Чехия — Финляндия. Чемпионы мира не спасутся

4 мая состоится матч Еврохоккейтура Чехия – Финляндия. Начало – в 18:00 мск. Эксперты уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу чехов в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.26. Успех финнов оценивается аналитиками коэффициентом 2.65. Поставить на ничью в основное время предлагают за 4.00.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч Еврохоккейтура Чехия — Финляндия 4 мая 2023 года

Букмекеры считают, что матч Чехия – Финляндия получится результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 1.70, а тотал меньше 4.5 шайбы – за 2.15. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.03. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.05. Поставить на «обе забьют» можно за 1.14.

Анализ и прогноз на матч Еврохоккейтура Чехия – Финляндия (04.05.2023)

Еврохоккейтур. Чешские игры Еврохоккейтур. Чешские игры 04 мая 2023, четверг. 19:20 МСК Финляндия Не начался Чехия Кто победит в основное время? П1 X П2

Еврохоккейтур подходит к финальной стадии, до чемпионата мира сборным осталось провести три матча на Хоккейных играх Carlson. Открывает этот мини-турнир встреча между сборными Чехии и Финляндии. Первое вбрасывание в матче состоится в 18:00 мск.

Чехи неудачно начали подготовку к ЧМ-2023, заняв предпоследнее место на Кубке Карьяла. Подопечные Кари Ялонена разгромно проиграли Швеции (1:4), а также в овертайме уступили Швейцарии (2:3 ОТ). На хоккейных играх Beijer в Швеции они также стали лишь третьими, не одержав ни одной победы в основное время.

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Пока у бронзового призёра прошедшего ЧМ наблюдаются проблемы с атакой. В девяти последних официальных матчах он лишь раз смог порадовать болельщиков большим количеством голов. Более трёх шайб было заброшено в ворота Финляндии. Лучшим бомбардиром хозяев является Иржи Смейкал, который забил три гола в восьми играх.

Впрочем, состав пополнил Доминик Кубалик. Форвард «Детройта» стал третьим в списке бомбардиров команды, набрав 45 очков (20 голов и 25 голевых передач). Кубалик стал четвёртым представителем НХЛ в сборной Чехии, присоединившись к нападающему Мартину Кауту из «Сан-Хосе», защитнику Давиду Иржичеку из «Коламбуса» и вратарю Карелу Веймелке из «Аризоны».

Эффективность в атаке чехов должна стать выше, но соперник тоже получил серьёзное подкрепление. В обороне финнов теперь есть Олли Мяяття – защитник «Детройта» набрал в этом сезоне НХЛ 23 очка. В нападении помогать Маркусу Гранлунду, который на Еврохоккейтуре забивает в среднем по голу за матч, будут Йоэль Армиа («Монреаль») и Каспери Капанен (Сент-Луис»).

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Финны также рассчитывают на Патрика Лайне. Форвард «Коламбуса» стал вторым бомбардиром клуба с 52 очками и собирается принять участие в чемпионате мира. Но на предстоящем турнире его появления не ждут. Хотя с атакой у гостей и без того всё в порядке. В четырёх из пяти последних матчей на Еврохоккейтуре финны забрасывали минимум три шайбы.

Стоит отметить, что «львы» прогрессировали с каждой встречей на турнире. На Кубке Карьяла и Швейцарских играх выше третьего места финишировать не удалось. Однако в Швеции финны крупно обыграли Чехию (6:1) в первом матче, затем в серии буллитов победили Швейцарию (6:5 Б). Во встрече со шведами не хватило надёжности в обороне, но провальной ту игру назвать нельзя (1:3).

Сборная Финляндии является действующим чемпионом мира. Пока команда не демонстрирует своих истинных возможностей, что во многом связано с кадровой ситуацией. Тем не менее физически она готова хорошо.

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Перед очным матчем команды находятся в хорошей форме. Сборная Чехии завершает Еврохоккейтур домашним турниром и намерена добиться максимального результата. С реализацией есть проблемы, но состав укрепился, а оборона финнов не радует надёжностью.

У чехов две победы в трёх последних личных встречах со сборной Финляндии. И меньше пяти голов в тех играх не забивалось. Обратим внимание на вариант ставки «Чехия не проиграет и тотал больше 4.5 шайбы» с коэффициентом 2.59.

Прогноз и ставка на матч Еврохоккейтура Чехия — Финляндия 4 мая 2023 года

До чемпионата мира остаются считаные дни. Ведущие европейские сборные завершают подготовку к турниру. Финны являются гарантом результативного хоккея, но у команды Кари Ялонена есть свои преимущества. В двух из трёх очных матчей на Еврохоккейтуре она побеждала, а при поддержке трибун будет стремиться к реваншу. Ставить на чистую победу Чехии рискованно, но в основное время она способна не проиграть.

Ставка: Чехия не проиграет и тотал больше 4.5 шайбы за 2.59.

Экспресс с коэффициентом 11.16.

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