«Торонто» — «Флорида», второй матч. Бобровский подаёт пример Самсонову

5 мая состоится второй матч 1/4 финала плей-офф НХЛ «Торонто» — «Флорида». Начало встречи — в 2:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они отдают предпочтение хозяевам. Поставить на победу «Мэйпл Лифс» в основное время можно с коэффициентом 1.93, а успех «Пантерз» идёт за 3.40. На ничью предлагают поставить за 4.20.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч 1/4 финала плей-офф НХЛ «Торонто» — «Флорида» 5 мая 2023 года

Букмекеры считают, что матч НХЛ «Торонто Мэйпл Лифс» — «Флорида Пантерз» будет результативным: тотал больше 5.5 шайбы идёт за 1.50, а тотал меньше 5.5 шайбы — за 2.60. Сделать ставку на гол на первой минуте в букмекерских конторах можно с коэффициентом 10.0.

Анализ и прогноз на матч плей-офф НХЛ «Торонто» — «Флорида» (05.05.2023)

5 мая в Национальной хоккейной лиге запланированы две встречи 1/4 финала плей-офф Кубка Стэнли. Отдельное внимание стоит уделить второй игре между «Торонто» и «Флоридой», которая пройдёт на льду стадиона «Скотиабанк-Арены». Первое вбрасывание состоится в 2:00 мск. Счёт в серии 1-0 в пользу «Пантерз».

В первом матче «Флорида» обыграла в гостях «Торонто» (4:2). Третьей звездой встречи был признан Сергей Бобровский, который отразил 34 из 36 бросков. Вратарь был великолепен и заслужил только похвалы за проделанную работу на льду.

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Это его четвёртая победа подряд в этом плей-офф. Он повторил рекорд клуба. После этого матча все хоккеисты и тренерский штаб «Флориды» хвалили Бобровского, называя его «кирпичной стеной». Отдельно стоит выделить Ткачука, который оформил ассистентский хет-трик.

Александр Барков отдал две передачи, а Сэм Беннетт забил гол и ассистировал. Впервые за 19 лет «Торонто» выступает во втором раунде. Мало опыта, но характера и сил хватает. Проиграли в первой встрече, но не факт, что уступят в следующей.

Соперника ждёт второй матч, перед которым преимущество на стороне «Флориды». Она может гордиться отлично проделанной работой голкипера и нападающих. «Торонто» попробует что-то придумать, ведь ресурсы есть. Однако нужно научиться ими правильно распоряжаться — это вопрос к тренерскому штабу. Что он придумает?

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«Кленовые листья» дома за последние восемь игр одержали три победы. У «Флориды» на выезде статистика прекрасная. Она выиграла в восьми из девяти матчей на чужом льду. К тому же всем стоит вспомнить, как «пантеры» выбили в 1/8 финала «Бостон», который считался одним из основных претендентов на Кубок Стэнли.

«Пантерз» в этом сезоне впечатляют, особенно Бобровский. Он остался единственным голкипером среди россиян, которые продолжают выступление в плей-офф. В Сергея многие не верили, но он получил ещё один шанс и доказал, что является лучшим вратарём.

«Флорида» играет сдержанно в обороне, а нападение показывает впечатляющие результаты — 30 шайб за восемь встреч. «Торонто» старается не отставать — 25 голов за семь игр. Нет поводов предполагать, что голов будет мало. Команды хороши в атаке.

Мы рекомендуем ставку на победу «Флориды» и тотал больше 4.5 шайбы за 3.60. Основная причина в Бобровском, который в великолепной форме. В клубе правы — он как каменная стена!

Прогноз и ставки на матч плей-офф НХЛ «Торонто» — «Флорида» 5 мая 2023 года

«Флорида» в первом матче благодаря Бобровскому и отменной игре нападения добилась победы. Хозяева не смогли что-то придумать. Нападение «Торонто» не может обыграть опытного голкипера, на котором всё держится. Плюс на выезде «Пантерз» выступают отменно, поэтому проверим ставку на победу «Флориды» и тотал больше 4.5 шайбы за 3.60.

Ставка: победа «Флориды» и тотал больше 4.5 шайбы за 3.60.

Экспресс с коэффициентом 11.16.

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