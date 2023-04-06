Экспресс на 6 апреля с коэффициентом 16.6: Карпин шагает к Кубку России

6 апреля пройдут очередные матчи европейских национальных кубков. Предлагаем вашему вниманию экспресс с коэффициентом 16.6 из встреч, которые будут сыграны сегодня.

Прогноз на матч Кубка России «Краснодар» – «Ростов»

Чёрно-зелёные постепенно привыкают к тактической модели и игровым требованиям сербского специалиста Владимира Ивича. После довольно унылых игр с ЦСКА в Кубке наставник пошёл на смелые тактические эксперименты. Это помогло пройти «Ахмат» в четвертьфинале нижней сетки Кубка России. «Быки» полностью контролировали ход встречи и добились уверенной победы со счётом 3:0.

10 лучших прогнозов на сегодня.

Для «Ростова» знаковым стало поражение в игре с «Локомотивом» (1:3), которое состоялось 4 марта. Валерий Карпин был вынужден вносить определённые коррективы в стартовый состав и тактическую схему команды. Результатом наставник сборной России может быть доволен — четыре победы подряд. В четвертьфинале нижней сетки Кубка России «Ростов» преодолел сложный барьер в виде «Пари НН». Подопечные Карпина выиграли на выезде со счётом 1:0.

«Ростов» не считается фаворитом. Весьма вероятно, что команду недооценивают, несмотря на второе место в турнирной таблице РПЛ. В свою очередь, «Краснодар» выступает нестабильно, команда только в поисках оптимальной схемы и основного состава. У гостей отлично работает оборона — они пропустили всего два мяча в четырёх последних играх. Рекомендуем рассмотреть ставку на победу «Ростова» с форой (0) за 2.75.

Прогноз на матч Кубка Франции «Анси» — «Тулуза»

«Анси» прыгнул намного выше головы, пробившись в полуфинал Кубка Франции. Клуб из Лиги 2 воспользовался расслабленностью «Марселя» в четвертьфинале. Фаворит явно не настроился должным образом, а футболисты «Анси» сыграли, наверное, лучший матч в карьере. Они сумели удержать ничью со счётом 2:2, а в серии пенальти были точнее.

«Тулуза» явно не может занести текущий сезон себе в актив. В чемпионате у гостей три поражения в четырёх последних играх. Они застряли в нижней части турнирной таблицы, однако вылет им пока не грозит. Поэтому Кубок Франции для «Тулузы» является приоритетом. Команда довольно уверенно преодолела четвертьфинальный барьер, обыграв со счётом 6:1 «Родез».

Лучшие экспрессы на сегодня.

Тренерский штаб «Тулузы» наверняка изучил игру «Анси» с «Марселем». Вряд ли представитель элитного дивизиона повторит ошибки провансальцев. Гости доказали своей игрой в четвертьфинале, что недооценка соперника им не свойственна, а по классу исполнителей они намного превосходят «Анси». Рекомендуем рассмотреть ставку на победу «Тулузы» с форой (-1.5) за 3.00.

Прогноз на матч Кубка Австрии «Штурм» — ЛАСК

Во второй части сезона «Штурм» выглядит очень мощно, этот отрезок он провёл даже лучше главного австрийского гегемона «Зальцбурга». Собственно, именно команда из Граца и выбила «быков» из Кубка Австрии. А после этого «Штурм» выиграл шесть из семи матчей в чемпионате, уступив только «Аустрии». Сейчас хозяева идут с серией из четырёх побед, все с разницей в два мяча.

У ЛАСКа во второй части сезона тоже пока только одно поражение, но команда Дитмара Кюбауэра играет не так надёжно и очень часто делит очки с соперниками. В марте ЛАСК сбавил обороты и к полуфиналу Кубка Австрии подходит с серией из трёх матчей без побед. Зато гости относительно стабильно забивают, во второй части сезона сухим от них ушёл только «Зальцбург».

«Штурм» выглядит более подготовленным к этому матчу, хозяева на хорошем ходу и должны побеждать сбавившего обороты соперника. При этом ЛАСК обладает мощной атакой, да и в принципе крепкая команда, которая вряд ли отпустит фаворита без пропущенного мяча. Предлагаем поставить на победу «Штурма» за 2.01.

Экспресс на матчи 6 апреля

Ставка 1: победа «Ростова» в матче с «Краснодаром» с форой (0) за 2.75.

Ставка 2: победа «Тулузы» в матче с «Анси» с форой (-1.5) за 3.00.

Ставка 3: победа «Штурма» в матче с ЛАСКом за 2.01.

Общий коэффициент: 2.75 Х 3.00 Х 2.01 = 16.6.

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