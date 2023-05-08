«Лос-Анджелес Лейкерс» — «Голден Стэйт Уорриорз». Леброну нельзя расслабляться

9 мая состоится четвёртый матч 1/4 финала плей-офф НБА «Лос-Анджелес Лейкерс» — «Голден Стэйт Уорриорз». Начало игры — в 5:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу «Лейкерс» в основное время можно с коэффициентом 1.63. Успех «Уорриорз» по итогам 40 минут оценён экспертами в 2.35.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч НБА «Лос-Анджелес Лейкерс» — «Голден Стэйт Уорриорз» 9 мая 2023 года

Букмекеры считают, что четвёртый матч 1/4 финала плей-офф НБА «Лос-Анджелес Лейкерс» — «Голден Стэйт Уорриорз» будет результативным: тотал больше 225.5 очка идёт за 1.70, а тотал меньше 225.5 очка — за 2.08. Заключить пари на то, что «Уорриорз» выйдут в полуфинал, можно в букмекерских конторах с коэффициентом 2.77.

Анализ и прогноз на матч 1/4 финала НБА «Лос-Анджелес Лейкерс» — «Голден Стэйт Уорриорз» (09.05.2023)

Плей-офф НБА в самом разгаре. Интриг предостаточно. На 9 мая запланированы две встречи 1/4 финала. В самой поздней из них на стадионе «Крипто.ком Арена» в Лос-Анджелесе померяются силами местный «Лос-Анджелес Лейкерс» и «Голден Стэйт Уорриорз». Начало игры — в 5:00 мск.

Счёт в серии 2-1 в пользу «Лейкерс». «Голден Стэйт» уступил в первом домашнем матче со счётом 112:117. Во втором одержал победу — 127:100. В первой игре на выезде «Уорриорз» потерпели разгромное поражение — 97:127. Удастся ли им выиграть в этот раз и сравнять счёт в серии?

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Пока что стабильность и качество наблюдаются только в выступлениях звёздного разыгрывающего «Голден Стэйт» Стефена Карри. Именно его дабл-дабл помог «Уорриорз» обыграть «Лейкерс» во втором матче. Двукратный MVP лиги заработал 20 очков, сделал четыре подбора и 12 результативных передач.

Член Зала славы, ныне эксперт TNT Шакил О'Нил назвал Карри лучшим разыгрывающим в истории НБА. Легендарный баскетболист подчеркнул, что не все считают Стефена типичным разыгрывающим, но всё-таки он играет на этой позиции.

В третьем матче Карри записал на свой счёт 23 очка, четыре подбора и три результативные передачи. Сокомандники, откровенно говоря, его подвели. «Уорриорз» очень часто фолили и допускали невынужденные потери. Хотя также стоит похвалить надёжную оборону «Лейкерс», которая великолепно справилась со своей работой.

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В четвёртой четверти Дарвин Хэм даже смог предоставить отдых основным лидерам команды. Защита «озёрников» сыграла великолепно, позволив сопернику реализовать только 39,6% с игры (29,5% — трёхочковые). Победа стала для «Лейкерс» 10-й подряд в третьих играх плей-офф при счёте 1-1. Это самая продолжительная серия в истории ассоциации.

Главным героем третьего матча стал Энтони Дэвис, полностью проваливший третий матч. Критика помогла звёздному центровому прийти в себя и оформить дабл-дабл: 25 очков, 13 подборов, три передачи, четыре блок-шота и три перехвата. Он стал первым игроком после Хакима Оладжьювона как минимум с 25 очками при 70%+ с игры, 10 подборами, тремя блок-шотами и тремя перехватами в матче плей-офф.

Также хорошую игру в нападении показал знаменитый 38-летний лидер «озёрников» Леброн Джеймс. Он набрал 21 очко, сделал восемь подборов и отдал столько же передач. Таким образом, форвард обошёл легендарного Карима Абдул-Джаббара и занял пятое место в истории плей-офф НБА по количеству подборов — 2481.

Поставить на победу «Лос-Анджелес Лейкерс» с форой (-2.5) можно в букмекерских конторах с коэффициентом 1.79. Пять из шести последних очных встреч закончились именно так. Предстоящий матч состоится на стадионе «Крипто.ком Арена», что даёт солидное преимущество «озёрникам». К слову, третью встречу серии посетил сын Леброна Джеймса — Бронни.

Отношения у отца и сына очень хорошие. Совсем недавно Леброн поздравил сына с поступлением в университет Южной Калифорнии. Он отметил, что это великий момент для его семьи. Форвард «Лейкерс» подчеркнул, что очень гордится. Эта дополнительная эмоциональная подпитка точно не будет лишней.

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Конечно, есть некоторые переживания насчёт нестабильности Энтони Дэвиса. Нет гарантий, что он не выступит провально, как это было во второй встрече. С другой стороны, то, что Дарвин Хэм предоставил ему дополнительный отдых в четвёртой четверти третьего матча, должно помочь.

Прогноз и ставка на матч НБА «Лос-Анджелес Лейкерс» — «Голден Стэйт Уорриорз» 9 мая 2023 года

«Лейкерс» подходят ко встрече в качестве явного фаворита. Игра состоится на их домашнем стадионе. У «озёрников» очень надёжная оборона. Плюс собрались с силами их основные лидеры, в частности Леброн Джеймс и Энтони Дэвис. Стефену Карри вряд ли удастся спасти свою команду от поражения. Другие баскетболисты «Уорриорз» слишком часто ошибаются и фолят.

Ставка: победа «Лейкерс» с форой (-2.5) за коэффициент 1.79.

Экспресс с коэффициентом 10.11.

Агент: Воронков должен быстро адаптироваться в НХЛ.

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Соболев: не планирую поздравлять кого-то из «Зенита» с чемпионством.

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