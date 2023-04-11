Лаутаро Мартинес станет героем! Сможет ли «Интер» остановить «Бенфику»?

11 апреля состоится матч 1/4 финала Лиги чемпионов «Бенфика» — «Интер». Начало игры — в 22:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение португальскому клубу. Поставить на победу «Бенфики» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.13, а шансы «Интера» оценены в 3.80. Заключить пари на ничью предлагается за 3.40.

Лучшие прогнозы на Лигу чемпионов.

Коэффициенты букмекеров на матч 1/4 финала Лиги чемпионов «Бенфика» — «Интер» 11 апреля 2023 года

Букмекеры считают, что матч «Бенфика» — «Интер» не порадует обилием голов: тотал больше 2.5 мяча котируется за 2.23, а тотал меньше 2.5 мяча оценён аналитиками в 1.70. Если сумеют отличиться обе команды, сыграет коэффициент 2.00. Поставить на то, что как минимум одному из клубов не удастся забить, можно за 1.81.

Анализ и прогноз на матч 1/4 финала Лиги чемпионов «Бенфика» — «Интер» (11.04.2023)

Первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов «Бенфика» — «Интер» состоится 11 апреля в Лиссабоне на стадионе «Да Луш». Майкл Оливер в 22:00 мск даст стартовый свисток.

«Бенфика» под руководством Роджера Шмидта постепенно восстанавливает давно утраченные позиции. В Примейре за семь туров до конца сезона «орлы» опережают ближайшего преследователя на семь очков и на фоне благоприятного календаря имеют все шансы впервые с сезона-2018/2019 выиграть чемпионство.

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У «Бенфики» действительно впечатляющие показатели в 2023 году. Лишь на прошлых выходных в матче с «Порту» (1:2) прервалась 16-матчевая беспроигрышная серия команды. Ничейными результатами завершились встречи со «Спортингом» (2:2) и «Брагой» (1:1), а в остальных 14 матчах во всех турнирах клуб победил.

«Бенфика» стремится к доминированию на поле через контроль мяча. При организации атакующих действий команда использует комбинацию позиционной игры в центре поля с быстрыми включениями фланговых игроков с высокими индивидуально-техническими показателями. Это в совокупности с переходом на схему 4-2-3-1 позволило раскрыть атакующий потенциал Гонсалу Рамуша.

В текущем сезоне 21-летний нападающий впечатляет. На его счету 24 мяча в чемпионате Португалии. Также не стоит забывать о его перформансе в игре 1/8 финала ЧМ-2022 со сборной Швейцарии (6:1) — Рамуш забил три мяча и отдал результативную передачу. Клуб хочет выручить от продажи своего таланта не менее € 120 млн. Сообщается, что это сумма отступных, которая прописана в контракте португальского форварда.

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«Интер» после перерыва на ЧМ-2022 выглядит неубедительно. Команда Симоне Индзаги в последних 20 официальных играх одержала только 10 побед. Ещё пять матчей завершились вничью.

Больше всего вопросов накопилось к Ромелу Лукаку, который в сезоне-2020/2021 феерил в составе «нерадзурри», а теперь не похож сам на себя. В текущем сезоне во всех турнирах он забил только шесть мячей и отдал две результативные передачи. Примечательно, что в квалификации ЧЕ-2024 он помог своей национальной команде разгромить Швецию (3:0), забив все три мяча.

Лучшим бомбардиром «Интера» в Серии А является Лаутаро Мартинес. Однако в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов аргентинец забил всего один мяч, ещё на групповом этапе — в ворота «Барселоны» в очень результативной встрече — 3:3. В играх с «Порту» он проводил на поле все 90 минут, однако забить так и не смог.

Внешне всё складывается в пользу «Бенфики», но не будем забывать, в какой группе выжили миланцы — с «Баварией» и «Барселоной». В ответственный момент они могут собраться. Неудачи в Серии А можно списать на ставку тренера на Лигу чемпионов. Ключевой фигурой может стать Мартинес, который явно заскучал по голам в еврокубках. Ставки на то, что аргентинец забьёт, принимаются за 3.40.

Прогноз и ставки на матч 1/4 финала Лиги чемпионов «Бенфика» — «Интер» 11 апреля 2023 года

Надёжная игра в защите «Интера» стала ключом к победе в противостоянии с «Порту», это может сработать и с ещё одним португальским клубом. Не будем брать во внимание последние матчи миланцев в Серии А и поверим, что тренер дорожит местом. Поэтому основной упор будет сделан на победу в Лиге чемпионов. Должен уже выручать Лаутаро Мартинес, к которому так много доверия. Поставим на его гол за 3.40.

Ставка: Лаутаро Мартинес забьёт за 3.40.

Экспресс с коэффициентом 10.01.

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