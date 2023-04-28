«Лейпциг» — «Хоффенхайм». Кристофер Нкунку набирает форму

29 апреля 2023 года состоится матч Бундеслиги «Лейпциг» — «Хоффенхайм». Начало игры — в 16:30 мск. Букмекерская контора «Фонбет» считает фаворитами хозяев: поставить на победу «быков» можно с коэффициентом 1.40. Шансы «деревенских» оценены в 6.90. Заключить пари на ничью предлагается за 5.10.

Лучшие прогнозы на Бундеслигу.

Коэффициенты букмекеров на матч Бундеслиги «Лейпциг» — «Хоффенхайм» 29 апреля 2023 года

Эксперты «Фонбет» считают, что встреча «Лейпциг» — «Хоффенхайм» будет результативной: тотал больше 2.5 мяча котируется за 1.58, а тотал меньше 2.5 мяча оценён аналитиками в 2.40. Ставки на то, что «быки» победят со счётом 2:0, принимаются за 7.50 по линии «Фонбет». Всем, кто зарегистрируется, будет доступен фрибет 2000 рублей.

Анализ и прогноз на матч чемпионата Германии «Лейпциг» — «Хоффенхайм» (29.04.2023)

В субботу днём «Лейпциг» принимает «Хоффенхайм» на «Ред Булл-Арене — Центральштадион» в Бундеслиге. Хозяева поля стремятся увеличить свои шансы на попадание в четвёрку сильнейших.

«Быки» были близки к тому, чтобы подняться на место, дающее право играть в Лиге чемпионов. Планы команды сорвал «Байер», обыгравший «Лейпциг» со счётом 2:0. Это поражение положило конец двухматчевой победной серии «Ред Булл» в чемпионате Германии.

Юношеская сборная России по футболу проведёт два матча с ОАЭ в Дубае.

Однако подопечные Марко Розе по-прежнему занимают пятое место в таблице и отстают от четверки лидеров Бундеслиги всего на два очка.

Домашняя форма «Лейпцига» в последние недели выглядит неплохо. Команда выиграла три из четырёх последних встреч на своём поле в Бундеслиге. В каждом из этих трёх матчей клуб забивал больше 1,5 мяча.

После того как «Хоффенхайм» радовал всех отличными результатами, случился спад. «Деревенские» набрали всего одно очко в двух последних встречах чемпионата Германии. Однако это была ничья с «Баварией» — 1:1.

Митрофанов: Отношения РФС с УЕФА хуже не стали.

В последний раз команда проиграла «Кёльну» со счётом 1:3. Это поражение положило конец четырёхматчевой беспроигрышной серии в чемпионате Германии.

Сине-белые всё ещё находятся на расстоянии четырёх очков от зоны вылета, но будут стремиться обезопасить себя как можно скорее.

В последнее время «Хоффенхайм» неудачно выступает в Бундеслиге, выиграв лишь одну из девяти выездных встреч чемпионата Германии.

Однако последние матчи в гостях «деревенские» проводят весьма результативно. В пяти из восьми последних игр с участием команды было забито более 2,5 мяча.

Мы прогнозируем, что в этой игре будет одержана крупная домашняя победа, которая повысит шансы «Лейпцига» на попадание в четвёрку сильнейших в этом сезоне. Предлагаем поставить на победу «быков» и тотал больше 2,5 мяча за коэффициент 2.00 по линии «Фонбет». Все, кто пройдёт регистрацию, получат фрибет 2000 рублей.

«Црвена Звезда» приняла предложение «Краснодара» по трансферу Эраковича.

Плюс недавно оправился от травмы один из ведущих футболистов атаки «Лейпцига» — Нкунку. Кристофер принял участие в двух последних встречах, но отыграл в них суммарно не более 65 минут и результативными действиями не отметился. В третьем матче Марко Розе должен дать ему больше времени, и француз себя проявит.

Ставка: победа «Лейпцига» и тотал больше 2.5 мяча за 2.00.

Экспресс с коэффициентом 7.10.

Прогноз на матч «Ахмат» — ЦСКА с коэффициентом 3.70.

Зарема Салихова объяснила переименование улиц Москвы в честь легенд «Спартака».

Прогноз на матч «Краснодар» — «Урал» с коэффициентом 2.90.

Гинер рассказал, почему перестал заходить в раздевалку ЦСКА.