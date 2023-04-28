«Барселона» — «Бетис». Левандовски ревнует к Месси

Кажется, поляку мало любви болельщиков, которые ждут Лионеля. Он поэтому так редко забивает?

29 апреля состоится матч 32-го тура Примеры «Барселона» — «Бетис». Начало игры — в 22:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу каталонцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.36. Успех севильцев оценён экспертами в 8.90. Ставки на ничью принимаются за 5.30.

Лучшие прогнозы на Примеру.

Коэффициенты букмекеров на матч Примеры «Барселона» — «Бетис» 29 апреля 2023 года

Букмекеры считают, что матч «Барселона» — «Бетис» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.72, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.20. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.08. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.84. Поставить на «обе забьют» можно за 2.07.

Анализ и прогноз на матч 32-го тура чемпионата Испании «Барселона» — «Бетис» (29.04.2023)

Миновали полуфинальные матчи Кубка Испании, а также 31 тур Примеры. На 29 апреля запланированы три встречи 32-го тура. В самой поздней из них на стадионе «Спотифай Камп Ноу» в Барселоне померяются силами «Барселона» и «Бетис». Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск.

Относительно недавно «Барселона» вылетела из Кубка Испании, разгромно уступив в ответном полуфинальном матче мадридскому «Реалу» (0:4). Одной из главных причин неудачи стало то, что в лазарет угодили ведущие футболисты каталонцев, отвечающие за креатив — Педри и Френки де Йонг. Без них создавать опасные моменты и контролировать мяч было тяжелее.

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Но вот испанец и голландец оправились от травм, а лучше ситуация не стала. В последних четырёх турах чемпионата Испании сине-гранатовые победили лишь «Атлетико» — 1:0. Вничью они сыграли с «Жироной» (0:0) и «Хетафе» (0:0). Уступили «Райо Вальекано» — 1:2.

Встреча с «пчёлами» запомнилась не только результатом, но и тем, что забитым мячом отметился Роберт Левандовски. Таким образом, поляк прервал свою сухую серию, которая насчитывала четыре матча. На последнем отрезке сезона он довольно редко забивает.

Связано это и с тем, что соперники адаптировались к стилю игры 34-летнего нападающего. Они стали плотнее опекать и реже позволять бить. В последних 15 турах в чемпионате Испании Левандовски забил пять мячей и отдал две результативные передачи. По его меркам — это мало.

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У «Бетиса» во второй половине сезона тоже прослеживается спад, и он более серьёзный, чем у «Барселоны». В последних восьми турах севильцы обыграли только «Мальорку» (1:0) и располагающийся в зоне вылета «Эспаньол» (3:1). Вничью они сыграли с «Реалом» (0:0), «Вильярреалом» (1:1) и «Реалом Сосьедад» (0:0).

Поражения подопечные Мануэля Пеллегрини потерпели во встречах с «Атлетико» (0:1), «Кадисом» (0:2) и «Осасуной» (2:3). Из-за неудач отставание от располагающегося на четвёртом месте в турнирной таблице Ла Лиги «Реала Сосьедад» увеличилось до шести очков.

Кроме того, отрыв от идущего на шестом месте «Вильярреала» сократился до двух очков. Причём у «жёлтой субмарины» есть ещё матч в запасе. Если севильцы и дальше будут терять очки, то велика вероятность, что они останутся без еврокубков в следующем сезоне.

Отчасти спад «Бетиса» связан с тем, что ужасную травму получил Набиль Фекир. Чемпион мира 2018 года порвал крестообразные связки во встрече 23-го тура чемпионата Испании с «Эльче» (3:2). Футболист успешно перенёс операцию, но восстановление займёт очень много времени. На поле мы его увидим только в следующем сезоне.

При таком раскладе наилучшим вариантом для ставки выглядит П1 + ТМ 3.5 мяча за коэффициент 2.02. Каталонцы с большим отрывом от «Реала» возглавляют турнирную таблицу Примеры. Скорее всего, Хави сделает ещё один шаг к чемпионству.

Стоит отметить, что поражение в матче с «Райо Вальекано» сильно огорчило испанского специалиста. Он остался недоволен действиями команды. Тренер подчеркнул, что сезон ещё не закончился и его подопечные ещё ничего не выиграли. Думается, Хави подберёт правильные слова для мотивации.

В то же время у обеих команд крепкие оборонительные линии, особенно у каталонцев. За 31 тур в Примере сине-гранатовые пропустили только 11 мячей — меньше всех. В ворота севильцев за этот же период времени было забито 33 гола. Сами они забили 39.

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Также интересно, что увеличилась вероятность возвращения Лионеля Месси в «Барсу». Сообщается, что ради него каталонцы готовы расстаться с Рафиньей. Аргентинец в последнее время зачастил с поездками в Барселону. По некоторой информации, четыре футболиста, в том числе Левандовски, против его возвращения. Что ж, посмотрим, как будет.

Прогноз и ставки на матч Примеры «Барселона» — «Бетис» 29 апреля 2023 года

В последнее время «Барселона» мало забивает и часто теряет очки. Тем не менее она выглядит фаворитом. Скорее всего, Хави проведёт работу над ошибками и добудет победу в предстоящем матче. Маловероятно, что лишившемуся на неопределённый срок одного из ведущих игроков «Бетису» удастся зацепиться за очки. У него слабее состав и хуже результаты. Однако большого количества голов не ждём.

Ставка: победа «Барселоны» и тотал меньше 3.5 мяча за 2.02.

Экспресс с коэффициентом 7.10.

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