ЦСКА — «Химки». Гогниев ушёл, а проблемы остались

9 апреля состоится матч 22-го тура РПЛ ЦСКА — «Химки». Начало – в 16:30 мск. Эксперты уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу москвичей в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.23. Успех химчан оценивается аналитиками коэффициентом 12.5. Поставить на ничью предлагают за 6.10.

Лучшие прогнозы на РПЛ.

Коэффициенты букмекеров на матч РПЛ ЦСКА — «Химки» 9 апреля 2023 года

Букмекеры считают, что матч ЦСКА – «Химки» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.58, а тотал меньше 2.5 мяча – за 2.20. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.04. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.05. Поставить на «обе забьют» можно за 2.22.

Анализ и прогноз на матч РПЛ ЦСКА — «Химки» (09.04.2023)

МИР Российская Премьер-лига. 22-й тур 09 апреля 2023, воскресенье. 16:30 МСК ЦСКА Москва Не начался Химки Химки Кто победит в основное время? П1 X П2

Во второй игровой день 22-го тура чемпионата России по футболу запланированы четыре матча. Один из них состоится в Москве на стадионе «ВЭБ Арена», где ЦСКА примет «Химки». Стартовый свисток в матче прозвучит в 16:30 мск.

ЦСКА набрал хороший ход в марте и продолжает двигаться к цели. Команда Владимира Федотова в 2023 году провела восемь матчей, уступив только в двух. Обе игры были на чужом поле – с «Сочи» (0:2) и «Краснодаром» (0:1). Последний случай не помешал армейцам выйти в финал Пути РПЛ Кубка России.

Главный тренер «Торино» высказался о будущем Миранчука и Влашича.

В чемпионате России у красно-синих наступил лучший период, ведь они одержали три победы подряд – более длинной серии ещё не было. При этом в соперниках были клубы разного уровня: «Крылья Советов» (4:0), «Факел» (2:0) и «Зенит» (1:0).

Что важно, за время победной серии ЦСКА не пропустил ни одного мяча. До сих пор может показаться, что он играет в скучный прагматичный футбол, однако качество обороны – это в любом случае хорошо. На данном отрезке армейцы позволили нанести в створ своих ворот всего пять ударов. В обороне уверенно заиграл Игорь Дивеев, а в воротах всегда можно положиться на Игоря Акинфеева.

При этом нельзя сказать, что армейцы плохо действуют в атаке. В трёх последних встречах РПЛ они забивали в среднем больше двух голов. Продолжает преследовать лидеров бомбардирской гонки РПЛ Фёдор Чалов – на счету россиянина 13 голов. Кроме того, он забил четыре мяча в пяти последних играх. С реализацией у хозяев всё в порядке.

Спонсор из ОАЭ хочет профинансировать возвращение Месси в «Барселону».

«Химки» едва ли смогут оказать достойное сопротивление. Первые намёки на прогресс уже есть. Дело в том, что руководство клуба всё-таки расторгло контракт с главным тренером Спартаком Гогниевым. Специалист за полгода смог выиграть всего один раз.

Из их союза откровенно ничего хорошего не вышло. Исполняющим обязанности назначен Ринат Билялетдинов. При нём «Химки» очевидно станут действовать более осторожно у своих ворот, стараясь сдерживать натиск соперников. И это неудивительно, ведь в обороне красно-чёрные весь сезон выступают ужасно. Никто не пропустил больше голов, чем они — 47.

В то же время в нападении у химчан тоже получалось не так много. В среднем с Гогниевым они забивали меньше одного гола за игру, что является вторым худшим показателем после «Торпедо». В двух последних матчах с представителями верхней части таблицы «Ростовом» и «Краснодаром» забивать и вовсе не удавалось – общий счёт 0:7.

В первом круге дома «Химки» дали ЦСКА неплохой бой, проиграв (1:2). Тем не менее исторически на стадионе соперника у них никогда ничего не получалось. В семи очных матчах в Москве в официальных турнирах лишь трижды удавалось увезти ничью. Теперь же сложно рассчитывать даже на неё.

Естественно, никогда не стоит сбрасывать со счетов серьёзную мотивацию команды после смены тренера, однако ресурсов у «Химок» для резкого преображения по-прежнему нет. Да, они могут слаженнее действовать в защите, ЦСКА редко добивается крупных побед, поэтому разгрома не ждём. Однако хозяева на хорошем ходу, преследуют «Спартак» в борьбе за третье место и терять очки с аутсайдером не собираются. Таким образом, перспективно смотрится ставка на сухую победу армейцев с коэффициентом 1.90.

Прогноз и ставка на матч РПЛ ЦСКА — «Химки» 9 апреля 2023 года

«Химки» стараются спасти сезон и по этой причине всё же решились на расставание с Гогниевым. Однако слишком многого сразу от клуба ждать не приходится. Особенно в игре с ЦСКА, впервые в сезоне одержавшим три победы подряд. Подопечные Федотова хороши в обороне, не пропустив за это время ни одного гола, но также эффективны впереди. Хозяева должны добыть убедительную по счёту победу.

Ставка: победа ЦСКА с сухим счётом за 1.90.

Экспресс с коэффициентом 10.89.

Погребняк: рановато говорить, что «Локомотив» избежал стыковых матчей.

Прогноз на матч ЦСКА — «Химки» с коэффициентом 3.00.

«Трабзонспор» намерен пригласить Черчесова на пост главного тренера.

Прогноз на матч «Локомотив» — «Зенит» с коэффициентом 6.75.