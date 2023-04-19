«Фиорентина» — «Лех». В Кокорине нет нужды

20 апреля 2023 года состоится ответный матч 1/4 финала Лиги конференций «Фиорентина» — «Лех». Начало игры — в 19:45 мск. Букмекерская контора «Фонбет» считает фаворитами хозяев: поставить на победу фиолетовых можно с коэффициентом 1.30. Шансы польского клуба оценены в 10.5. Заключить пари на ничью предлагается за 5.50.
Коэффициенты букмекеров на матч 1/4 финала Лиги конференций «Фиорентина» — «Лех» 20 апреля 2023 года
Эксперты «Фонбет» считают, что встреча «Фиорентина» — «Лех» будет результативной: тотал больше 2.5 мяча котируется за 1.65, а тотал меньше 2.5 мяча оценён аналитиками в 2.25. Ставки на то, что фиолетовые победят со счётом 2:0, принимаются за 6.50 по линии «Фонбет». Всем, кто зарегистрируется, будет доступен фрибет 2000 рублей.
Анализ и прогноз на матч 1/4 финала Лиги конференций «Фиорентина» — «Лех» (20.04.2023)
В четверг, 20 апреля, «Фиорентина» принимает на стадионе «Артемио Франки» «Лех» в ответном матче четвертьфинала Лиги конференций.
В первой встрече фиолетовые одержали разгромную победу со счётом 4:1 благодаря голам Артура Кабрала, Николаса Гонсалеса, Джакомо Бонавентуры и Жонатана Иконе. Кристоффер Вельде забил утешительный гол за «Лех».
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В понедельник «Фиорентина» сыграла вничью со счётом 1:1 с «Аталантой» в Серии А, причём Кабрал сравнял цифры на табло после того, как Йоаким Мехле забил гол в первом тайме.
«Лех» в последней встрече сыграл вничью со счётом 2:2 с «Легией» в чемпионате Польши. Команда проигрывала, но гол Павела Вшолека за три минуты до конца основного времени исправил ситуацию.
Эти две команды встречались между собой трижды, и «Фиорентина» выиграла в двух матчах. Обе победы были одержаны на выезде. Хозяева выиграли в девяти встречах Лиги конференций, одержав две последние победы подряд с одинаковым счётом 4:1. У «Фиорентины» лучший показатель атаки в этом турнире — 30 голов.
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В пяти из последних шести матчей хозяев было забито менее 2.5 мяча, в то время как в пяти из шести встреч с участием «Леха» забивалось не меньше трёх голов.
«Фиорентина» является самой результативной командой в Лиге конференций и выиграла девять последних встреч. В предыдущих пяти матчах она забила 16 голов.
В июне в команду должен вернуться Кокорин, который феерит в чемпионате Кипра на правах аренды. Бывший менеджер сборной России итальянец Оресте Чинквини высказался о перспективах российского нападающего, сказав, что тот не нужен команде. Он прав, а свидетельствует об этом статистика голов клуба в еврокубках.
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«Лех» тем временем не проигрывает в четырёх выездных играх подряд, но в них одержал всего одну победу. С учётом текущей формы «Фиорентины», в выборе фаворита сомнений быть не должно. Рекомендуем сделать ставку на победу фиолетовых и тотал больше 2.5 мяча за коэффициент 1.90 по линии «Фонбет». За регистрацию букмекер дарит фрибет 2000 рублей.
Прогноз: победа «Фиорентины» и тотал больше 2.5 мяча за 1.90.
Экспресс с коэффициентом 11.22.
Прогноз на матч «Спортинг» — «Ювентус» с коэффициентом 5.80.
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Прогноз на матч «Рома» — «Фейеноорд» с коэффициентом 4.40.
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