Экспресс на РПЛ с коэффициентом 9.9: Йоканович не остановит Семака

22 апреля пройдут очередные матчи РПЛ. Предлагаем вашему вниманию экспресс с коэффициентом 9.9 из встреч, которые будут сыграны сегодня.

Прогноз на матч РПЛ «Зенит» — «Динамо»

«Зенит», как и месяцем ранее в Кубке, считается явным фаворитом матча. Тогда петербуржцам сильно не повезло, что, впрочем, стало закономерным финалом их отношения к Кубку России. Чемпион явно экономил силы в этом турнире. «Зенит» играл не основным составом, пропустил уже на первой минуте матча, неудивительно, что он не смог выиграть.

В этот раз история будет другая. Сергей Семак в этом матче может выпустить на поле всех сильнейших и наверняка воспользуется этой возможностью. «Динамо» сейчас не в лучшей форме и выиграло только один матч из четырёх последних, так что в гостях у чемпиона москвичам будет трудно.

10 лучших прогнозов на сегодня.

Оборона «Зенита» на высоком уровне, а нападению москвичей не хватает стабильности. Плюс матчи в Санкт-Петербурге даются «Динамо» тяжело. Если хозяева отнесутся к матчу со всей серьёзностью и не будут делать глупых ошибок, то им вполне по силам выиграть уверенно и даже не пропустить. Стоит присмотреться к ставкам на победу «Зенита» с форой (-1.5) за 2.25.

Прогноз на матч РПЛ «Факел» — «Оренбург»

Несмотря на тяжёлую ситуацию, «Факел» продолжает держаться и в домашних матчах никому не даёт спуску. Выиграть в Воронеже — задача довольно сложная, а не пропустить тут получается у единиц. Судя по всему, выйти из зоны вылета у команды Дмитрия Пятибратова уже не получится, но постараться всё же стоит, да и место в плей-офф нужно сохранять, чтобы не вылететь напрямую.

Лучшие экспрессы на сегодня.

У «Оренбурга» таких проблем нет, гости – классический середняк, который в чемпионате особо ни на что не претендует и уже давно вылетел из Кубка. Вторую часть сезона команда Марцела Лички начала неплохо, но потом сбавила обороты и не может выиграть три последних матча. При том, что два из них были домашними, а это главный козырь «Оренбурга».

В гостях «Оренбург» играет гораздо хуже, чем дома, плюс соперник у него очень непростой и хорошо мотивированный. «Факел» должен воспользоваться спадом формы соперника и добыть важные три очка, но сделать это, не пропустив, будет очень сложно. Стоит присмотреться к ставкам на победу «Факела» за 2.35.

Прогноз на матч РПЛ «Химки» — «Торпедо»

Важнейший матч для обеих команд, которые в данный момент располагаются на двух последних строчках в турнирной таблице. Мало кто верит, что им удастся избежать вылета в низший дивизион, однако борьба продолжается. И сейчас необходима только победа. «Химки» уже давно не могут не то что выиграть, но даже ничьи записывают в долгожданные события. В семи последних турах таковых у них две, но зато с конкурентами в борьбе за выживание – «Факелом» и «Крыльями Советов».

В апреля руководство клуба решилось на очередную смену тренера в попытке спасти концовку сезона, вернув Андрея Талалаева к работе. Нельзя сказать, что при нём красно-чёрные сделали значительный скачок вперёд, но определённый прогресс есть хотя бы в обороне. Они неплохо показали себя в игре с ЦСКА (0:3) и смогли отобрать очки у самарцев (0:0). Но для большего успеха необходимо забивать, а с этим большие проблемы – в четырёх последних турах ни одного гола.

«Торпедо» с новым главным тренером Жозепом Клотетом ушло недалеко, но у него дела получше. Автозаводцы проиграли всего дважды в четырёх последних матчах, оба раза минимально, и в каждом из них забивали хотя бы гол. При этом удалось обыграть «Факел» и навязать борьбу «Ростову» и «Спартаку» (1:2). Сложности сейчас для гостей в том, что дисквалифицирован тренер, а без его влияния выиграть вновь на выезде едва ли получится. Поэтому основной ставкой возьмём тотал меньше 2.5 мяча с коэффициентом 1.87.

Экспресс на матчи 22 апреля

Ставка 1: победа «Зенита» над «Динамо» с форой (-1.5) за 2.25.

Ставка 2: победа «Факела» над «Оренбургом» за 2.35.

Ставка 3: ТМ 2.5 в матче «Химки» — «Торпедо» за 1.87.

Общий коэффициент: 2.25 Х 2.35 Х 1.87 = 9.9.

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