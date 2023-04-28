«Сиэтл» — «Колорадо», шестой матч. Ничушкина нужно возвращать!

29 апреля состоится шестой матч 1/8 финала плей-офф НХЛ «Сиэтл Кракен» — «Колорадо Эвеланш». Начало встречи — в 5:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они отдают предпочтение гостям. Поставить на победу «Эвеланш» в основное время можно с коэффициентом 1.83, а успех «Кракен» идёт за 3.60. На ничью предлагают поставить за 4.40.
Коэффициенты букмекеров на матч 1/8 финала плей-офф НХЛ «Сиэтл Кракен» — «Колорадо Эвеланш» 29 апреля 2023 года
Букмекеры считают, что матч НХЛ «Сиэтл Кракен» — «Колорадо Эвеланш» будет результативным: тотал больше 5.5 шайбы идёт за 1.70, а тотал меньше 5.5 шайбы — за 2.15. Сделать ставку на гол на первой минуте в букмекерских конторах можно с коэффициентом 11.0.
Анализ и прогноз на матч плей-офф НХЛ «Сиэтл» — «Колорадо» (29.04.2023)
В Национальной хоккейной лиге на 29 апреля запланировано несколько интересных матчей плей-офф Кубка Стэнли. Отдельное внимание стоит уделить шестой игре между «Сиэтлом» и «Колорадо», которая пройдёт на льду «Климат Пледж-Арены» в Сиэтле. Первое вбрасывание состоится в 5:00 мск. Счёт в серии 3-2 в пользу «Кракен».
«Сиэтл» в последней встрече обыграл «Колорадо» на выезде — 3:2. Подопечные Джареда Беднара проиграли второй матч кряду. До этого они уступили в овертайме — 2:3 ОТ. Сказывается отсутствие в составе Валерия Ничушкина, который недавно покинул расположение клуба.
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Также отсутствовал Кейл Макар, получивший одноматчевую дисквалификацию. Это ещё одна очень ощутимая потеря. Главный тренер «Колорадо» отметил, что у команды мало уверенности, поэтому в пятой встрече она так плохо смотрелась.
Конечно, отсутствие двух важных хоккеистов помогло «Сиэтлу», но не будем забывать, что для «Кракен» это только второй сезон в НХЛ. Однако клуб уже может выбить из плей-офф действующего обладателя Кубка Стэнли. Плюс команда повторила рекорд 105-летней давности в плей-офф. Она открывала счёт в каждом из пяти матчей розыгрыша Кубка Стэнли.
Также в последней встрече в составе «Кракен» дебютировал голом Тай Картье. Он стал восьмым хоккеистом с 1927 года, кому это удавалось. Однако в шестой встрече в состав «Колорадо» вернётся Кейл Макар, а значит, «лавинам» будет немного проще.
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«Эвеланш» в шаге от вылета, поэтому настроены сравнять счёт в серии. Звёзд хватает, и они умеют решать в важные моменты. Нужно лишь немного поднажать. «Сиэтл» побеждал в двух последних матчах, но без большого преимущества.
Мы рекомендуем ставку на победу «Колорадо» за 2.10. Команде нужно выложиться на полную после поражения дома и доказать, что больше такого не повторится. Обладателя Кубка Стэнли рано списывать со счетов, новичок играет неплохо, но помогло и то, что в стане «лавин» возникали различные проблемы.
Прогноз и ставки на матч плей-офф НХЛ «Сиэтл» — «Колорадо» 29 апреля 2023 года
«Колорадо» буксует дома из-за проблем в составе, но в шестом матче участие примет Кейл Макар. В гостях «лавины» неплохо выступают, а ещё у них явно больше опыта. Несмотря на отсутствие Ничушкина, в этой встрече нужно выигрывать. Поэтому поставим на действующего обладателя Кубка Стэнли.
Ставка: победа «Колорадо» за 2.10.
Экспресс с коэффициентом 7.10.
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