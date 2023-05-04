Экспресс на 4 мая с коэффициентом 9.7: Эрик тен Хаг хочет быть в тройке

4 мая пройдут очередные матчи в европейских футбольных чемпионатах. Предлагаем вашему вниманию экспресс с коэффициентом 9.7 из встреч, которые будут сыграны сегодня.

Прогноз на матч АПЛ «Брайтон» — «Манчестер Юнайтед»

Под руководством Роберто Де Дзерби «Брайтон» качественно прибавил во всех игровых аспектах. С итальянским специалистом у руля «чайки» выиграли в 16 из 32 официальных матчей. Восемь встреч завершились ничейным результатом, а в остальных восьми они проиграли, причём преимущественно претендентам на место в зоне еврокубков.

«Брайтон» закрепился на восьмом месте в турнирной таблице английской Премьер-лиги. Лишь на два очка команда отстаёт от идущего шестым «Тоттенхэма», при этом подопечные Роберто Де Дзерби имеют три игры в запасе. Еврокубковые перспективы замаячили на горизонте.

10 лучших прогнозов на сегодня.

Чайки» демонстрируют содержательный футбол в атаке. За последние девять туров футболисты забили 22 мяча. Лишь четыре клуба более производительны. В грядущей домашней встрече их недооценивать нельзя.

«Манчестер Юнайтед» подходит к предстоящей встрече в хорошем расположении духа. За последние пять туров «красные дьяволы» набрали 13 очков и сократили отставание до двух очков от потеснившего их с третьего места «Ньюкасла».

После потери двух центральных защитников «МЮ» в полной мере почувствовал уязвимость в этом игровом аспекте. Эрик тен Хаг перекроил линию обороны и сумел повысить надёжность. Теперь нужно решать проблемы с качеством игры в завершающей стадии. В последних пяти турах футболисты нанесли 100 ударов по воротам, из которых 36 пришлись в створ, но забили лишь восемь голов.

Рекомендуем ставку на ничью или победу «МЮ» за 1.87.

Прогноз на матч Примеры «Севилья» — «Эспаньол»

Через неделю «Севилье» предстоит важная гостевая встреча в полуфинале лиги Европы с «Ювентусом». Календарь чемпионата Испании подарил красно-белым возможность сыграть матч Примеры ровно за семь дней до еврокубковой игры. Поэтому можно ожидать, что «Севилья» выйдет на поле в оптимальном, насколько это возможно, составе.

Правда, положение осложняется тем, что предыдущий матч «Севилья» провела всего на три дня раньше и всего второй раз в 2023 году уступила на «Рамон Санчес Писхуан». Обидчиком выступила «Жирона», которая борется за места в еврокубках. Ближайший соперник опасен по другой причине – «Эспаньол» сражается за выживание и поэтому очень опасен. Правда, за последние девять матчей команда из Барселоны набрала всего четыре очка, уступив в семи встречах. В 8 из 10 последних матчей с участием «Эспаньола» забивали обе команды при тотале больше 2.5 мяча.

Лучшие экспрессы на сегодня.

«Севилья» выиграла 9 из 12 последних домашних матчей. В шести из восьми последних очных встреч с «Эспаньолом» красно-белые также одерживали победы. Текущая форма команд говорит нам о том, что команда Хосе Луиса Мендилибара грамотно использует ближайшую встречу, чтобы подготовиться к «Ювентусу» и победить. Коэффициент 1.84.

Прогноз на матч Примеры «Атлетик» — «Бетис»

В прошлом туре «Атлетик» с трудом ушёл от поражения в матче с «Мальоркой» и смог сохранить отставание от «Бетиса» на уровне двух очков. Теперь можно напрячься и в домашнем матче обыграть прямого конкурента, чтобы сдвинуть его с шестой строчки.

В последнее время «Бетис» растерял форму, на выезде почти не набирает очки и стал гораздо меньше забивать. Травма Набиля Фекира, который был мотором команды, очень сильно сказалась на гостях. А в матче с басками у них возникли ещё и проблемы в обороне, которая в последних матчах и так не блистала.

«Атлетик» сам был далеко не идеален в последних матчах, но у гостей проблем всё же больше, причём как в обороне, так и в атаке. Басков могут хорошо выручить Ойан Сансет, который был очень хорош в этом сезоне и сейчас возвращается после дисквалификации, а также братья Уильямс, особенно старший Иньяки, которые сейчас в отличной форме. Стоит присмотреться к ставкам на победу «Атлетика» с форой (-1.5) за 2.81.

Экспресс на матчи 4 мая

Ставка 1: «МЮ» не проиграет «Брайтону» за 1.87.

Ставка 2: победа «Севильи» над «Эспаньолом» за 1.84.

Ставка 3: победа «Атлетика» над «Бетисом» с форой (-1.5) за 2.81.

Общий коэффициент: 1.87 Х 1.84 Х 2.81 = 9.7.

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