«Лорьян» — «Марсель». Малиновский прервёт тишину!

9 апреля 2023 года состоится матч Лиги 1 «Лорьян» — «Марсель». Начало игры — в 21:45 мск. Букмекерская контора «Фонбет» считает фаворитами гостей: поставить на победу марсельцев можно с коэффициентом 1.62. Шансы «Лорьяна» оценены в 6.20. Заключить пари на ничью предлагается за 4.20.
Коэффициенты букмекеров на матч Лиги 1 «Лорьян» — «Марсель» 9 апреля 2023 года
Эксперты «Фонбет» считают, что встреча «Лион» — «Ренн» получится результативной: тотал больше 2.5 мяча котируется за 1.70, а тотал меньше 2.5 мяча оценён аналитиками в 2.18. Ставки на то, что марсельцы победят со счётом 1:0, принимаются за 8.00 по линии «Фонбет». Всем, кто зарегистрируется, будет доступен фрибет 2000 рублей.
Анализ и прогноз на матч чемпионата Франции «Лорьян» — «Марсель» (09.04.2023)
На стадионе «Ив Алленма — Ле Мустуар» состоится матч за место в еврокубках на следующий сезон. «Лорьян» принимает у себя дома «Марсель», претендующий на второе место. Сами хозяева рассчитывают сделать ещё один рывок к первой пятёрке.
Несколько недель для «Марселя» выдались не самыми удачными: казалось, что он вернётся к борьбе за титул, но теперь клуб располагается на третьем месте и отстаёт от «Ланса» на три очка.
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До «ПСЖ» не хватает шести очков. Учитывая форму лидеров лиги, борьба за титул всё ещё продолжается, особенно если они смогут победить в этой встрече.
«Марсель» подходит к игре после ничейного результата 1:1 с «Монпелье». Маттео Гендузи забил пенальти после 44-й минуты и сравнял счёт. До этого команда обыграла «Реймс» — 2:1, и сыграла вничью со счётом 2:2 со «Страсбургом» в игре, в которой был удалён Леонардо Балерди. Он может вернуться к этой игре.
Что касается «Лорьяна», то в последние недели он стремительно падает вниз по турнирной таблице Лиги 1 и испытывает трудности после чемпионата мира. Ещё в ноябре клуб занимал третье место, а в последние недели опустился на шестое.
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Перед этой домашней игрой команда находится на 10-м месте и отстаёт от «Лилля», занимающего пятую строчку, на восемь очков.
За последние два месяца «Лорьян» одержал только одну победу — в марте он обыграл дома «Труа» со счётом 2:0.
После этого результата он проиграл дома «Осеру» — 1:0, в гостях сыграл вничью с «Лионом» — 0:0 и «Ниццей» — 1:1. В прошлые выходные команда уступила «Лиллю» со счётом 1:3.
Лоран Абергель был удалён всего через две минуты после того, как Ибраима Коне сравнял счёт в той игре, и теперь он пропустит этот матч.
Команды встречались в январе сразу после перерыва на чемпионат мира, тогда Сеад Колашинац, Санчес и Жордан Верету забили за «Марсель». Встреча завершилась победой со счётом 3:1.
Малиновский провёл за «Марсель» уже 12 игр, но забил всего один мяч. Несмотря на это, тренер клуба продолжает верить в украинского футболиста и даёт ему достаточно игрового времени. Мы прогнозируем тотал больше 2.5 мяча и победу «Марселя». Поставить на этот исход можно в букмекерской конторе «Фонбет» с коэффициентом 2.40. За регистрацию каждый пользователь получит фрибет 2000 рублей.
Ставка: победа «Марселя» и тотал больше 2.5 мяча за 2.40.
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