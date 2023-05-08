Экспресс на футбол с коэффициентом 8.77: Дзюба поддаст жару

В выходные было много интересных событий в мире футбола. На 8 мая календарь припас несколько встреч, на которые можно обратить внимание. Представляем вам экспресс с коэффициентом 8.77 на матчи, которые будут сыграны сегодня.

Прогноз на матч РПЛ «Локомотив» — «Сочи»

«Локомотив» в минувшем туре подтвердил статус наиболее зрелищной команды РПЛ второй половины сезона. Хозяева разгромили «Химки» со счётом 5:1. Галактионов отлично подготовил команду физически, что сказалось на результате. Игроки «Локомотива» были быстрее своих соперников и решали эпизоды в свою пользу. Одним из таких был Артём Дзюба. Мощный форвард сделал дубль.

«Сочи» явно делает упор в сторону атакующей схемы. Судя по информации инсайдеров, именно приверженность Бердыева оборонительному футболу не понравилась владельцу команды. Дмитрий Хохлов умеет поставить своим подопечным позиционное нападение, что и доказал в минувшем туре победой над «Торпедо» со счётом 3:1.

Главный тренер «Ференцвароша» Черчесов: ни с кем не вёл переговоры.

Нападение «Локомотива» весной 2023 года действует максимально эффективно. 15 мячей забили железнодорожники в последних пяти встречах. В свою очередь, «Сочи» также переходит на атакующую модель. Все факты располагают к результативной игре с большим количеством забитых мячей. Рекомендуем изучить ставку на тотал больше 3.5 мяча за коэффициент 2.60.

Прогноз на матч Серии А «Эмполи» — «Салернитана»

«Эмполи» последние месяцы не отличается стабильностью. За 14 туров синие лишь два раза добились победы. Четыре раза сыграли вничью и проиграли в остальных восьми встречах. Подопечные Паоло Дзанетти продемонстрировали беззубую игру в атаке на этом отрезке — забили лишь 12 голов, а также провалились в обороне — пропустили 21 мяч.

Команда не испытывает серьёзных трудностей в созидании, но откровенно плоха в завершающей стадии. Футболисты выполняют по 11,7 удара, из которых лишь 3,4 приходятся в створ ворот (12-й и 16-й показатели в Серии А). При таких вводных у «Эмполи» могут возникнуть проблемы с набравшей ход «Салернитаной».

Промес стал лучшим бомбардиром чемпионатов России среди легионеров.

«Морские коньки» после отставки Давиде Николы постепенно набрали отличную форму. Под руководством Паулу Соузы команда не проигрывает в десяти турах подряд. В текущем розыгрыше Серии А лишь «Аталанте» и «Наполи» удавалось подобное. Столь впечатляющий результат во многом достигнут благодаря уверенной игре Гильермо Очоа в воротах. Он совершил 33 сейва в десяти матчах. Недооценивать гостей не стоит.

Рекомендуем ставку на ничью или победу «Салернитаны» за 1.63.

Прогноз на матч АПЛ «Брайтон» — «Эвертон»

После тяжёлого периода Роберто Де Дзерби смог не просто восстановить позиции команды, но и качественно повлиять на игру. Под руководством итальянского специалиста «чайки» включились в борьбу за место в зоне еврокубков. После перерыва на ЧМ-2022 за 18 игр «Брайтон» десять раз добился побед, а четыре встречи завершил вничью.

Команда поднялась на седьмую строчку в турнирной таблице АПЛ. Только два очка отделяют «Брайтон» от впереди идущего «Тоттенхэма» и пять — от «Ливерпуля», при этом подопечные Роберто Де Дзерби сыграли на три матча меньше их. Если учесть тернистый путь на финишной прямой, то закончить сезон в зоне еврокубков будет непросто.

«Зенит» в пятый раз подряд стал чемпионом РПЛ.

«Чайки» подходят к предстоящей встрече в приподнятом настроении. Несколькими днями ранее подопечные Роберто Де Дзерби минимально обыграли «Манчестер Юнайтед» (1:0), превзойдя именитого соперника по всем метрикам. В матче с «Эвертоном» они не должны испытывать проблем. Рекомендуем ставку на победу «Брайтона» с форой (-1.5) за 2.07.

Экспресс на матчи 8 мая

Ставка 1: тотал больше 3.5 мяча в матче «Локомотив» — «Сочи» за 2.60.

Ставка 2: «Салернитана» не проиграет «Эмполи» за 1.63.

Ставка 3: «Брайтон» победит «Эвертон» с форой (-1.5) за 2.07.

Общий коэффициент: 2.60 Х 1.63 Х 2.07 = 8.77.

Компани продлил контракт с «Бёрнли» на пять лет.

Президент «Тоттенхэма» готов выплатить отступные за Хаби Алонсо.

Гончаренко: недобор очков в РПЛ связан с тем, что мы распыляемся на Кубок.

Божович назвал хорошей идеей введение плей-офф в РПЛ в отсутствие еврокубков.