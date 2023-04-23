«Спартак» — «Краснодар». Абаскаль разочарует

24 апреля состоится матч 24-го тура Российской Премьер-Лиги «Спартак» – «Краснодар». Начало – в 19:00 мск. Эксперты уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу москвичей в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.87. Успех краснодарцев оценивается в 3.80. На ничью дают коэффициент 3.85.

Лучшие прогнозы на РПЛ.

Коэффициенты букмекеров на матч РПЛ «Спартак» — «Краснодар» 24 апреля 2023 года

Букмекеры считают, что матч «Спартак» – «Краснодар» будет результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.66, а тотал меньше 2.5 мяча – за 2.25. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.13. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.36. Поставить на «обе забьют» предлагают за 1.59.

Анализ и прогноз на матч РПЛ «Спартак» — «Краснодар» (24.04.2023)

МИР Российская Премьер-лига. 24-й тур 24 апреля 2023, понедельник. 19:00 МСК Спартак М Москва Не начался Краснодар Краснодар Кто победит в основное время? П1 X П2

«Спартак» продолжает разочаровывать. К неубедительным выступлениям в РПЛ добавился вылет из Кубка России от «Акрона», после чего красно-белые потеряли последние шансы на трофей в этом сезоне. Теоретически они ещё могут побороться за чемпионство, но в реальности вряд ли ещё кто-то в это верит.

Вторую часть сезона москвичи начали неплохо, выбив из Кубка «Локомотив», но очень быстро пошли сбои. В РПЛ это были ничьи с «Уралом», «Ахматом» и «Динамо», все в домашних матчах. Плюс поражение от «Оренбурга» на выезде. Побеждали красно-белые только аутсайдеров: «Факел» и «Торпедо».

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С обороной у команды Гильермо Абаскаля настоящая беда. Во второй части сезона «Спартак» провёл 11 матчей во всех турнирах и только в двух смог сохранить свои ворота в неприкосновенности. Если раньше москвичи в РПЛ пропускали в среднем по одному голу за игру, то сейчас показатель вырос до 1,66.

Кто, как не «Краснодар», должен этим воспользоваться? Ведь именно «быки» весной стали самой результативной командой чемпионата. Набрали отличную форму Джон Кордоба и Никита Кривцов, да и остальные не отстают. В итоге удалось забить 18 мячей в шести последних матчах РПЛ, на два больше, чем у ближайших преследователей из «Локомотива».

Единственное, в чём «Спартак» в этом матче явно превосходит своего соперника – это мотивация. Красно-белые потеряли вторую строчку, а такими темпами могут остаться за пределами тройки лучших. Для Гильермо Абаскаля это будет провалом. А вот у «Краснодара» есть реальные шансы на Кубок России.

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Обе команды среди недели играли в Кубке, так что особого преимущества в отдыхе и подготовке ни у кого из них не будет. Превосходство есть у гостей в составе, так как у них нит травм, а «Спартаку» повезло меньше. Как минимум без голов Промеса красно-белым приходится туго, и это только одна из проблем.

«Краснодар» в этом матче явно недооценивают. У гостей есть пробелы в обороне, но мощная атака зачастую их компенсирует. У «Спартака» и проблем больше, и компенсировать их особо нечем. Хорошая форма, меньше кадровых потерь, высокая результативность – всё это говорит в пользу «быков».

А ещё есть большая вероятность, что матч получится результативным. Обе команды играют остро, не любят отсиживаться в обороне, стабильно забивают и пропускают. Вряд ли их отчётная встреча пойдёт по другому сценарию. Ставим на то, что «Краснодар» не проиграет и тотал будет больше 2.5 мяча за 3.70.

Прогноз и ставки на матч РПЛ «Спартак» — «Краснодар» 24 апреля 2023 года

Как минимум три гола в матче будет, учитывая атаку команд и их состояние. Однако выиграть у красно-белых не получится, зато гости смогут как минимум сыграть вничью. Очень похоже на то, что с поражением от «Акрона» неприятности для «Спартака» не закончились.

Ставка: «Краснодар» не проиграет и тотал больше 2.5 мяча за 3.70.

Экспресс с коэффициентом 15.98.

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