«Сочи» — «Ростов». Карпин желает насолить московским клубам

Валерий Георгиевич отстаёт на одно очко от ЦСКА и опережает на столько же «Спартак». Чем всё это закончится?

14 мая состоится матч 27-го тура РПЛ «Сочи» – «Ростов». Начало – в 19:00 мск. Эксперты уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу сочинцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.38. Успех ростовчан оценивается аналитиками коэффициентом 2.86. Поставить на ничью предлагают за 3.48.

Лучшие прогнозы на РПЛ.

Коэффициенты букмекеров на матч РПЛ «Сочи» — «Ростов» 14 мая 2023 года

Букмекеры считают, что матч «Сочи» – «Ростов» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.89, а тотал меньше 2.5 мяча – за 1.93. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.25. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.31. Поставить на «обе забьют» можно за 1.69.

Анализ и прогноз на матч РПЛ «Сочи» — «Ростов» (14.05.2023)

Очередной тур чемпионата России по футболу заканчивается встречей в Сочи, где местный одноимённый клуб на стадионе «Фишт» примет «Ростов» Валерия Карпина. Стартовый свисток в матче прозвучит в 19:00 мск.

«Сочи» в этой встрече считается фаворитом. Во многом это связано с тем, что южане исторически являются одним из самых неудобных соперников для «Ростова». В семи последних очных матчах во всех турнирах хозяева не проигрывали, победив пять раз.

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В нынешнем сезоне «Сочи» уже не тот клуб, который в полной мере готов оказывать достойное сопротивление лидерам. Команда второй круг проводит слабо, одержав всего три победы в девяти матчах. В то же время за данный период у неё шесть поражений, три из которых на домашнем стадионе. С марта на «Фиште» южане смогли выиграть лишь у «Торпедо» (3:1).

Стоит отметить, что у «Сочи» большие проблемы с реализацией. В восьми последних встречах клуб забил больше одного гола только «Торпедо» и «Динамо». В пяти встречах не удалось забить ни одного мяча. Тем не менее нельзя сказать, что хозяева не создают моменты, у них просто много брака в завершении. Что и говорить, если у лучшего бомбардира команды Кристиана Нобоа в активе один гол с октября.

Если рассуждать о турнирной мотивации, то её у сочинцев практически не осталось. Да, формально они могут опуститься в зону переходных матчей, однако отрыв составляет комфортные десять очков. По факту можно праздновать то, что удастся ещё один сезон провести в РПЛ.

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«Ростов» в прошлом туре не только помог «Зениту» оформить чемпионский титул, но и сам потерял второе место. В отсутствие дисквалифицированного Валерия Карпина его команда сенсационно уступила дома «Факелу» (0:2). За весь матч ростовчане нанесли всего один удар в створ ворот, что хорошо отображает сценарий игры.

Результаты жёлто-синих в последний месяц не дают поводов для оптимизма. С одной стороны, поражение «Факелу» стало первым за десять последних встреч во всех турнирах в основное время. Однако в шести последних встречах «Ростову» удалось выиграть также всего один раз — «Уралу» (3:1).

Несомненно, нужно сразу сделать оговорку на уровень соперников. За это время «Ростов» удержал ничью с «Зенитом», не пропустив от лучшей атаки РПЛ ни мяча (0:0), также едва не обыграл «Спартак» (1:1). Достоин похвалы и проявленный характер в игре с «Оренбургом» в гостях: ростовчане отыгрались со счёта 0:2 за девять минут в самой концовке.

Немаловажным преимуществом «Ростова» можно назвать игру на чужом поле. В целом по сезону у него не было контраста между домашними и гостевыми матчами. На выезде лучше ростовчан выступает только «Зенит», а в шести последних встречах подопечные Карпина не проигрывали в основное время. В чемпионате России беспроигрышная серия в гостях насчитывает уже семь матчей.

От этого и стоит отталкиваться. «Сочи» не показывает и половины своего привычного уровня игры, атака никак не может прийти в себя и нужного давления на оборону соперника не окажет. У жёлто-синих будет двойная мотивация – реабилитироваться за поражение «Факелу» и вернуть вторую строчку в таблице. Потому интересно смотрится ставка на победу гостей с форой (0) за 2.11.

Прогноз и ставка на матч РПЛ «Сочи» — «Ростов» 14 мая 2023 года

«Ростов» вынужден бороться за второе место. После поражения в последнем туре команда отстала от ЦСКА на одно очко. «Сочи» очень неудобный соперник. Однако положение хозяев хуже – у них четыре поражения в пяти последних играх. «Ростов» тоже в пяти последних турах РПЛ победил лишь раз, однако календарь и не обещал лёгкой прогулки. Да и ничьи с «Зенитом» и «Спартаком» сложно назвать провалом. В гостях жёлто-синие не проигрывают на протяжении семи встреч подряд и должны продлевать серию.

Ставка: победа «Ростова» с форой (0) за 2.11.

Экспресс с коэффициентом 11.32.

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Прогноз на матч «Болонья» — «Рома» с коэффициентом 3.15.

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