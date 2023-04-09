«Локомотив» — «Зенит»: Дзюба напомнит о себе Семаку

9 апреля состоится матч 22-го тура РПЛ «Локомотив» — «Зенит». Начало – в 20:00 мск. Эксперты Winline уже дали прогноз, они считают фаворитами гостей: поставить на победу петербуржцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.72. Успех хозяев оценивается в 4.90. На ничью дают коэффициент 4.10.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч РПЛ «Локомотив» — «Зенит» 9 апреля 2023 года

Букмекеры считают, что матч «Локомотив» — «Зенит» будет результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.77, а тотал меньше 2.5 мяча – за 2.16. Поставить на «обе забьют» предлагают за 1.76 по линии Winline. Прямую трансляцию матча можно будет посмотреть на сайте и в приложении Winline совершенно бесплатно! Достаточно только зарегистрироваться.

Анализ и прогноз на матч РПЛ «Локомотив» — «Зенит» (09.04.2023)

«Локомотив» стартовал в весенней части РПЛ великолепно: четыре матча — четыре победы. Если зимой эксперты рассуждали даже о возможном вылете красно-зелёных, то сейчас очевидно: клуб не просто останется в РПЛ, но и поборется за место в десятке сильнейших. А отрыв от зоны стыковых матчей уже шесть очков. Психологическое давление с команды Михаила Галактионова спало, можно спокойно работать и улучшать игру.

Явно пришёлся ко двору в «Локомотиве» Артём Дзюба. Форвард забил шесть голов в четырёх турах и останавливаться не собирается. Дзюба мотивирован и доказывает, что не просто способен играть на уровне РПЛ, но и быть в числе лучших. А тут ещё и дополнительная мотивация в виде встречи со своим бывшим клубом. Да, Дзюба покинул «Зенит» без скандала, но обида на клуб из Санкт-Петербурга у него точно осталась. И желание доказать Сергею Семаку, что тот зря принял решение расстаться с форвардом, будет перехлёстывать.

Чугайнов: Дзюба сделает всё, чтобы ужалить «Зенит».

У «Зенита» всё спокойно. Команда лидирует в РПЛ с отрывом в семь очков. При этом нужно признать, что уровень игры петербуржцев не впечатляет. Просто уж очень большой задел создали себе сине-бело-голубые в первой части сезона, да «Спартак» забуксовал по весне. Вот и получается, что «Зенит» спокойно катит к своему чемпионству. При этом весной уже случилось поражение от ЦСКА в РПЛ и вылет из Кубка России от «Динамо».

Но уровень игроков в обойме Семака такой, что позволяет набирать очки в матчах с середняками и аутсайдерами без особенного напряжения. Вот и в последнем туре «Зенит» спокойно победил «Урал», который так впечатлял специалистов и болельщиков в последнее время.

Эксперты Winline считают «Зенит» фаворитом матча. При этом мотивация «Локомотива» и персонально Артёма Дзюбы куда выше, чем у соперника. Да ещё и игра проходит в Москве. При таких обстоятельствах стоит рискнуть и поставить на то, что «Локомотив» не проиграет. Winline даёт на такой исход коэффициент 2.23. Зарегистрируйся на сайте или в приложении Winline и смотри прямую трансляцию матча РПЛ «Локомотив» — «Зенит» совершенно бесплатно!

Ставка: «Локомотив» не проиграет за 2.23.