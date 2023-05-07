Экспресс на РПЛ с коэффициентом 9.83: триумф Семака на глазах Абаскаля

Близится завершение сезонов в европейских лигах, а значит, количество интриг только увеличивается. Немало их в РПЛ, особенно 7 мая 2023 года. Представляем вашему вниманию экспресс с коэффициентом на матчи, которые будут сыграны сегодня.

Лучшие прогнозы на РПЛ.

Прогноз на матч РПЛ ЦСКА — «Оренбург»

У ЦСКА сейчас всё хорошо как по результатам, так и по игре. Армейцы не проигрывают на протяжении 11 встреч подряд во всех турнирах. На этом отрезке они лишь трижды сыграли вничью, однако в РПЛ отобрать очки смог только «Локомотив» (1:1).

Лишь в трёх матчах хозяева забивали соперникам больше двух голов, но и сами в шести встречах в конце марта и в начале апреля пять раз сыграли «на ноль». Затем стал сказываться сложный график, и оборона красно-синих давала сбой. Уже на протяжении пяти игр подряд армейцы стабильно пропускают минимум один гол. В матче с «Оренбургом» это не сулит ничего хорошего, ведь подопечные Марцела Лички давно зарекомендовали себя яркой атакующей командой.

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«Оренбург» никогда не позволяет скучать, он совершает много ошибок в обороне, но всегда компенсирует их активностью впереди. Больше гостей в чемпионате забили лишь «Зенит», «Спартак» и «Краснодар». При этом у них защита на уровне представителей зоны вылета. Нет сомнений, что «Оренбург» станет в этом матче гарантом большого количества голов. Поэтому возьмём тотал больше 3.5 мяча с коэффициентом 2.40.

Прогноз на матч РПЛ «Зенит» — «Спартак»

Центральный матч тура обещает порадовать не только накалом борьбы, но и чемпионской интригой. В случае победы «Зенит» уже в этом туре может оформить чемпионский титул. С санкт-петербуржцами в нынешнем сезоне сравниться не может никто – большой отрыв от преследователей, лучшее нападение и оборона.

В пяти последних турах «Зенит» не смог победить всего один раз, сыграв вничью с «Ростовом» (0:0). Оборона «Спартака» нестабильная и с таким натиском бразильцев справиться не сможет. Подопечные Абаскаля демонстрируют не лучшую игру, что сказывается на результатах. В десяти последних встречах во всех турнирах у красно-белых всего две победы в основное время.

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При этом за весь второй круг москвичи смогли сыграть «на ноль» только в двух матчах. В 8 из 12 встреч в 2023 году москвичи пропускали минимум два гола. Конечно, сейчас они постараются действовать осторожнее, но мотивация «Зенита» окажет влияние на исход. Предлагаем рассмотреть ставку на победу хозяев с форой (-1.5) с коэффициентом 2.30.

Прогноз на матч РПЛ «Краснодар» — «Крылья Советов»

В последнем туре «Краснодар» сыграл вничью с «Уралом» (1:1). Главный тренер «быков» был недоволен этим результатом, ведь «быки» создали гораздо больше моментов. К тому же «шмели» в последнее время перестали быть непобедимой командой, и из этого матча можно было выжимать гораздо больше.

До встречи с «Уралом» чёрно-зелёные проиграли «Спартаку» (3:4), а до этого победили в трёх встречах с клубами из нижней части турнирной таблицы с общим счётом 11:1. А ведь «Крылья Советов» как раз борются за выживание, опережая всего на три очка зону переходных матчей.

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«Крылья Советов» в очень плохой форме. Самарцы проиграли три матча подряд. Примечательно, что одно из этих поражений состоялось в кубковом матче как раз с «Краснодаром». Обе команды забивали в пяти из семи последних встреч самарцев. Кроме того, в трёх последних играх с участием команды Игоря Осинькина фиксировалась результативность более трёх мячей. Поставим на тотал больше 2.5 мяча за 1.78.

Экспресс на матчи 7 мая 2023 года

Ставка 1: тотал больше 3.5 мяча в матче ЦСКА — «Оренбург» за 2.40.

Ставка 2: победа «Зенита» с форой (-1.5) над «Спартаком» за 2.30.

Ставка 3: тотал больше 2.5 мяча в матче «Краснодар» — «Крылья Советов» за 1.78.

Общий коэффициент: 2.40 Х 2.30 Х 1.78 = 9.83.

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