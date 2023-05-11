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Финляндия — США, прогноз на матч ЧМ-2023 12 мая 2023 года, где смотреть онлайн бесплатно, прямая трансляция

Финляндия — США. Хартикайнен заведёт трибуны
Михаил Коробов
Финляндия — США: прогноз на матч ЧМ-2023
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«Львы» собрали очень мощный состав. Действующий чемпион мира опять фаворит?

12 мая состоится матч группового этапа ЧМ-2023 по хоккею Финляндия — США. Начало игры — в 16:20 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу финнов в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.71. Успех американцев оценён экспертами в 4.10.

Лучшие прогнозы на ЧМ-2023.

Коэффициенты букмекеров на матч ЧМ-2023 Финляндия — США 12 мая 2023 года

Букмекеры считают, что матч 1-го тура группового этапа ЧМ-2023 Финляндия — США будет результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 1.74, а тотал меньше 4.5 шайбы — за 2.10. Ничья по итогам 60 минут доступна за 4.50. Заключить пари на то, что обе забьют с первой по 30-ю минуту, можно в букмекерских конторах с коэффициентом 1.90.

Анализ и прогноз на матч ЧМ-2023 по хоккею Финляндия — США (12.05.2023)

ЧМ-2023. Группа A
12 мая 2023, пятница. 16:20 МСК
Финляндия
Не начался
США
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Без сборной России чемпионат мира 2023 года по хоккею теряет красочность. У многих интерес наблюдать за турниром из-за этого сошёл на нет. Россияне всегда заявляли сильнейший состав, прибавляя соперникам мотивации. Конкуренция за золотые медали была выше.

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Теперь этого нет, что, само собой, расстраивает. Впрочем, для нейтральных любителей хоккея всё же найдётся на что посмотреть. На 12 мая запланирована интересная встреча, в которой померяются силами Финляндия и США. Игра состоится на льду стадиона «Нокиа-Арена» в Тампере, Финляндия. Начало — в 16:20 мск.

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Не есть хорошо и то, что чемпионат мира проходит в самый разгар плей-офф НХЛ. Из-за этого многие сильнейшие хоккеисты мира либо борются за Кубок Стэнли, либо отказываются от участия из-за травм и усталости. За кем же тогда следить?

Одним из тех, кто пропустит ЧМ-2023 по хоккею, стал нападающий «Коламбуса» Патрик Лайне. Клуб сообщил, что форвард пропустил последние 12 игр сезона из-за травмы и не восстановился. На основании этого было принято решение о том, что он не пополнит состав финнов.

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С другой стороны, Финляндия проводит этот ЧМ-2023 дома, что добавляет её игрокам мотивации. Кроме того, «львы» являются действующими чемпионами мира. Стимул защитить титул у них наверняка имеется. Так что ни о какой игре вполсилы речи не идёт.

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Состав Финляндия заявила более чем боевой. Молодых талантов хватает, но основообразующий костяк составляют выступающие в НХЛ спортсмены, а также когда-то игравшие за топовые клубы хоккеисты. Среди последних выделяется бывший нападающий «Эдмонтона» и «Салавата Юлаева» Теэму Хартикайнен.

Сейчас он выступает за «Серветт». Совсем недавно Теэму помог клубу впервые в истории выиграть чемпионат Швейцарии. Также особого внимания в составе финнов заслуживает нападающий «Колорадо» Микко Рантанен. В 89 матчах НХЛ в этом сезоне он набрал целых 115 (62+53) очков.

У сборной США состав гораздо моложе. Из опытных хоккеистов тут можно отметить разве что голкипера «Питтсбурга» Кейси Десмита и трёх нападающих — Алекса Така («Баффало»), Коннора Гарланда («Ванкувер») и Ника Бонино («Питтсбург»).

К слову, Бонино был выбран капитаном национальной команды на ЧМ-2023. В общем, американцы отправили на турнир преимущественно резервистов. Техничных и быстрых игроков хватает, но вот мастерства, в частности реализации, им будет недоставать.

История очных встреч также свидетельствует отнюдь не в пользу американцев. Лишь в одном из семи последних очных матчей они одержали победу. Да и ту добыли на домашнем стадионе в овертайме — 3:2 ОТ. Поставить на финнов и тотал больше 3.5 шайбы можно в букмекерских конторах с коэффициентом 2.00.

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Думается, мощная атакующая линия Финляндии порадует изобилием голов. Стоит отметить, что Рантанен выкладывался абсолютно во всех встречах в этом сезоне. Даже в двух предсезонных играх и в двух Матчах звёзд он отметился двумя заброшенными шайбами и тремя результативными передачами.

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На домашнем турнире нападающий «Колорадо» должен сыграть качественно и порадовать болельщиков результативностью. Хорошее подспорье ему составит форвард «Рейнджерс» Каапо Какко, команда которого также закончила свои выступления в Кубке Стэнли.

Прогноз и ставки на матч ЧМ-2023 Финляндия — США 12 мая 2023 года

Сборная Финляндии выглядит явным фаворитом предстоящей игры. У неё больше мотивации и лучше скомпонован состав. За «львов» будут выступать обладающие богатым опытом и отменной результативностью хоккеисты. Американцы тем же похвастаться не могут. Также в пользу финнов свидетельствует история семи последних очных встреч и то, что матч состоится на их домашнем стадионе.

Ставка: победа Финляндии и тотал больше 3.5 шайбы за коэффициент 2.00.

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