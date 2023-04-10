«Ман Сити» — «Бавария». Холанд подпортит репутацию Тухеля

Немецкий эксперт уже вылетел из Кубка Германии, а теперь натерпится в Лиге чемпионов.

11 апреля состоится первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов «Манчестер Сити» — «Бавария». Начало игры — в 22:00 мск. Эксперты «Фонбет» уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу англичан с можно коэффициентом 1.79. Успех немцев оценен экспертами в 4.40. Ставки на ничью в основное время принимаются за 4.20.

Лучшие прогнозы на Лигу чемпионов.

Коэффициенты букмекеров на матч Лиги чемпионов «Манчестер Сити» — «Бавария» 11 апреля 2023 года

В «Фонбет» считают, что матч «Манчестер Сити» — «Бавария» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.62, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.30. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.13. Гол гостей доступен с коэффициентом 1.41. Поставить на «обе забьют» можно за 1.64 по линии «Фонбет». За регистрацию букмекерская контора дарит фрибет 2000 рублей.

Анализ и прогноз на матч 1/4 финала Лиги чемпионов «Манчестер Сити» — «Бавария» (11.04.2023)

На выходных отгремели матчи внутренних первенств, на очереди — Лига чемпионов. 11 апреля состоятся две встречи 1/4 финала. В одной из них на стадионе «Этихад» в Манчестере померяются силами «Манчестер Сити» и «Бавария». Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск.

На последнем отрезке сезона «Манчестер Сити» набрал очень хороший ход. На предыдущей стадии Лиги чемпионов он уверенно обыграл «Лейпциг». Первый матч закончился ничейным результатом — 1:1. Зато в ответном подопечные Хосепа Гвардиолы выиграли с крупным счётом — 7:0. Одним из главных героев встречи стал Эрлинг Холанд.

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Нападающий оформил пента-трик. Таким образом, он побил клубный рекорд 94-летней давности, став лучшим бомбардиром в истории горожан за один сезон. На счету Холанда 45 голов во всех официальных турнирах в составе «Манчестер Сити».

Замечательные результаты добыли горожане и в последних восьми турах чемпионата Англии. Они не потерпели ни одного поражения, при всего одной ничьей — с «Ноттингем Форест» (1:1). Во всех остальных встречах «Манчестер Сити» победил, в том числе «Арсенал» (3:1), «Ньюкасл» (2:0) и «Ливерпуль» (4:1).

Примечательно, что некоторые из этих встреч из-за травмы пропустил Холанд. Ввиду повреждения он также не сумел принять участия в первых матчах квалификации ЧЕ-2024. На время отсутствия норвежца Гвардиола наигрывал Хулиана Альвареса. По итогу аргентинец забил три мяча в четырёх последних играх в АПЛ.

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А вот у «Баварии» на последнем отрезке сезона отчётливо проглядываются некоторые проблемы. Совсем недавно команда из Мюнхена отправила в отставку Юлиана Нагельсмана и двух его помощников. Новым главным тренером стал Томас Тухель. Поначалу всё шло как по маслу.

В первом матче под руководством Тухеля мюнхенцы обыграли дортмундскую «Боруссию» (4:2). За счёт этого поднялись на первое место в турнирной таблице чемпионата Германии. Любопытно, что некоторые из футболистов посвятили победу Нагельсману и его помощникам.

После этого мюнхенцы сенсационно вылетели из Кубка Германии, уступив «Фрайбургу» (1:2) на домашнем стадионе. Тухель отметил, что у его подопечных было много хороших возможностей забить, но всегда чего-то не хватало: последнего паса, правильного решения, точности.

Также немецкий специалист взял на себя ответственность за неудачный результат. Он пообещал проанализировать, что пошло не так, и подготовиться к следующему матчу. После этого «Бавария» на выезде обыграла «Фрайбург» (1:0). В этот раз она показала хорошую командную игру, но вновь упустили огромное количество моментов.

При этом мюнхенцы позволили сопернику провести несколько острых контратак. Пару раз выручил Ян Зоммер. Также был момент, когда футболист «Фрайбурга» с метра бил в пустой угол ворот, но попал в штангу. Любопытно и то, что автором победного мяча стал Маттейс де Лигт. Защитник «Баварии» нанёс мощный дальний удар и попал прямо в девятку.

Проблемы с завершением и рассогласованность в финальной фазе атаки вполне могут сыграть злую шутку с мюнхенцами в грядущем матче. «Манчестер Сити» ошибок не простит. К тому же грядущая встреча состоится на его домашнем стадионе. Вероятно, победу в ней одержат подопечные Гвардиолы.

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Немаловажно и то, что окончательно оправился от повреждения Холанд. Лучший бомбардир «горожан» принял участие в матче последнего тура АПЛ, где помог обыграть «Саутгемптон» (4:1). Примечательно, что отметился забитым мячом во встрече со «святыми» не только норвежец, но и его ранее упомянутый сменщик Альварес.

Прогноз и ставки на матч 1/4 финала Лиги чемпионов «Манчестер Сити» — «Бавария» 11 апреля 2023 года

«Манчестер Сити» на последнем отрезке сезона находится на подъёме. Он уверенно обыграл ряд сильных английских команд, в том числе лидирующий «Арсенал». Плюс окончательно восстановился от травмы лучший бомбардир «горожан». В победу испытывающей проблемы с завершением «Баварии» при таком раскладе верится гораздо меньше. Очевидно, Тухель ещё не до конца освоился на новом месте. Если у мюнхенцев возникают серьёзные проблемы с «Фрайбургом», то зацепиться за результат на «Этихаде» им тем более вряд ли удастся. Ставим на победу «Ман Сити» за 1.79 по линии «Фонбет». За регистрацию букмекер дарит фрибет 2000 рублей.

Ставка: победа «Манчестер Сити» за коэффициент 1.79.

Экспресс с коэффициентом 10.01.

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Прогноз на матч «Манчестер Сити» — «Бавария» с коэффициентом 4.90.

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