Экспресс на Лигу Европы с коэффициентом 15.6: тен Хаг оконфузится в Испании

20 апреля пройдут ответные матчи 1/4 финала Лиги Европы. Предлагаем вашему вниманию экспресс с коэффициентом 15.6 из встреч, которые будут сыграны сегодня.

Прогноз на матч Лиги Европы «Спортинг» – «Ювентус»

«Спортинг» последние два месяца провёл на достаточно высоком уровне. Команда Рубена Аморима проиграла лишь 1 из 12 последних матчей — как раз «Ювентусу» — 0:1. Пять матчей завершились вничью.

На этом отрезке лиссабонский клуб пропустил 10 голов, но при этом в половине встреч удержал собственные ворота на замке. Подопечные Рубена Аморима демонстрируют сравнительно лучшую игру в домашних матчах, поэтому недооценивать хозяев поля определённо не стоит.

10 лучших прогнозов на сегодня.

«Ювентус» три последних месяца демонстрирует неоднозначные результаты. «Старая синьора» за это время в 13 турах Серии А набрала лишь 22 очка, выиграв семь раз и однажды сыграв вничью. На фоне 15-очкового штрафа она располагается в девяти очках от границы зоны Лиги чемпионов. Похоже, у Массимилиано Аллегри гораздо больше шансов гарантировать команде пропуск в ЛЧ на следующий сезон, победив в Лиге Европы. В ответной встрече он определённо не будет экономить силы, чтобы добиться положительного результата.

При таких раскладах рекомендуем ставку на победу «Ювентуса» с форой (0) за 2.26.

Прогноз на матч Лиги Европы «Севилья» — «Манчестер Юнайтед»

В первом матче манкунианцы слишком рано поверили в успех и поплатились за это. «Севилья» в течение 10 минут смогла вернуться в игру, хотя перед игрой в Манчестере считалась явным андердогом. Теперь ситуация немного выровнялась, но шансы «МЮ» на выход в полуфинал букмекеры оценивают всё равно выше. Это при том, что команда тен Хага за весь 2023 год в гостях не побеждала никого, кроме аутсайдеров АПЛ и «Бетиса».

Лучшие экспрессы на сегодня.

Хосе Луис Мендилибар провёл четыре матча у руля «Севильи» — два выиграл и два свёл вничью. Неплохой результат для кризисных и нестабильных в этом сезоне «нервьоненсе». Невооружённым глазом стало заметно, что «Севилья» на подъёме, она набрала форму, начала играть осмысленно и больше забивать. Во всех четырёх матчах по два забитых мяча, при Сампаоли о таком можно было только мечтать.

Будь «МЮ» в оптимальном составе, он мог бы выиграть и в гостях, но не сейчас. Впереди потеряно несколько важных игроков, и усиливать игру по ходу матча будет некем, в обороне же самая настоящая беда. Магуайр и Линделёф в центре обороны — просто находка для нападающих «Севильи», которые этим обязательно воспользуются. Предлагаем поставить на андердога: победа «Севильи» идёт за 3.40.

Прогноз на матч Лиги Европы «Рома» — «Фейеноорд»

Последние три месяца «Рома» демонстрирует неоднозначные результаты. Лишь в 9 из 18 игр «волки» победили. Две встречи завершились вничью. Примечательно, что при всём при этом подопечные Жозе Моуринью поднялись на третье место в турнирной таблице Серии А, а в Лиге Европы сохраняют неплохие шансы на продолжение борьбы.

«Рома» на этом отрезке отличалась достаточно надёжной игрой в обороне, но не впечатляла качеством игры в атаке, в частности, в завершающей стадии. Суммарный разность мячей в последних 18 официальных матчах — 24:14. В 10 встречах «волки» сохранили собственные ворота в неприкосновенности. В шести матчах подопечные Моуринью обыгрывали соперников с разницей более чем в два мяча. Если учесть последние результаты римского клуба на родном стадионе, то преждевременно списывать «Рому» со счётов не стоит.

Впрочем, лёгкой прогулки для жёлто-красных точно не будет, учитывая атакующий потенциал гостей. В Эредивизии лишь «Аякс» и ПСВ более результативны. «Гордость Юга» подходит к ответной встрече в отличной форме. В последних 14 матчах подопечные Арне Слота лишь дважды не сумели добиться максимального результата — сыграли вничью с «Шахтёром» (1:1) и проиграли «Аяксу». При таких раскладах рекомендуем ставку на то, что обе забьют, за 2.03.

Экспресс на матчи 20 апреля

Ставка 1: победа «Ювентуса» в матче со «Спортингом» с форой (0) за 2.26.

Ставка 2: победа «Севильи» в матче с «Манчестер Юнайтед» за 3.40.

Ставка 3: обе забьют в матче «Рома» — «Фейеноорд» за 2.03.

Общий коэффициент: 2.26 Х 3.40 Х 2.03 = 15.6.

«Оренбург» договорился с «Расингом» о выкупе Мансильи.

Главный тренер «Акрона» Калешин: могли обыграть «Спартак» крупнее.

Смородская: РФС правильно сделал, что отказался от турнира ЦАФА.