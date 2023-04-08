«Локомотив» — «Зенит». Семак изолирует Дзюбу

Тренер петербуржцев хорошо знаком с манерой игры нападающего железнодорожников. Он знает, как его остановить.

9 апреля состоится матч 22-го тура Российской Премьер-Лиги «Локомотив» — «Зенит». Начало игры — в 20:00 мск. Эксперты «Фонбет» уже дали прогноз, они считают фаворитами гостей: поставить на победу петербуржцев можно с коэффициентом 1.67. Успех москвичей оценён экспертами в 4.90. Ставки на ничью принимаются за 4.00.

Лучшие прогнозы на РПЛ.

Коэффициенты букмекеров на матч РПЛ «Локомотив» — «Зенит» 9 апреля 2023 года

Аналитики «Фонбет» считают, что матч РПЛ «Локомотив» — «Зенит» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.72, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.12. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.51. Гол гостей доступен с коэффициентом 1.13. Поставить на «обе забьют» можно за 1.77 по линии «Фонбет». За регистрацию букмекер дарит фрибет 2000 рублей.

Анализ и прогноз на матч 22-го тура чемпионата России «Локомотив» — «Зенит» (09.04.2023)

МИР Российская Премьер-лига. 22-й тур 09 апреля 2023, воскресенье. 20:00 МСК Локомотив М Москва Не начался Зенит Санкт-Петербург Кто победит в основное время? П1 X П2

Миновал уже 21 тур Российской Премьер-Лиги. 9 апреля состоятся четыре встречи 22-го тура. В самой поздней из них на стадионе «РЖД Арена» в Москве местный «Локомотив» примет действующего чемпиона — «Зенит». Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск. Главный судья — Павел Кукуян.

Пережитые зимой изменения помогли «Локомотиву» реабилитироваться. Во всех четырёх последних турах РПЛ он побеждал. Обыграли красно-зелёные «Ростов» (3:1), «Ахмат» (1:0), «Краснодар» (3:2) и «Пари Нижний Новгород» (4:0). Таким образом, они поднялись на 11-е место в турнирной таблице.

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В первую очередь за данные результаты заслуживает похвалы Михаил Галактионов. Специалист быстро адаптировался сам и успешно встроил в команду новобранцев, в том числе экс-нападающего «Зенита» Артёма Дзюбу. 34-летний форвард забил в этих четырёх матчах целых шесть голов, а также отдал одну результативную передачу.

Отдельно стоит отметить мотивацию самого Дзюбы. Он набрал очень хорошую форму и принялся доказывать, что его рано списывать со счетов. Будет интересно посмотреть, как он проявит себя в грядущем матче. С «Зенитом» у Артёма имеются личные счёты, так как клуб отказался продлевать с ним контракт.

Не так давно Дзюба заявлял, что его бывшая команда превращается из «Зенита» Санкт-Петербург в «Зенит» Рио-де-Жанейро или Сан-Паулу. Форвард подчеркнул, что не питает обид. Однако мотивации у Артёма доказать, что он ничем не хуже бразильцев, наверняка предостаточно.

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Удастся ли Сергею Семаку остановить своего бывшего подопечного? Весьма вероятно! За 21 тур в чемпионате России «Зенит» уступил только «Ахмату» (1:2) и ЦСКА (0:1). Также он три раза сыграл вничью — с «Химками» (1:1), «Ахматом» (0:0) и «Факелом» (1:1).

Во всех остальных встречах петербуржцы одержали победы. За этот период времени они забили целых 55 голов — больше всех. Сами пропустили только 10 мячей. В большей части матчей действующий чемпион доминировал, попросту не позволяя соперникам приблизиться к собственной штрафной.

Особый вклад в столь впечатляющие результаты внесли легионеры, в особенности Малком, Клаудиньо, Дуглас дос Сантос и Вильмар Барриос. Пожалуй, именно из-за выбывания колумбийского полузащитника из строя из-за травмы «Зенит» проиграл ЦСКА, а также вылетел из Кубка России, уступив «Динамо» (1:1, по пенальти 4:5).

Совсем недавно появилась информация о том, что Барриос вернулся к тренировкам с командой. Сергей Семак отметил, что колумбиец готов и может принять участие в матче с «Локомотивом». Также стоит отметить, что не так давно оправился от травмы Иван Сергеев. Дубль нападающего помог «Зениту» обыграть в матче последнего тура окрепший «Урал» (2:0).

Несмотря на то что предстоящая встреча состоится на стадионе «РЖД Арена», фаворитом выглядит «Зенит». У него лучше расположение в турнирной таблице. Также всецело на стороне петербуржцев история последних очных встреч. В шести из восьми они одержали победы. Две другие игры заканчивались ничейными исходами.

Предлагаем проверить П2 за коэффициент 1.67 по линии «Фонбет». Новичкам за регистрацию букмекерская контора дарит фрибет 2000 рублей. В преддверии матча тренер Валерий Непомнящий выразил мнение, что Семак и защитники «Зенита» хорошо знают манеру игры Дзюбы. Он поделился ощущениями, что петербуржцы постараются изолировать своего бывшего нападающего и переиграют москвичей комбинационным командным футболом.

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Железнодорожники здорово усилились, но некоторые проблемы с комплектацией состава у них остались. Например, отчётливо проглядываются бреши в обороне, которыми наверняка воспользуется команда из Санкт-Петербурга. За 21 тур красно-зелёные пропустили 37 мячей.

Прогноз и ставки на матч РПЛ «Локомотив» — «Зенит» 9 апреля 2023 года

«Локомотив» заметно прибавил благодаря Галактионову и новичкам. Однако зацепиться за очки, несмотря на то что встреча состоится в Москве, ему вряд ли удастся. У «Зенита» намного лучше результаты на дистанции, а также сильнее состав. Плюс Сергей Семак хорошо знает манеру игры Дзюбы. История восьми последних очных встреч всецело на стороне петербуржцев. В их победу верится больше. Ставим на победу «Зенита» за 1.67 по линии «Фонбет». За регистрацию букмекер дарит фрибет 2000 рублей.

Ставка: победа «Зенита» за коэффициент 1.74.

Экспресс с коэффициентом 10.89.

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Прогноз на матч ЦСКА — «Химки» с коэффициентом 3.00.

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Прогноз на матч «Локомотив» — «Зенит» с коэффициентом 6.75.