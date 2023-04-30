Экспресс на РПЛ с коэффициентом 7.04: Дзюба на опыте, Юран без удачи

Артём продолжает разносить РПЛ вместе с железнодорожниками, а «Пари НН» после скандала в последней встрече не наберёт очков.

В воскресенье болельщиков футбола ждут незабываемые матчи, в которых полно интриг и напряжения. Представляем вашему вниманию экспресс с коэффициентом 7.04 на встречи, которые будут сыграны сегодня.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Прогноз на матч РПЛ «Оренбург» — «Пари НН»

В матче предыдущего тура «Оренбург» играл в гостях у «Факела» и победил – 3:1. Команда Марцела Лички практически обезопасила себя от вылета и может играть в своё удовольствие. До победы над воронежцами клуб не мог выиграть три матча подряд,

«Пари НН» в прошлом туре победил «Крылья Советов». Однако есть вопросы к судейству в этом матче, причём не только у болельщиков, но и у уважаемых специалистов. Как бы то ни было, победа над самарцами стала для «Нижнего Новгорода» первой за восемь официальных матчей – остальные семь встреч завершились поражениями.

Григорян: Йоканович давно не устраивает руководство «Динамо».

У нижегородцев хватает проблем, и Сергей Юран постепенно их решает. Однако оренбуржцы настолько заряжены в каждой встрече, что выстоять в матче с ними, особенно на выезде, будет непросто. Ставим на победу «Оренбурга» за 1.70.

Прогноз на матч РПЛ «Сочи» — «Торпедо»

«Сочи» никак не может прийти в себя после очередных перемен в тренерском штабе. Команда Дмитрия Хохлова продолжает проигрывать и скатываться всё ниже по турнирной таблице. Южане проиграли в пяти из шести последних матчей чемпионата. У них до сих пор много проблем в обороне, но гораздо важнее, что разладилась игра в нападении. В четырёх встречах на данном отрезке они не смогли забить ни одного мяча.

Сейчас у них есть отличная возможность выиграть в матче с худшим клубом РПЛ, однако лёгкой прогулки ждать не приходится. «Торпедо» в критическом положении – шансов на спасение всё меньше, а календарь на остаток сезона не позволяет верить в чудо. Жозеп Клотет старается исправить ситуацию, при нём автозаводцы стабильно забивают, но оборона всё равно не справляется с давлением.

Испанский специалист не приемлет на тренировках веселье и требует от своих игроков полной дисциплины, что говорит о серьёзном настрое. Однако необходимо набирать очки. Матч с «Сочи» в воскресенье – один из последних шансов гостей что-то изменить. Автозаводцы будут идти до победного, поэтому стоит ожидать от этого матча обмена голами. Ставки на обе забьют принимаются за 1.80.

Прогноз на матч РПЛ «Локомотив» — «Химки»

«Локомотив» считается серьёзным фаворитом в матче с «Химками». Железнодорожники весной набрали очень хорошую форму, в чемпионате их смог обыграть только лидер — «Зенит». Встреча прошлого тура с ЦСКА складывалась для «Локо» неудачно, ведь он пропустил быстрый гол и остался в меньшинстве уже в первом тайме, но при этом смог вырвать ничью.

Федун: Карпина радуют только те пенальти, которые бьёт «Ростов».

«Химки» в последнем туре одержали очень важную победу над «Торпедо» со счётом 4:2. Андрей Талалаев даёт понять, что с его приходом борьба за выживание для гостей только начинается, а он постарается стать волшебником для своей команды и спасти её от вылета, увы.

Атака гостей с новым тренером воспрянула, но про защиту этого не скажешь, «Химкам» ещё повезло, что «Торпедо» не забило им больше двух мячей. «Локомотив» в домашнем матче не будет щадить борца за выживание. Зато мы имеем все шансы увидеть зрелищный и результативный матч, причём забивать должны обе команды. Предлагаем поставить на тотал больше 3.5 мяча за 2.30.

Экспресс на РПЛ 30 апреля

Ставка 1: победа «Оренбурга» над «Пари НН» за 1.70.

Ставка 2: обе забьют в матче «Сочи» — «Торпедо» за 1.80.

Ставка 3: тотал больше 3.5 мяча в матче «Локомотив» — «Химки» за 2.30.

Общий коэффициент: 1.70 Х 1.80 Х 2.30 = 7.04.

КДК РФС отменил победу «Форте» со счётом 15:0 над «Ессентуками».

Малком рассказал о желании войти в историю «Зенита».

Червиченко: Абаскаль справился со своей работой в «Спартаке».

РФС отменил штраф главному тренеру «Торпедо» Клотету.