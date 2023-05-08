«Эдмонтон» — «Вегас», третий матч. Драйзайтль в сумасшедшей форме

Макдэвид признался, что немец — лучший игрок в мире, он доказывает это в каждом матче.

9 мая состоится третий матч 1/4 финала плей-офф НХЛ «Эдмонтон» — «Вегас». Начало встречи — в 3:30 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они отдают предпочтение хозяевам. Поставить на победу «Ойлерз» в основное время можно с коэффициентом 2.08, а успех «Голден Найтс» идёт за 3.00. На ничью предлагают поставить за 4.10.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч 1/4 финала плей-офф НХЛ «Эдмонтон Ойлерз» — «Вегас Голден Найтс» 9 мая 2023 года

Букмекеры считают, что матч НХЛ «Эдмонтон Ойлерз» — «Вегас Голден Найтс» будет результативным: тотал больше 5.5 шайбы идёт за 1.50, а тотал меньше 5.5 шайбы — за 2.60. Сделать ставку на гол на первой минуте в букмекерских конторах можно с коэффициентом 10.0.

Анализ и прогноз на матч плей-офф НХЛ «Эдмонтон» — «Вегас» (09.05.2023)

В Национальной хоккейной лиге 9 мая стоит уделить внимание третьему матчу четвертьфинала между «Вегасом» и «Эдмонтоном», который пройдёт на льду «Роджерс Плэйс» в Эдмонтоне. Первое вбрасывание состоится в 3:30 мск. Счёт в серии равный 1-1.

Второй матч проходил на льду «Вегаса» и закончился победой «Эдмонтона» (5:1). Гости в первом периоде забросили четыре безответные шайбы. При этом хозяева совершили лишь четыре броска в створ за 20 минут, тогда как гости — 19. Леон Драйзайтль отметился дублем, у него 13 шайб в восьми играх плей-офф.

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Коннор Макдэвид отметился дублем и отдал передачу. Всего в плей-офф на счету канадца пять шайб в восьми встречах. Регулярный чемпионат Макдэвид завершил с 64 голами. Он повторил рекорд Александра Овечкина в XXI веке по голам в одном сезоне, включая регулярку и плей-офф.

Также 23-летний защитник Эван Бушар набирает очки восемь игр подряд в плей-офф (3+11). Во второй встрече он забросил шайбу и ассистировал. Ранее таких показателей достигли лишь три защитника до 24 лет. Плюс у гостей в плей-офф отменная реализация большинства – 56%. В последнем матче «Эдмонтон» реализовал три из шести попыток.

У хозяев единственную шайбу забросил Иван Барбашёв в третьем периоде. Не обошлось и без выплеска эмоций. Дважды стычки превращались в массовые драки. В концовке второго периода и под занавес третьего. Суммарно клубы удалились на 124 минуты. Эвандер Кейн из «Ойлерз» стал самым недисциплинированным — 24 минуты штрафа.

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Однако даже это не помогло «Вегасу» изменить ход встречи. Капитан «золотых рыцарей» Марк Стоун после матча высказался, что команда вряд ли рассчитывала победить «Эдмонтон» за четыре игры.

Впереди третий матч, который пройдёт в Эдмонтоне. Хозяева дома выступают весьма неплохо. За шесть последних встреч у них лишь одно поражение в овертайме от «Лос-Анджелеса» (3:4 ОТ). «Вегас» в гостях смотрится хуже — четыре победы за аналогичный период, но лишь две в основное время.

Плюс победа «Ойлерз» в гостях придала команде уверенности. Леон Драйзайтль лидирует в гонке бомбардиров с 17 очками, Коннор Макдэвид делит вторую строчку с Мэттью Ткачуком — по 15 очков. Вряд ли звёзды «нефтяников» планируют сбавлять темп.

Коннор в послематчевом интервью назвал Драйзайтля лучшим хоккеистом в мире. Немец доказывает это своими результатами. Теперь «Эдмонтон» будет выступать на домашнем льду. Так что проблем у хозяев быть не должно.

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Основные лидеры в отменной форме. Второй матч показал, что с «рыцарями» можно играть и побеждать их. Поэтому проверим ставку на победу «Эдмонтона» и тотал больше 4.5 шайбы за 2.16.

Прогноз и ставки на матч плей-офф НХЛ «Эдмонтон» — «Вегас» 9 мая 2023 года

Лидеры «Ойлерз» на классе разобрались с соперником и не оставили шанса вернуться в игру. Счёт равный, и серия переезжает в Эдмонтон. Статистика на стороне хозяев, они на кураже после победы в гостях. Лидеры в отменной форме и готовы продолжать. Плюс поддержка трибун гарантирована. Поэтому проверим ставку на победу «Эдмонтона» и тотал больше.

Ставка: победа «Эдмонтона» и тотал больше 4.5 шайбы за 2.16.

Экспресс с коэффициентом 10.11.

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