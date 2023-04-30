Жирондинцы обыграли в последнем матче мадридцев со счётом 4:2. Однако севильцы будут осторожнее.

«Севилья» — «Жирона». Как с «Реалом» не получится

1 мая 2023 года состоится матч Примеры «Севилья» — «Жирона». Начало игры — в 22:00 мск. Букмекерская контора «Фонбет» считает фаворитами хозяев: поставить на победу севильцев можно с коэффициентом 1.95. Шансы «Жироны» оценены в 3.95. Заключить пари на ничью предлагается за 3.55.

Лучшие прогнозы на Примеру.

Коэффициенты букмекеров на матч Примеры «Севилья» — «Жирона» 1 мая 2023 года

Эксперты «Фонбет» считают, что встреча «Севилья» — «Жирона» не будет результативной: тотал больше 2.5 мяча котируется за 1.95, а тотал меньше 2.5 мяча оценён аналитиками в 1.85. Ставки на то, что севильцы победят со счётом 3:0, принимаются за 7.50 по линии «Фонбет». Всем, кто зарегистрируется, будет доступен фрибет 2000 рублей.

Анализ и прогноз на матч чемпионата Испании «Севилья» — «Жирона» (01.05.2023)

«Севилья» поднялась в таблице Ла Лиги после прихода тренера Хосе Луиса Мендилибара. Под его руководством команда не проигрывает в пяти матчах подряд, набрав 13 очков из 15 возможных.

Красно-белые славятся не только хорошими выступлениями в чемпионате страны, но и в Лиге Европы. «Севилья» сыграет в полуфинале турнира и может увеличить свой рекорд по количеству трофеев ЛЕ.

Ламин Ямал стал самым молодым дебютантом в истории «Барселоны».

В понедельник «Жирона» посетит стадион севильцев, занимая 10-е место в турнирной таблице. Команда опережает соперника лишь по дополнительным показателям, а так у них одинаковое количество очков – 41.

Жирондинцы на днях победили «Реал» со счётом 4:2. Они сотворили настоящую сенсацию! Это была третья победа «Жироны» в последних пяти матчах чемпионата. Команда взяла 10 очков из возможных 15.

В январе «Жирона» победила «Севилью» со счётом 2:1, но дома. Красно-белые забили первыми благодаря голу Танги Ньянзу на 13-й минуте. Жирондинцы пришли в себя и отыгрались во втором тайме благодаря голам Кристиана Стуани и Янхеля Эрреры. Победный гол был забит на 88-й минуте.

Уголовная полиция Германии обыскала офис «Баварии» по делу Усманова.

Несмотря на поражение от «Жироны» в начале этого сезона, «Севилья» одержала четыре победы и потерпела два поражения в последних шести очных встречах.

«Жирона» не сможет взять на матч Арнау Мартинеса из-за дисквалификации. Между тем полузащитники Борха Гарсия, Тони Вилья, Давид Лопес, Янхель Эррера и Ибраима Кебе, скорее всего, пропустят матч из-за травм. У «Севильи» гораздо меньше проблем с составом, и она сможет рассчитывать почти на всех футболистов.

Красно-белые хорошо играют под руководством Мендилибара и должны продолжить свою серию побед. «Жирона» не побеждала в четырёх выездных встречах подряд, что говорит не в её пользу.

РФС отменил штраф главному тренеру «Торпедо» Клотету.

Предлагаем сделать ставку на победу «Севильи» и тотал меньше 2.5 за 4.50 по линии «Фонбет». Букмекерская контора дарит фрибет 2000 всем, кто зарегистрируется.

Ставка: победа «Севильи» и тотал меньше 2.5 мяча.

Экспресс с коэффициентом 9.70.

Федун: Карпина радуют только те пенальти, которые бьёт «Ростов».

Малком стал первым после Дзюбы автором покера в РПЛ.

КДК РФС отменил победу «Форте» со счётом 15:0 над «Ессентуками».

Григорян: Йоканович давно не устраивает руководство «Динамо».