Финляндия — США. Хартикайнен заведёт трибуны

12 мая состоится матч группового этапа ЧМ-2023 по хоккею Финляндия — США. Начало игры — в 16:20 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу финнов в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.71. Успех американцев оценён экспертами в 4.10.

Лучшие прогнозы на ЧМ-2023.

Коэффициенты букмекеров на матч ЧМ-2023 Финляндия — США 12 мая 2023 года

Букмекеры считают, что матч 1-го тура группового этапа ЧМ-2023 Финляндия — США будет результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 1.74, а тотал меньше 4.5 шайбы — за 2.10. Ничья по итогам 60 минут доступна за 4.50. Заключить пари на то, что обе забьют с первой по 30-ю минуту, можно в букмекерских конторах с коэффициентом 1.90.

Анализ и прогноз на матч ЧМ-2023 по хоккею Финляндия — США (12.05.2023)

ЧМ-2023. Группа A ЧМ-2023. Группа A 12 мая 2023, пятница. 16:20 МСК Финляндия Не начался США Кто победит в основное время? П1 X П2

Без сборной России чемпионат мира 2023 года по хоккею теряет красочность. У многих интерес наблюдать за турниром из-за этого сошёл на нет. Россияне всегда заявляли сильнейший состав, прибавляя соперникам мотивации. Конкуренция за золотые медали была выше.

Теперь этого нет, что, само собой, расстраивает. Впрочем, для нейтральных любителей хоккея всё же найдётся на что посмотреть. На 12 мая запланирована интересная встреча, в которой померяются силами Финляндия и США. Игра состоится на льду стадиона «Нокиа-Арена» в Тампере, Финляндия. Начало — в 16:20 мск.

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Не есть хорошо и то, что чемпионат мира проходит в самый разгар плей-офф НХЛ. Из-за этого многие сильнейшие хоккеисты мира либо борются за Кубок Стэнли, либо отказываются от участия из-за травм и усталости. За кем же тогда следить?

Одним из тех, кто пропустит ЧМ-2023 по хоккею, стал нападающий «Коламбуса» Патрик Лайне. Клуб сообщил, что форвард пропустил последние 12 игр сезона из-за травмы и не восстановился. На основании этого было принято решение о том, что он не пополнит состав финнов.

С другой стороны, Финляндия проводит этот ЧМ-2023 дома, что добавляет её игрокам мотивации. Кроме того, «львы» являются действующими чемпионами мира. Стимул защитить титул у них наверняка имеется. Так что ни о какой игре вполсилы речи не идёт.

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Состав Финляндия заявила более чем боевой. Молодых талантов хватает, но основообразующий костяк составляют выступающие в НХЛ спортсмены, а также когда-то игравшие за топовые клубы хоккеисты. Среди последних выделяется бывший нападающий «Эдмонтона» и «Салавата Юлаева» Теэму Хартикайнен.

Сейчас он выступает за «Серветт». Совсем недавно Теэму помог клубу впервые в истории выиграть чемпионат Швейцарии. Также особого внимания в составе финнов заслуживает нападающий «Колорадо» Микко Рантанен. В 89 матчах НХЛ в этом сезоне он набрал целых 115 (62+53) очков.

У сборной США состав гораздо моложе. Из опытных хоккеистов тут можно отметить разве что голкипера «Питтсбурга» Кейси Десмита и трёх нападающих — Алекса Така («Баффало»), Коннора Гарланда («Ванкувер») и Ника Бонино («Питтсбург»).

К слову, Бонино был выбран капитаном национальной команды на ЧМ-2023. В общем, американцы отправили на турнир преимущественно резервистов. Техничных и быстрых игроков хватает, но вот мастерства, в частности реализации, им будет недоставать.

История очных встреч также свидетельствует отнюдь не в пользу американцев. Лишь в одном из семи последних очных матчей они одержали победу. Да и ту добыли на домашнем стадионе в овертайме — 3:2 ОТ. Поставить на финнов и тотал больше 3.5 шайбы можно в букмекерских конторах с коэффициентом 2.00.

Думается, мощная атакующая линия Финляндии порадует изобилием голов. Стоит отметить, что Рантанен выкладывался абсолютно во всех встречах в этом сезоне. Даже в двух предсезонных играх и в двух Матчах звёзд он отметился двумя заброшенными шайбами и тремя результативными передачами.

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На домашнем турнире нападающий «Колорадо» должен сыграть качественно и порадовать болельщиков результативностью. Хорошее подспорье ему составит форвард «Рейнджерс» Каапо Какко, команда которого также закончила свои выступления в Кубке Стэнли.

Прогноз и ставки на матч ЧМ-2023 Финляндия — США 12 мая 2023 года

Сборная Финляндии выглядит явным фаворитом предстоящей игры. У неё больше мотивации и лучше скомпонован состав. За «львов» будут выступать обладающие богатым опытом и отменной результативностью хоккеисты. Американцы тем же похвастаться не могут. Также в пользу финнов свидетельствует история семи последних очных встреч и то, что матч состоится на их домашнем стадионе.

Ставка: победа Финляндии и тотал больше 3.5 шайбы за коэффициент 2.00.

Экспресс с коэффициентом 9.90.

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