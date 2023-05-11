Экспресс на 11 мая с коэффициентом 20.0: время Моуринью ещё не пришло

11 мая пройдут первые полуфинальные встречи в Лиге Европы и Лиге конференций. Предлагаем вашему вниманию экспресс с коэффициентом 20.0 из матчей, которые будут сыграны сегодня.

Прогноз на матч Лиги Европы «Ювентус» — «Севилья»

Две победы подряд, каждая с двумя забитыми мячами – это хороший знак для «Ювентуса». «Старая синьора» наконец прервала безвыигрышную серию и прибавила в плане игры. Вряд ли этого достаточно, чтобы даже в домашнем матче считаться явным фаворитом против «Севильи». Когда туринцы в хорошей форме, они могут обыграть практически любого соперника, а когда в плохой, то могут любому и проиграть. А нынешняя форма «Ювентуса» даже после двух побед выглядит сомнительно.

10 лучших прогнозов на сегодня.

«Севилья», наоборот, очень хорошо прибавила после смены тренера. Под руководством Хосе Луиса Мендилибара «нервьоненсе» проиграли только один матч из девяти. Тем самым гости ушли от борьбы за выживание в Примере и победили «МЮ» в Лиге Европы, а ведь именно манкунианцы считались главным претендентом на титул, как сейчас «Ювентус».

Гости сейчас на хорошем ходу, и недооценивать их не стоит. На предыдущей стадии «Ювентус» много намучился со «Спортингом», который не сильнее этой «Севильи». Поэтому лёгкой прогулки хозяевам поля ждать не стоит. Даже на выезде «нервьоненсе» сейчас демонстрируют хорошую игру и результаты, им вполне по силам добыть в Турине ничью, но на большее замахнуться вряд ли получится. Всё же обыграть «старую синьору» на её поле – очень сложная задача. Предлагаем поставить на ничью с коэффициентом 3.60.

Прогноз на матч Лиги Европы «Рома» — «Байер»

Матч двух равных команд, выход которых в финал оценивается экспертами примерно одинаково. Сейчас небольшое преимущество имеет «Рома», которая играет дома и очевидно ставит в нынешнем сезоне на победу в Лиге Европы. Тем не менее состояние команды Жозе Моуринью пока не позволяет в полной мере верить в её успех. Римляне подходят к первому полуфинальному матчу в плохой форме – у них четыре игры без побед.

Лучшие экспрессы на сегодня.

За это время самым значимым достижением хозяев можно отметить разве что ничью с «Миланом», но матч был домашним, и в нём они могли рассчитывать на большее. Впрочем, гораздо важнее, что в ЛЕ «волки» пока практически на ошибаются на своём поле, в шести последних матчах одержав пять побед при средней результативности в два гола. Но и «Байеру» есть что предложить сопернику.

Подопечные Хаби Алонсо с конца февраля выдают мощную серию без поражений, которая прервалась лишь в прошедшую пятницу. В 15 последних матчах во всех турнирах у «фармацевтов» десять побед. При этом на выезде в Лиге Европы у них три победы подряд и девять забитых голов. Сейчас никто не захочет уступать, соперники будут изучать друг друга и максимум забьют по голу. Ставка «обе забьют» идёт с коэффициентом 2.02.

Прогноз на матч Лиги конференций «Фиорентина» — «Базель»

В последних матчах «фиалки» выглядели неубедительно. Сложилось впечатление, что команда Винченцо Итальяно расслабилась раньше времени. Ладно ещё в Серии А, где турнирных задач у неё уже нет, но в Лиге конференций эта расслабленность могла обойтись слишком дорого. Польский «Лех» во Флоренции был близок к камбэку, когда до 78-й минуты вёл с разницей в три мяча, но «Фиорентина» успела вовремя спохватиться.

«Базель» в полуфинал попал не без доли везения. Сначала ему попадались не самые сильные соперники, но и с ними «ротблау» успели намучиться. В то, что швейцарцы смогут пройти «Ниццу», уже мало кто верил, но они приятно удивили, когда в гостях вырвали волевую победу. А параллельно с этим в чемпионате Швейцарии дела у гранда идут очень плохо, он не то что не претендует на чемпионство, даже до путёвки в еврокубки пока не добрался.

Встречаются две команды с хорошей атакой, которая временами может демонстрировать нам очень яркие матчи. Та же «Фиорентина» в последнее время стабильно забивает по два мяча за игру, и это при том, что Лука Йович, главная звезда атаки «фиалок», «молчит» уже 10 матчей подряд и даже перестал попадать в основу. Надёжной обороной ни те, ни другие похвастаться не могут, а потому есть смысл предполагать, что голов в этом матче будет больше обычного. Можно поставить на тотал больше 3.5 мяча за 2.75.

Экспресс на матчи 11 мая

Ставка 1: ничья в матче «Ювентус» — «Севилья» за 3.60.

Ставка 2: обе забьют в матче «Рома» — «Байер» за 2.02.

Ставка 3: ТБ 3.5 в матче «Фиорентина» — «Базель» за 2.75.

Общий коэффициент: 3.60 Х 2.02 Х 2.75 = 20.0.

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