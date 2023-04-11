«Милан» — «Наполи». Без Осимхена голов будет мало

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12 апреля состоится матч 1/4 финала Лиги чемпионов «Милан» – «Наполи». Начало – в 22:00 мск. Эксперты «Фонбет» отдают небольшое преимущество гостям: поставить на победу «Наполи» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.58. Успех «Милана» оценивается в 2.76. На ничью дают коэффициент 3.32.

Коэффициенты букмекеров на матч Лиги чемпионов «Милан» — «Наполи» 12 апреля 2023 года

Эксперты «Фонбет» считают, что матч «Милан» – «Наполи» не будет результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.17, а тотал меньше 2.5 мяча – за 1.74. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.36. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.33. Поставить на «обе забьют» предлагают за 1.86. Всем, кто зарегистрируется, будет доступен фрибет 2000 рублей.

Анализ и прогноз на матч Лиги чемпионов «Милан» — «Наполи» (12.04.2023)

12 апреля «Милан» и «Наполи» на стадионе «Сан-Сиро» сыграют в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов. «Милан» занимает четвёртое место в Серии А, в то время как «Наполи» практически обеспечил себе чемпионство.

«Милан» на выходных сыграл с «Эмполи» вничью — 0:0. Разочаровывающий результат для команды Стефано Пиоли. Борьба за место в четвёрке обостряется. Эта ничья означает, что «Милан» выиграл только один из шести последних матчей во всех турнирах. И обыграл он как раз «Наполи» — 4:0.

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Однако «Милан» проиграл «Фиорентине» и «Удинезе», не смог победить «Салернитану», «Эмполи» в Серии А, а также «Тоттенхэм» в ответном матче ЛЧ. При этом «Милан» не проигрывает уже четыре матча в Лиге чемпионов, выиграв три из них. Во всех них команда Пиоли даже не пропускала.

«Наполи» обыграл на выходных «Лечче» со счётом 2:1 в Серии А. Оплеуха от «Милана» была звонкой, но ни на что не повлияла в турнирном раскладе: отрыв от преследователей у неаполитанцев огромный, растерять его нереально.

В Лиге чемпионов «Наполи» выиграл семь из восьми последних матчей. В 1/8 финала команда спокойно и уверенно прошла «Айнтрахт».

«Милану» предстоит обойтись без травмированного Златана Ибрагимовича, может пропустить встречу и Пьер Калюлю. У «Наполи» потеря одна, но какая! Не сыграет Виктор Осимхен — ключевой форвард команды.

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Ставка: ТМ 2.5 мяча за 1.74.

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