«Реал» — «Манчестер Сити». Холанд несётся за мечтой

9 мая состоится первый матч 1/2 финала Лиги чемпионов «Реал» Мадрид — «Манчестер Сити». Начало игры — в 22:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение гостям: поставить на победу «горожан» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.20. Успех «сливочных» оценен экспертами в 3.20. Ставки на ничью в основное время принимаются за 3.90.

Лучшие прогнозы на Лигу чемпионов.

Коэффициенты букмекеров на матч Лиги чемпионов «Реал» — «Манчестер Сити» 9 мая 2023 года

Букмекеры считают, что матч «Реал» Мадрид — «Манчестер Сити» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.74, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.17. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.32. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.20. Поставить на «обе забьют» можно за 1.63.

Анализ и прогноз на матч 1/2 финала Лиги чемпионов «Реал» — «Манчестер Сити» (09.05.2023)

На выходных отгремели матчи внутренних первенств, на очереди — Лига чемпионов. 9 мая состоится первая полуфинальная встреча. На стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде местный «Реал» примет «Манчестер Сити». Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск.

Последние четыре очные встречи получились результативными и подарили очень много эмоций. В трёх из них выиграл «Манчестер Сити». В этом сезоне подопечные гениального Гвардиолы выглядят главными фаворитами во всех турнирах. У них есть реальная возможность выиграть требл.

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Гениальный Хосеп до идеала отладил игровые механизмы «горожан». За последние 20 матчей во всех официальных турнирах они не проиграли ни одного матча при всего трёх ничьих — с «Ноттингем Форест» в АПЛ, а также с «Лейпцигом» и «Баварией» в Лиге чемпионов (1:1).

За этот период времени «Ман Сити» забил 60 мячей. 20 из них записал на свой счёт неудержимый Эрлинг Холанд. Совсем недавно нападающий установил абсолютный рекорд по количеству голов за сезон в АПЛ — 35 мячей.

В матче последнего тура с «Лидсом» (2:1) норвежец мог увеличить этот показатель, но он проявил щедрость и позволил одноклубнику Илкаю Гюндогану пробить 11-метровый удар на 83-й минуте. К сожалению, немец упустил шанс отличиться, что чуть было не привело к потере очков.

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В послематчевом интервью Гвардиола отметил, что Эрлинг – лучший пенальтист команды и это его работа. Больше испанский специалист такого не допустит. Встреча с «Лидсом» стала хорошим напоминанием для его подопечных, что не стоит терять концентрацию. Очень хорошо, что это случилось до встречи с «Реалом».

Мадридский клуб является настоящим королём Лиги чемпионов. Ему целых 14 раз удавалось выиграть главный еврокубковый турнир. И к грядущему матчу «Реал» подходит в качестве действующего чемпиона. У команды огромный опыт выступлений в финальных стадиях ЛЧ.

К предстоящему матчу «Реал» подходит заклалённым игрой с английскими командами. На предыдущих стадиях турнира ему удалось обыграть «Ливерпуль» (5:2 и 1:0) и «Челси» (дважды 2:0). Правда, соперники подходили к встречам в очень плохом тонусе, с массой проблем.

Теперь в таком же положении находятся сами «сливочные». Единственным позитивным моментом для них на последнем отрезке сезона является победа в Кубке Испании. В финале мадридцы не без труда обыграли располагающуюся в середине турнирной таблицы Ла Лиги «Осасуну» (2:1).

В Примере дела у мадридцев идут очень плохо. За последние восемь туров они победили только «Вальядолид» (6:0), «Кадис» (2:0), «Сельту» (тоже 2:0) и «Альмерию» (4:2). Уступили подопечные Карло Анчелотти «Барселоне» (1:2), «Вильярреалу» (2:3), «Жироне» (2:4) и «Реалу Сосьедад» (0:2).

Из-за поражений «Реал» спустился на третье место в турнирной таблице Ла Лиги. Несмотря на то что грядущая встреча состоится на знаменитом стадионе «Сантьяго Бернабеу», в победу «Манчестер Сити» верится гораздо больше. Поставить на англичан можно в букмекерских конторах с коэффициентом 2.20.

После победы в Кубке Испании президент мадридского клуба Флорентино Перес раскритиковал календарь своей команды. На отдых действительно маловато времени. Встреча с «Осасуной» отняла много сил у «сливочных», в частности у их лидера — 35-летнего Карима Бензема. Он провёл на поле все 90 минут.

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На последнем отрезке сезона результативность обладателя «Золотого мяча» заметно снизилась. Для «горожан», выигравших все 10 последних матчей в АПЛ, это очень хорошая новость. Именно Бензема выбил их в прошлом сезоне из Лиги чемпионов. В ответной полуфинальной встрече француз отметился победным забитым мячом и результативной передачей. Сейчас он менее опасен.

Прогноз и ставки на матч 1/2 финала Лиги чемпионов «Реал» — «Манчестер Сити» 9 мая 2023 года

«Реал» очень часто проигрывает на последнем отрезке сезона. На Лигу чемпионов «сливочные» наверняка настроятся как надо, но что-то подсказывает, что даже домашние стены не спасут их от поражения. Во-первых, матч с «Осасуной» отнял много сил. Во-вторых, невероятный ход набрал «Ман Сити». «Горожане» сметают абсолютно всех на своём пути. Задумки гениального Гвардиолы срабатывают идеально, а Холанд восхищает результативностью даже в сложных матчах.

Ставка: победа «Манчестер Сити» за коэффициент 2.20.

Экспресс с коэффициентом 10.11.

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