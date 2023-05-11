«Кёльн» — «Герта». Увольнение Сандро Шварца не облегчило страдания

Бывший тренер «Динамо» не помог берлинцам, но и без него изменений не происходит.

12 мая 2023 года состоится матч 32-го тура Бундеслиги «Кёльн» — «Герта». Начало игры — в 21:30 мск. Букмекерская контора «Фонбет» отдаёт преимущество хозяевам: поставить на победу красно-белых можно с коэффициентом 1.82. Шансы берлинцев оценены в 4.20. Заключить пари на ничью предлагается за 3.80.

Лучшие прогнозы на Бундеслигу.

Коэффициенты букмекеров на матч Бундеслиги «Кёльн» — «Герта» 12 мая 2023 года

Эксперты «Фонбет» считают, что встреча «Кёльн» — «Герта» будет результативной: тотал больше 2.5 мяча котируется за 1.85, а тотал меньше 2.5 мяча оценён аналитиками в 1.95. Ставки на то, что красно-белые победят со счётом 1:0, принимаются за 7.50 по линии «Фонбет». Всем, кто зарегистрируется, будет доступен фрибет 2000 рублей.

Анализ и прогноз на матч чемпионата Германии «Кёльн» — «Герта» (12.05.2023)

Берлинская «Герта» продолжает борьбу за выживание в Бундеслиге. В пятницу, 12 мая, она приезжает на стадион «Райн-Энерги», чтобы встретиться с «Кёльном», который занимает место в середине таблицы.

В пятницу хозяева всё ещё рассчитывали занять место повыше, одержав победу над «Байером» со счётом 2:1. До этого команда Штеффена Баумгарта потерпела домашнее поражение от «Фрайбурга» — 0:1. Оно прервало четырёхматчевую беспроигрышную серию. «Кёльн» занимает 11-е место в турнирной таблице, набрав 38 очков в 31 матче.

Гвардиола выразил надежду, что Месси завершит карьеру в «Барселоне».

«Герта» добилась важного результата в последней встрече с ещё одним представителем нижней части турнирной таблицы, победив «Штутгарт» со счётом 2:1 в прошлую субботу. У берлинцев была четырёхматчевая полоса поражений в Бундеслиге. Причём за этот неудачный отрезок клуб пропустил 12 мячей.

Набрав 25 очков в 31 матче, «Герта» занимает последнее место в Бундеслиге, находясь в пяти очках от выхода с зоны вылета.

У бело-голубых худший результат в гостевых матчах: одна победа и пять набранных очков в 15 встречах. Однако текущая форма «Кёльна» в домашних играх не лучше. Подопечные Баумгарта не выигрывают в пяти последних домашних матчах чемпионата Германии, уступив в трёх из них.

Барбоза: за Пиняевым следят клубы из ведущих лиг Европы.

«Герта» будет отчаянно нуждаться в трёх очках, ведь от этого зависит то, останется она в Бундеслиге или пойдёт на понижение. Да, бело-голубые провели хороший матч со «Штутгартом», но «Кёльн» более цепкая команда, которая может испортить настроение берлинцам и усугубить их положение.

Рассчитываем на то, что хозяева как минимум не проиграют, но обе команды забьют, потому что гостям некуда отступать. В букмекерской конторе «Фонбет» коэффициент на это событие – 2.12. А ещё за регистрацию каждый получит фрибет 2000 рублей.

В середине апреля «Герта» уволила Сандро Шварца, в прошлом тренера московского «Динамо». Однако сам наставник не взял вину за результаты на себя, сказав, что ему нравилось здесь работать, но клуб решил пойти по другому пути, судя по таблице. В любом случае перестановки не помогли команде выбраться из зоны вылета.

Ставка: «Кёльн» не проиграет и обе забьют за 2.12.

Экспресс с коэффициентом 9.90.

Камоцци: Семак в России сделал всё, что мог. Ему нужны новые вызовы.

Джеко повторил достижение Зидана и Роналду.

«Арсенал» готов отпустить Джаку в «Байер» за € 15 млн.

Агенты Неймара начали подыскивать ему новый клуб.