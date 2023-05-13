Экспресс на РПЛ с коэффициентом 9.2: Клотету не остановить Федотова

13 мая стартует очередной тур РПЛ. Предлагаем вашему вниманию экспресс с коэффициентом 9.2 из матчей, которые будут сыграны сегодня.

Прогноз на матч РПЛ «Зенит» — «Краснодар»

Команда Сергея Семака в весенней части РПЛ набрала 19 очков — это лучший результат в чемпионате. Только ЦСКА и «Локомотив» так же эффективно провели последние девять туров.

На последнем отрезке сезона питерский клуб лишь три раза сохранил собственные ворота в безопасности, пропустив восемь голов. Футболисты «Зенита» в ответ забили 21 мяч, в бóльшей половине из которых принял непосредственное участие Малком. Бразильский нападающий, который недавно получил российское гражданство, забил 10 голов и отдал два ассиста.

10 лучших прогнозов на сегодня.

Сине-бело-голубые на домашнем стадионе «Газпром Арена» демонстрируют впечатляющие результаты. За 13 матчей РПЛ лишь «Ахмату» удалось увезти из Санкт-Петербурга очки, сенсационно обыграв «Зенит» со счётом 2:1.

«Краснодар» в весенней части сезона демонстрирует сравнительно лучшие результаты, чем в первой половине сезона. Ощутимо прибавил краснодарский клуб в атакующем аспекте, забив 25 голов за девять туров.

Данный прогресс стал возможным благодаря эффективной работе Владимира Ивича. Под началом сербского специалиста набрали ударную форму Никита Кривцов и Джон Кордоба — 7 (7+0) и 12 (8+4) очков по системе «гол+пас». При таких раскладах рекомендуем ставку на обе забьют за 1.70.

Прогноз на матч РПЛ «Химки» — «Спартак»

«Химки» имеют мало шансов на спасение от вылета. Отставание от «Пари НН» составляет шесть очков, и, несмотря на то что в последнем туре химчанам и нижегородцам предстоит выяснить отношения в очном матче, не хватает ещё как минимум одной победы, чтобы эта встреча имела турнирное значение.

Матч со «Спартаком» не видится игрой, в которой подопечные Андрея Талалаева могут рассчитывать на очки. Единственные три из девяти матчей 2023 года, в которых «Химки» не проиграли в рамках РПЛ, были встречи с «Факелом» (13-е место), «Крыльями Советов» (12-е место) и московским «Торпедо» (16-е место). В прошлом туре «Химки» были близки, чтобы отобрать очки у «Динамо», но команда играла почти весь второй тайм в меньшинстве и в итоге пропустила единственный гол с пенальти на 96-й минуте.

Лучшие экспрессы на сегодня.

«Спартак» крайне нестабилен. Подопечные Гильермо Абаскаля выиграли только две из десяти последних игр во всех турнирах. При этом семь матчей подряд с участием красно-белых забивают обе команды.

Можно зайти на победу гостей с форой (-1.5) за 2.20. «Спартак», несмотря на поражение, провёл очень качественный матч с «Зенитом» и не позволит себе перед дерби с ЦСКА лишить себя шансов вернуть место в первой тройке.

Прогноз на матч РПЛ ЦСКА – «Торпедо»

В последние годы московское дерби с участием этих команд радовало интригой. «Торпедо» имеет действующую победную серию в два матча – одинаковые победы со счётом 1:0 в чемпионате и Кубке России. Но это, пожалуй, единственное, что можно отнести в плюс автозаводцам. В остальном гости в полной мере оправдывают свой статус худшей команды чемпионата, что изменить не смогла даже перемена на тренерской скамейке.

Подопечные Жозепа Клотета проиграли в четырёх последних матчах, продемонстрировав ужасную игру в обороне – в среднем они пропускали больше трёх мячей за встречу. При этом нельзя сказать, что календарь мешал прогрессу, ведь, кроме матчей со «Спартаком» и «Ахматом», были игры с «Сочи» и «Химками», в которых необходимо было добывать очки. Теперь «Торпедо» ещё дальше от спасительной строчки, и шансов на сохранение прописки в элите всё меньше.

ЦСКА должен этим пользоваться. Сейчас у армейцев двойная мотивация – возможность реванша за два поражения подряд и борьба за второе место. Команда Владимира Федотова в прекрасной форме, не проигрывая на протяжении 12 матчей во всех турнирах подряд. За этот период они одержали девять побед в основное время, половина из которых с разницей минимум в два мяча. Потому рассмотрим победу хозяев с форой (-2.5) с коэффициентом 2.45.

Экспресс на матчи 13 мая

Ставка 1: обе забьют в матче «Зенит» – «Краснодар» за 1.70.

Ставка 2: победа «Спартака» над «Химками» с форой (-1.5) за 2.20.

Ставка 3: победа ЦСКА над «Торпедо» с форой (-2.5) за 2.45.

Общий коэффициент: 1.70 Х 2.20 Х 2.45 = 9.2.

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