«ПСЖ» — «Лорьян». Жаль будет разлучать Мбаппе и Месси

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30 апреля 2023 года состоится матч Лиги 1 «ПСЖ» — «Лорьян». Начало игры — в 18:05 мск. Букмекерская контора «Фонбет» считает фаворитами хозяев: поставить на победу парижан можно с коэффициентом 1.20. Шансы «Лорьяна» оценены в 13.0. Заключить пари на ничью предлагается за 7.60.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч Лиги 1 «ПСЖ» — «Лорьян» 30 апреля 2023 года

Эксперты «Фонбет» считают, что встреча «ПСЖ» — «Лорьян» будет результативной: тотал больше 2.5 мяча котируется за 1.30, а тотал меньше 2.5 мяча оценён аналитиками в 3.45. Ставки на то, что парижане победят со счётом 3:0, принимаются за 8.50 по линии «Фонбет». Всем, кто зарегистрируется, будет доступен фрибет 2000 рублей.

Анализ и прогноз на матч чемпионата Франции «ПСЖ» — «Лорьян» (30.04.2023)

Чемпионы приближаются к очередной победе в Лиге 1, ведь до конца сезона осталось всего шесть матчей. «ПСЖ» принимает «Лорьян» в столице Франции.

После того как парижане впервые за несколько сезонов проиграли два домашних матча подряд, казалось, что они будут иметь проблемы с чемпионской гонкой.

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Однако всё поменялось, и «ПСЖ» на восемь очков оторвался от идущего вторым «Марселя». Если подопечные Галтье продолжат побеждать, то могут досрочно стать чемпионами в следующих двух встречах.

В последнем туре Килиан Мбаппе снова стал героем, забив два гола в первом тайме «Анже», что позволило одержать 24-ю победу и забить 75-й гол в этом сезоне.

Это также означает, что француз находится на пути к очередной награде лучшего бомбардира, ведь он забил уже 22 мяча в этом сезоне. Однако Джонатан Дэвид отстаёт всего на один гол.

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Кроме того, «ПСЖ» одержал три победы подряд, обыграв одного из главных конкурентов в борьбе за чемпионство «Ланс» (3:1), а в двух других встречах выиграв у «Ниццы» (2:0) и «Анже» (2:1).

Что касается «Лорьяна», то он пошёл на спад без помощи Теремаса Моффи, который в январе ушёл на правах аренды в «Ниццу».

Клуб не выигрывает на протяжении пяти матчей. За этот отрезок «Лорьян» уступил «Лиллю» (1:3), «Монако» (1:3) и «Тулузе» (0:1). Вничью сыграл с «Ниццей» и «Марселем».

Команда опустилась на 11-е место, отстаёт от идущего пятым «Лилля» на 11 очков и уже вряд ли попадёт в еврокубки. Хотя в начале сезона надежды на это были вполне реальными.

Мбаппе в двух последних матчах забил три мяча и сделал одну результативную передачу, а Месси за этот же отрезок забил гол и сделал один ассист. Будет жаль разлучать эту звёздную парочку, в основном за счёт которой и держится «ПСЖ» на данный момент. Судя по информации из источников, с аргентинцем почти договорилась «Барселона».

Предлагаем поставить на индивидуальный тотал парижан больше 3.5 мяча за 2.50 по линии «Фонбет». За регистрацию букмекер дарит фрибет 2000 рублей.

Ставка: индивидуальный тотал «ПСЖ» больше 3.5 мяча за 2.50.

Экспресс с коэффициентом 9.48.

Прогноз на матч «Барселона» — «Бетис» с коэффициентом 3.00.

Прогноз на матч «Ливерпуль» — «Тоттенхэм» с коэффициентом 2.65.

Прогноз на матч «Локомотив» — «Химки» с коэффициентом 2.40.

Прогноз на матч «Фулхэм» — «Манчестер Сити» с коэффициентом 5.50.