с лидировавшей на тот момент дортмундской «Боруссией».

Сборная России планирует провести ответный товарищеский матч с Ираном.

Тухель весьма успешно с этим справился, хотя подсобил его новой команде голкипер соперника Грегор Кобель. Вратарь чёрно-жёлтых грубо ошибся, промахнувшись по летящему в ворота мячу. После этого дортмундская «Боруссия» посыпалась. К 50-й минуте счёт был уже 4:0. Причём четвёртый гол получился очень красивым.

Чёрно-жёлтым удалось избежать разгрома — 2:4, пожалуй, лишь благодаря тому, что мюнхенцы перестали играть, добившись комфортного преимущества. Одержав победу, они вернулись на первое место в турнирной таблице. Дебют Тухеля выдался на славу, хотя с тактической точки зрения наставник проявить себя ещё не успел.

В послематчевом интервью лидер «Баварии» Киммих отметил, что Тухель очень хорошо подготовил футболистов ко встрече, подобрав правильные слова для настроя. Однако также полузащитник подчеркнул, что выиграла команда не потому, что отказалась от всего, что было при Нагельсмане.

Президент РПЛ: за ошибки судей «Спартаку» очков уже никто не вернёт.

«Фрайбург» занимает четвёртое место в турнирной таблице немецкой Бундеслиги. Отставание от «Баварии» составляет целых семь очков. За последние восемь туров он выиграл только три раза, причём все победы были одержаны в матчах с явными аутсайдерами — «Штутгартом» (2:1), «Бохумом» (2:0) и «Хоффенхаймом» (2:1).

Поражение «бразильцы из Брайсгау» потерпели всего одно, но разгромное — в матче с дортмундской «Боруссией» (1:5). Вничью они сыграли с «Байером» (1:1), мёнхенгладбахской «Боруссией» (0:0), «Майнцем» (1:1) и «Гертой» (тоже 1:1).

Кроме того, подопечные Кристиана Штрайха вылетели из Лиги Европы. Они уступили «Ювентусу» (0:1 и 0:2). Сдаётся, покинут они в ближайшем будущем и Кубок Германии. Слабым местом «Фрайбурга» является линия обороны. За 26 туров он пропустил целых 35 мячей. Сам забил тоже прилично — 39.

Тягаться с такой статистикой и результатами с мюнхенцами — провальная затея. У клуба намного меньше глубина состава. Да и история очных встреч также совсем не на его стороне. В шести из семи последних матчей мюнхенцы одержали результативные победы. Другая встреча закончилась ничейным результатом — 2:2.

Предлагаем взять П1 + ТБ 2.5 мяча за коэффициент 1.70. За 38 матчей во всех официальных турнирах мюнхенцы забили целых 116 мячей. Причём немалая их часть пришлась на долю сильных соперников. При Тухеле результативность «Баварии» вряд ли будет падать. Наоборот, возможно, она даже возрастёт.

Что выберет Месси: остаться в «ПСЖ» или вернуться в «Барсу»?

Наставнику наверняка требуется некоторое время на освоение, поэтому кардинальных перемен в игре баварцев в ближайшее время, наверное, ждать не стоит. Комбинационный доминирующий футбол у них поставлен как надо. Важно поддерживать моральный настрой. Пока что Тухель с этим справляется на ура. Так что ждём от его подопечных победы и много голов.

Прогноз и ставки на матч Кубка Германии «Бавария» — «Фрайбург» 4 апреля 2023 года

В текущем сезоне «Бавария» не потерпела ещё ни одного поражения на домашнем стадионе. И смена главного тренера не сказалась на ней негативно. У мюнхенцев больше глубина состава. Также в пользу их результативной победы свидетельствуют история личных встреч и то, что «Фрайбург» много пропускает.

Ставка: победа «Баварии» и тотал больше 2.5 мяча за коэффициент 1.70.

Экспресс с коэффициентом 8.04.

Кержаков: решение об уходе из «Кармиотиссы» принял в перерыве матча.

Нобоа: Бердыев — мой футбольный отец.

Месси не пойдёт на понижение зарплаты ради нового контракта с «ПСЖ».

Стали известны имена трёх кандидатов на пост главного тренера «Челси».