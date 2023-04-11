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«Милан» — «Наполи», прогноз на матч 1/4 финала Лиги чемпионов, когда матч, во сколько играют, где смотреть

«Милан» — «Наполи». Без Осимхена голов будет мало
Пётр Кондаков
«Милан» — «Наполи». Прогноз на матч Лиги чемпионов
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12 апреля состоится матч 1/4 финала Лиги чемпионов «Милан» – «Наполи». Начало – в 22:00 мск. Эксперты «Фонбет» отдают небольшое преимущество гостям: поставить на победу «Наполи» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.58. Успех «Милана» оценивается в 2.76. На ничью дают коэффициент 3.32.

Коэффициенты букмекеров на матч Лиги чемпионов «Милан» — «Наполи» 12 апреля 2023 года

Эксперты «Фонбет» считают, что матч «Милан» – «Наполи» не будет результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.17, а тотал меньше 2.5 мяча – за 1.74. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.36. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.33. Поставить на «обе забьют» предлагают за 1.86. Всем, кто зарегистрируется, будет доступен фрибет 2000 рублей.

Анализ и прогноз на матч Лиги чемпионов «Милан» — «Наполи» (12.04.2023)

Лига чемпионов. 1/4 финала. 1-й матч
12 апреля 2023, среда. 22:00 МСК
Милан
Милан, Италия
Не начался
Наполи
Неаполь, Италия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

12 апреля «Милан» и «Наполи» на стадионе «Сан-Сиро» сыграют в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов. «Милан» занимает четвёртое место в Серии А, в то время как «Наполи» практически обеспечил себе чемпионство.

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«Милан» на выходных сыграл с «Эмполи» вничью — 0:0. Разочаровывающий результат для команды Стефано Пиоли. Борьба за место в четвёрке обостряется. Эта ничья означает, что «Милан» выиграл только один из шести последних матчей во всех турнирах. И обыграл он как раз «Наполи» — 4:0.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Однако «Милан» проиграл «Фиорентине» и «Удинезе», не смог победить «Салернитану», «Эмполи» в Серии А, а также «Тоттенхэм» в ответном матче ЛЧ. При этом «Милан» не проигрывает уже четыре матча в Лиге чемпионов, выиграв три из них. Во всех них команда Пиоли даже не пропускала.

«Наполи» обыграл на выходных «Лечче» со счётом 2:1 в Серии А. Оплеуха от «Милана» была звонкой, но ни на что не повлияла в турнирном раскладе: отрыв от преследователей у неаполитанцев огромный, растерять его нереально.

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В Лиге чемпионов «Наполи» выиграл семь из восьми последних матчей. В 1/8 финала команда спокойно и уверенно прошла «Айнтрахт».

«Милану» предстоит обойтись без травмированного Златана Ибрагимовича, может пропустить встречу и Пьер Калюлю. У «Наполи» потеря одна, но какая! Не сыграет Виктор Осимхен — ключевой форвард команды.

Сложно спрогнозировать ход этой игры. Будет много единоборств, эмоций, возможно, даже грубости. Рекомендуем ставку на ТМ 2.5 гола. «Фонбет» даёт на этот исход коэффициент 1.74. За регистрацию букмекер дарит всем фрибет 2000 рублей.

Ставка: ТМ 2.5 мяча за 1.74.

Экспресс с коэффициентом 6.96.

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